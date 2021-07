Otra vez el COP cambia la Cifra que pide a ‘SE’ ‘LCC’, para asistir a Tokio, 2020

Cuando en un Gobierno como el de ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, que está de viaje en los Estados Unidos, donde dialogará con el Presidente Joe Biden, mientras que algunos de sus copartidarios del ‘PRD’, no tienen ‘VISAS’ para pisar suelos del ‘USA’, el más poderoso de la Asamblea Nacional de Diputados, el ‘HD’ Benicio Robinson, entra en su TERCER (3) PERIODO como Presidente de la ‘AN’, controla junto con el ‘HD’ Crispiano Adames, todo lo que pasa por allí, desde luego la ‘HD’ Cenobia Vargas es parte. Son ellos los que van a decidir los fondos que le darán al Comité Olímpico de Panamá, para su ‘Zafari Olímpico a Tokío, Japón, 2020. Esto me hace repetir este refrán que dice: “La DEMOCRACIA solo SOBREVIVE cuando la VERDAD GOBIERNA EL DÍA.

El título principal del Coctel del miércoles 14 de julio de 2021 leía. ¡“¿ Pandemia del COP!?” : El ‘USA’ $, y los ‘Martinellis’. Sumario: ‘Hay un ‘outfit’ Diseñado para los Atletas que alcancen el Pódium’. Un escrito en el Diario El Siglo de la distinguida colega YASILKA CÓRDOBA R. Tituló el martes 13 de julio de 2021: “Asistencia de Panamá Cuesta $431 Mil. Contenido: “El Comité Organizador tiene el presupuesto para los Juegos Olímpicos. La delegación de Panamá ya está lista para defender los colores en los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, por eso publicación el presupuesto de esa asistencia a la máxima cita del deporte mundial.

Según lo informado, la suma asciende a $431 mil 773.12, de los cuales el Gobierno Nacional aportada unos $246 mil 573.12, y el restado es decir $185 mil 200 es aportado por el COP. Más del 90% de ese dinero, será utilizado Para boletos de avión, seguro médico de viaje, viáticos (100 para cada persona de la delegación panameña), indumentaria, insumos, equipamiento médico y pruebas de PCR. Todos viajarán con sus entrenadores que en total serán 11.

Mientras que en grupo de Misión van: Ivette Bourette, (Jefe), Mónica Franco (Attaché de Prensa): Juan Villaverde, (Attaché de prensa), Alex Almengor (Médico), Grerys Soto (Fisioterapeuta), y Margarita González) Fisioterapeuta).

Más del 90% será utilizado para boletos de avión, seguro médico de viaje, y pruebas PCR. En cuanto a este grupo. Mónica Franco y Juan Villaverde que viajan de (Attaché de Prensa), no están en la Planilla Permanente ni Transitorio del MES DE MAYO 2021de Pandeportes, por lo que son DEVOTOS ‘YES-MAN’ del COP. En la Planilla Transitorio de MAYO 2021, está Pero Miguel Roja Hernández de PERIODISTA con salario de $1,500.00 (17/16/2019).

En cuanto a FISIOTERAPEUTAS/KINESIÓLOGO, en la Planilla Permanente de Mayo 2021, están: Beatriz Lizbeth Vallecilla Domínguez. Salario Mensual: $1,285.00 (2000/2015). Juan Carlos Andrión Rodríguez está de Fisioterapeuta/Kinesiólogo, en la Planilla Permanente de mayo de 2021, con Salario de $ 1,285.00. También está GREEYS H. SOTO PÉREZ, con $1,285.00, y forma parte de los ‘YES-MAN’ del COP. Estos son argumentos que Reflejan lo que es el deporte en mi querido Panamá, y no es precisamente en buen ejemplo del deporte para la Generación del Relevo, nuestra juventud. Tomen Nota de esto.

