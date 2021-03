Panamá, dispuesto a mejorar su arranque ante una impredecible Dominica

La selección

de fútbol de Panamá volverá al terreno de juego del estadio Félix Sánchez en República Dominicana este domingo a medirse contra su similar de Dominica, (#184 en el Ranking, con apenas 919 puntos), en busca de borrar el mal que le dejó su arranque en las eliminatorias de Concacaf hacía el Mundial de Catar 2022. Los panameños sumaron los tres puntos ante Barbados, al derrotarlos 1-0 el pasado jueves como se tenía en el guión, pero la jugada del equipo el hispano

-danés Thomas Christiansen no fue la esperada y esperan mejorarla.

Christiansen dejó claro en la conferencia después del partido que esa falta de gol del equipo en el duelo no le preocupa,

más bien ponderó que los panameños “crean las ocasiones” y que sería un gran problema si no la hicieran. Contra Dominica el estratega panameño no piensa salir con un estilo diferente de juego a lo visto contra Barbados, aunque se deja abierta la posibilidad de ver a un Panamá más ofensivo y con algunos cambios en el once ideal. “Analizamos a los

dos equipos a los que nos enfrentaríamos, cómo iban a jugar o cómo van a jugar y en base de eso a trabajar. No va cambiar el planteamiento que tengo”, indicó. El partido contra Barbados, primero de Panamá en eliminatorias hacía el

Mundial de Catar, según Christiansen le servirá, a pesar del poco tiempo de recuperación entre partidos, para “afinar

Detalles y movimientos” en la cancha para mejorarlos en el duelo de este domingo.

Panameños y dominicanos se enfrentaron en la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014, la roja centroamericana en ese entonces estaba bajo el mando de Julio César Dely Valdés. En esa ocasión, los panameños se impusieron a Dominica, en duelo de ida y vuelta, por pizarras de 5-‘0 y 3-0. Los dirigidos por Rejesh Latchoo intentarán complicar al

elenco panameño, favorito en el papel por los jugadores que presentan, tal como hicieron con República Dominicana, en

el arranque eliminatorio, cayendo por marcador de 1-0. Latchoo precisó que su escuadra se preparó para competir con equipos profesionales y que su misión era hacerle incomodo el juego a sus rivales de turno y sacar un buen resultado, en

este caso a los panameños, de los que destaca su técnica de juego y su velocidad”.

“Nos encontramos como David en dos grandes partidos, pero con la esperanza de acabar con los equipos Goliat”, puntualizó. Jugadores de Dominica. Glenson Prine; Erskin Williams; Malcolm Joseph; Sidney Lockhart; Travist Joseph;

Briel Thomas; Kelrick Walter; Fitz Joily; Chad Bertrand; Julian Wade; Javid George. Entrenador : Rejesh Latchoo. PANAMÁ: Orlando Mosquera, Eric Davis, Harold Cummings, Andrés Andrade, Michael Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla, Abdiel Ayarza, José Luis Rodríguez, Edgar Yoel Bárcenas, José Fajardo, y Gabriel Torres. Entrenador

Thomas Christiansen.

El tema de hoy. Es llamativo ante el mundo, que antes del ascenso de Donald Trumph, a la Presidencia de los Estados Unidos de Norte América en el 2016, su antecesor, Barrack Obama, que fue el 44° Presidente, por dos periodos, 20 de

enero de 2009- al 20 enero de 2017, fue el buen ejemplo de los países de los cinco continentes, de elecciones serias y transparentes. Pero al perder las Elecciones el 3 de noviembre de 2020, y la elección de Joe Biden como el 46° Presidente, quien logró los 270 Votos Electorales, para ocupa la silla en la ‘Casa Blanca’ no ha querido aceptar su derrota, y a como dé lugar quiere cambiar el procedimiento de votación en algunos de los Estados en que perdió, para

privar o limitar el proceso de votación para la gente de raza negra y latina, y algunos de su propio partido Republicano

que votaron en su contra.

