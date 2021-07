Palabras del ‘Relámpago’ Usain Bolt de los ‘JO’, Tokío, 2020

Reflexionando, recuerdo a mis selectos lectores que en una de las Notas Variadas del domingo 4 de julio dije: “Nuestro Deporte irá de mal en peor, es decir como dice viejo refrán: “salir de Guatemala para entrar en Guatepeor”

porque el Presidente Cortizo nombró al ‘HD’Héctor Brands de ‘DG’ de Pandeportes. También tengo mis dudas referente al Deporte, del presidente electo de la asamblea de Diputados, el ‘HD’ Dr. Crispiano Adames donde unieron Fuerzas con el ‘CD’- ¿Y por qué?. ‘SE’ ‘LCC’. logró la aprobación del Proyecto Ley 594; para Promover el Desarrollo

de las Categorías Menores de Béisbol, y crear un régimen especial para el establecimientos de Academias Deportivas Profesionales del Béisbol de las Grandes Ligas. El ‘HD’ Benicio Robinson esta 100% en esa línea. El ‘Cacique’ ‘HD’ Héctor Brands, metió su cuchara y dijo: “que la ley que nace, tiene el espíritu para fortalecer la inversión privada, a través de los Campeonatos de Béisbol que se instalen en Panamá”. Como pueden ver lectores, en lo que falta del ‘Buen Gobierno’, todo es Don Dinero, el USA $. Tomen Nota de esto.

Coctel del miércoles 7 de julio de 2021. ¡ “Absurdo!” :’SE’ ‘LCC’ avala el acto de Abanderamiento, para Tokío, 2020. Sumario: Lo hará D. Young que el Reg. Público’ no reconoce. Y la de C. Amado se venció el 30 de Oct. de 2020. El Coctel informó que el jueves 8 de julio de 2021. Hora 3:00 p.m. Lugar: Cancillería de la Rep. de Panamá, Salón Fernando Guardia, Piso 1. (‘SE’, ‘LCC’ designó a ‘SE’, Erika Mouynes que era Embajadora de Panamá en Francia, con Canciller, y a ‘SE’ Dayra Carrizo como Vice- Canciller, el 4 de Dic. de 2020. La ‘Letrada Damaris (USA$) Young agradeció su puntual asistencia para inicial a tiempo esta importante Asamblea General Extraordinaria Ya que contaremos con la presencia del S.E. Laurentino Cortizo, Presidente de la Rep. quién nos acompañará en el Acto Formal de abanderamiento que se iniciará a las 5:30 p.m luego culminada nuestra sesión. Recuerdo que el Lic.

Miguel ‘Mike’ Vanegas, uno de los Asesores Legal, del ‘Cacique’ de Pandeportes, ‘HD’ Héctor Brands, dijo: “En el Registro Público no aparece La Letrada Damaris Young como Presidenta del COP, y el Periodo de Camilo Amada Varela, expiró el 30 de octubre de 2020.

Esto los ayuda distinguidos lectores a entender, el por qué del bajo nivel de Transparencia, del ‘auto-apodado’ el “Buen-Gobierno”, y el Coctel reitera, menos en el deporte. Esa falta de credibilidad ha debilitado el los dirigentes de turno de Pandeportes. Así es. El jueves 8 de julio de 2021, los Diarios del país, se limitaron a reproducir, las palabras de ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, Presidente de Panamá, del Acto de Abanderamiento, en el ‘Salón Amarillo de la Presidencia , donde la gráfica resalta a la atleta de Salto de Longitud del Atletismo Nathalee Aranda, que clasificó con

Un signo de interrogación, pese a que no hizo la Marca Mínima de 6:82 metros. Dicha atleta prometió dar el cien por ciento en Tokío”.

Al entregarles la bandera nacional, les pidió que la lleven con dignidad, la custodien con el honor, con el respeto que ella nos merecen, y sienten el orgullo de representar y competir por la patria, afirmó el mandata”. En la gráfica en los Medios no estaban Camilo Amado Varela, Tomás Cianca, Ivette Bourette, ‘Allan Linton Bay’, Baitel, Marcos Ostrander, y Eric Pontón, etc. Los medios no cuestionaron la ilegalidad judicial de esta acción del Presidente ‘LCC’.

En el Coctel del jueves 8 de julio el Coctel título: ¡ “¿Cierto o Falso!”? : La Judoka Kristine Jiménez, Positivo de Covid-19”. Sumario: Señalan que la Prueba se hizo en España, de donde viajará a Tokío”. Aún no hay respuesta pública. Ayer una vez más fue publicada una de esos anuncios ‘paso-pa-lante y paso pa-tras’ del ‘CO’ de Tokío que

dice: “ NINGÚN ESPECTADOR EN LOS SEDES OLÍMPICOS”.

Aunque no me agrada decirlo, la Nota Suelta del Coctel del jueves 8 de julio de 2021, publicada en el ‘Listín Diario de Santo Domingo, República Dominicana, tituló: “Juegos Olímpicos”. “Presidente Abinader, entregará bandera a la delegación que va a Tokío: Contenido: “ El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibirá mañana de este martes a la delegación que asistirá a los a los Juegos Olímpicos de Tokío 2020 y aprovechará para entregar la bandera que llevará la misión deportiva del país a ese magno evento. La actividad se desarrollará en un salón por designar en la Casa de Gobierno.

Los deportistas estarán encabezados por Antonio Acosta, Presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Gerardo Suero Correa, Jefe de Misión. Varios miembros del Comité Ejecutivo del organismo olímpico, también estarán en la comitiva que estará en el Palacio. Nacional La salida de los atletas se producirá las 10:30 de la mañana, desde la sede del COP donde habrá transporte directo. Así funciona un Comité Olímpico Nacional cuando tiene un buen Director General. Otro escrito en Listín Diario, pero por Javier Flores tituló: “FÉLIX SÁNCHEZ dice que ésta será la delegación olímpica más exitosa.

Quiero que ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen, nuestro Presidente. Su ‘VP’ y Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. ‘SE’ Erika Mouynes, Canciller de la Rep. de Panamá. ‘SE’ ‘Vice-Canciller, Dayra Castillo. ‘HD’ Crispiano Adames, Presidente de la Asamblea de Diputados. Don Gerardo Solís, ‘CG’ de la República. ‘HD’ Héctor Brands, ‘Nuevo Cacique de Pandeportes, etc. Conozcan quién es FÉLIZ SÁNCHEZ, APODADO ‘SUPERMAN SÁNCHEZ.

Este servidor sí lo conoce, y su sincero y permanente patriotismo.

Félix es hijo DE DOMINICANOS. Nació en la ciudad de NUEVA YORK, el 30 de agosto de 1977. Sánchez CRECIÓ EN SAN DIEGO, CALIFORNIA, junto a su abuelo materno, y sobresalió en la ESCUELA SECUNDARIA por su Gran velocidad. Tras una sobresaliente carrera a NIVEL UNIVERSITARIO con los TROJANS de California del Sur (NCAA), en 1998 se acercó a las AUTORIDADES DOMINICANAS a través de Manuel Mota, y el año siguiente comenzó a representar al país en los Juegos Panamericanos de Winnipeg donde llegó en 4° lugar 48.60. Es un atleta de Pista y campo con dos nacionalidades, estadounidense y dominicana.

Ganó los Mundiales del Atletismo del 2001 y del 2003, en los 400 metros con vallas, logrando romper la racha victoriosa de Estados Unidos, que duraba dos décadas desde que Edwin Moses triunfó en los ‘JO’ de Los Ángeles 1984. Su mayor logró fue el 28 de agosto de 2004, cuando ganó en Atenas, Grecia, la primera medalla de oro olímpica

de la historia de la República Dominicana. (El Coctel estaba presente). ‘Super-man Sánchez” estaba invicto desde julio de 2001, y solo una lesión en la pierna faltando 200 metros para la final de la penúltima carrera de la Liga Diamante.

Ahora con un nombre nuevo “WANDA-DIAMOND LEAGUE”. Su padre Félix Antonio Sánchez falleció en el 2017.

Resumiendo, las palabras de Félix Sanchéz, de que “está será la delegación olímpica más exitosa de la historia nacional. El atleta entiende que todo el país, además de nuestra delegación más grande, yo me atrevo a decir que está será la delegación más exitosa de toda la historia dominicana, por lo que espero que vuelva con muchas medallas”.

Entiende que todo el país debería prestarle atención a las actuaciones de los atletas dominicanos y brindarle apoyo.

Agregó: “El deporte es lo que nos une a todos, (repito no en este auto-apodado, ‘Buen-Gobierno’, que repito no en el Deporte) sin importar la clase social, sin importar la SITUACIÓN POLÍTICA, somos dominicanos, y lo importante es que estos muchachos , muchachas, han dado el todo por el todo, no por cuatro años, sino por cinco con todo y pandemia, y eso nos tiene que llenar de orgullo”, añadió Sánchez. El ex atleta lleva ya cuatro años trabajando con la selección dominicana en todas las categorías”. Tomen nota de esto.

La última Nota Suelta. Por curiosidad fue el titulo Principal del Coctel de hoy. Palabras del ‘Relámpago’ Usain Bolt de los ‘JO’, Tokío, 2020. Sumario: “Creo que mi récord de 9.58 en 100 Metros, y 19.19 en 200 Metros se quedan. Veamos parte del Récord Olímpico de Bolt. 100 Mts. Planos de Bolt em 2009: 9.58. 200 Mts. Planos: 19.19. (RM).

Londres 2012, 100 Mts. Planos, 9.63. 200 Mts. Planos, Beijing 2008, 19.30. Relevo 4 x100 Londres 2012, 36.84. En La Pista Olímpica de los ‘JO’ de Tokío 2020, se lamenta la ausencia del ‘Relámpago Bolt’.

Pese a esto, se habla de la nueva estrella de la velocidad, NOAH LYLES DE ‘USA’, de 23 años, llegará a Tokío como Favorito absoluto de las competencias de atletismo. Serán sus Primeros JO. Anteriormente ganó el ‘CM’ de Atletismo 2019 en Doha, Qatar. La medalla en los 200 Mts. Planos y Relevo 4 x 100 Metros con el equipo de ‘USA’. Termino

repitiendo las palabras de Usain Bolt en un extenso directivo de Instagram con Olímpicos, de que los 100 metros planos será rápido, pero no al ritmo de récord del mundo. No digo que no vaya a pasar, pero no creo jornada que estoy viendo esté al nivel para correr en 9.58 ó 19.19 segundos”. Tomen nota de sus palabras.