Esta perorata obedece a que pese a lo expuesto, el presidente Joe Biden que le gusta el deporte, ha encontrado tiempo para lo expuesto en el título principal de hoy, que fue publicado el 25 de marzo de 2021, en ‘AP’ Washington: Contenido: “El Presidente Joe Biden planteó que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres ha dañado la economía

e invitó a integrantes de la Selección Femenina de Fútbol de Estados Unidos a la Casa Blanca para ayudar a establecer

nuevas metas de equidad. El miércoles es considerado “Día del Salario Equitativo”, al marcar así los casi tres meses adicionales que tendrían que trabajar en promedio las mujeres para compensar la desventaja respecto de lo que devengaron los hombres el año anterior.

La Oficina de Censo estima que una mujer que trabaja a tiempo completo gana 82 centavos por cada dólar que devenga

un hombre. Biden y su esposa Jill celebraron una mesa redonda con Margarit Purce y Megan Ripinoe de la selección de

fútbol femenino. De manera VIRTUAL participaron otras integrantes del equipo. el Presidente FIRMÓ posteriormente,

una proclamación el día. No importa si eres una electricista, un contador o parte del mejor equipo de fútbol en el mundo, advirtió Biden. “La brecha salarial es reali y este equipo es prueba fehaciente de que puedes ser EL MEJOR en

lo que haces y aún tienes que pelear por equidad salarial.

La selección de mujeres ha ganado CUATRO COPAS DEL MUNDO, la más reciente en 2019. Pero demandó a la Federación de Fútbol de Estados Unidos este año por discriminación salarial. En mayo, la demanda fue desestimada debido a que las mujeres aceptaron una estructura de salario base distinta al equipo masculino. La selección femenina tiene planeado apelar la desestimación. ‘A pesar de esos triunfos, se sido devaluada, me han faltado el respeto y me han

menospreciado debido a que soy mujer”, dijo Rapinoe el miércoles junto al presidente. La brecha salarial impacta a la

Economía en general de una manera que exacerba otros problemas, incluyendo la inequidad racial. Esta diferencia significa que las mujeres pierden un promedio de 1 millón de dólares en toda su vida.

“No son simples problemas de mujeres”, advirtió el miércoles en conferencia de prensa Cecilia Rouse, directora del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca”. Tomen nota de esto.

La Nota Suelta de Hoy. Un Comunicado de Prensa de ‘EFE’, originado en México el sábado 27 de marzo de 2021, con

Título Principal: “ El Presidente del Comité Olímpico de México, (COM), (el ‘charlatán’ Carlos Padilla) que aún recuerdo su actuación en Panamá en la época de la solicitud de Panamá de la Sede de los XXIV, ‘JCA’ y del Caribe, 2022), afirma que México irá por CINCO (5) MEDALLAS a los Juegos Olímpicos de Tokío 2020, que se disputarán

del 23 de julio al 8 de agosto, cifra similar a la cosechada en Río de Janeiro 2016. Cierto es que según los diarios México

con 100,000 MUERTOS POR COVID-19, es el tercer país con muertos por dicha pandemia. En los XXXI ‘JO’ de Verano, Rio de Janeiro, Brasil, 2016, México ganó CINCO MEDALLAS, 3 DE Plata y 2 de Bronce.

Continúa el escrito: “Esa es la meta, cinco medallas. Además de Taekwondo, clavados y tiro con arco, nuestros deportes

más tradicionales, llevamos buenos equipos en ecuestre, golf, canotaje, y otras disciplinas”. Padilla pronosticó este domingo México vencerá a Canadá en fútbol y clasificará para los Juegos Olímpicos, la cual aumentaría a tres los equipos del país concursantes en Tokío, luego de la clasificación del béisbol y el softbol. “Los tres serán protagonistas y

tendrán posibilidades de medallas”, observó. México competirá en Japón con sus mejores deportistas, que según el directivo, se han entrenado a buen ritmo a pesar de la COVID-19, gracias al apoyo de los Institutos Estatales que han brindado facilidades. Padilla explicó que el equipo Olímpico de México será una combinación de figuras reconocidas a

nivel mundial con jóvenes que ya han sido protagonistas en Copas del Mundo, ‘JPA’, y ‘JCA’ y del Caribe”.