Las Notas Sueltas: N°1) El miércoles 14 de julio, envié un correo al Lic. Franz Wever Zaldívar, Presidente de la FPN, a raíz que dijo públicamente que los dos nadadores, Emily Santos y Tyler Christianson, que no residen ni entrenan en Panamá, fueron seleccionados por la FINA por la Vía de la Universalidad para asistir a los 32° ‘JO’, Tokio 2020, y solicitó al COP para que les asignada un entrenador, y no habían respondido. La respuesta del Lic. Wever fue: “Si lo hicieron no nos consultaron. Como tampoco toman en consideración a la entrenadora, Ángela Fong, es casi seguro que no fue tomada en cuento.

Nota Suelta N°2. Prometí dar a conocer los nombres de los atletas de Honduras que ya están en Tokío 2020. Encabeza la delegación el fútbol masculino. En Judo, Cergia Guity. Natación: Julio Horrego, (Verdugo de Edward Crespo), que lo impidió clasificar en los 100 y 200 Metros Estilo Pecho, para su 4° paseo a ‘JO’, donde no hay 50 Metros Estilo Honduras agrego que su Selección Masculino Mayor compitió en la COPA de Oro el martes 13 de julio en el ‘BBVA’ De Houston, Texas, y goleó a Granada 4-0. La faltan 2 partidos, uno frente a Qatar, y el otro contra Panamá.

Nota Suelta N°3.En mi Sitio Web, con fecha de lunes 12 de julio de 2021. Recibí un Correo, de una distinguida dama que no tengo el privilegio de conocer. Su nombre es Rosmery Saldaña. Contenido: “Hola Sr. Bienvenido Brown.

le escribo porque estoy interesado en un artículo que usted escribió, o mejor dicho en varios. Es muy importante. Estamos trabajando en la legalización de Educación Física como asignatura desde una modernización metodológica, Científica y pedagógica. Espero su respuesta. Sería de gran apoyo para el COMITÉ EFYDE”.

Quiero comenzar por felicitar a Rosmery Saldaña y su Comité EFYDE’ por su gran iniciativa. No obstante, ‘tenemos que bajarnos de la nube’, como dice la melodía del canto-autor cubano, y venir hacia la realidad. La Asamblea de Diputados está controlado, por los ‘HD’ Benicio Robinson, y el ‘HD’,Crispiano Adames. Al Frente de la COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, fue nombrada la DIPUTADA ALINA GONZÁLEZ. Esta Comisión estuvo controlada por el ‘HD’ Héctor Brands. Cuando lo sacaron se quejó ante ‘SE’ LCC’, en su ‘Burbuja de Aire’, y como es uno de sus ‘Intocables’, ordenó que lo nombraran ‘ipso-facto’ en el cargo.

La Gaceta Oficial. N°22.776, del viernes 5 de mayo de 1995. Contenido: “Asamblea Legislativa LEY N°16 (de 3 de mayo de 1995). “Por la cual se Reorganiza el Instituto Nacional de Deportes (INDE). El Capítulo I (DISPOSICIONES GENERALES). Y el Capítulo II (DE LA ADMINISTRACIÓN). Artículo 5: “La Dirección y administración del INDE Estará a cargo de una Junta Directiva y de un DIRECTOR GENERAL. Artículo 6. La Junta Directiva estará integrada Por: El MINISTRO DE EDUCACIÓN, quien la PRESIDIRÁ, con derecho a VOZ Y VOTO; en su defecto actuará el Vice-Ministro, o el funcionario que él designe. 2), El Ministro de Salud, con derecho a voz y voto. En su defecto actuará el ‘VM. 3), El Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Legislativa, con derecho voz-y voto. 4), Un representante de las Federaciones y Comisiones Deportivas Nacionales Aficionadas, reconocidas por el INDE con derecho a voz y voto. 5), Un representante de las entidades cívicas RELACIONADAS con el DEPORTE, con derecho. 6), Un representante de los gremios empresariales, con derecho a voz y voto. Distinguida Rosmery Saldaña y su COMITÉ EFYDE’, vean este PUNTO 7 donde el PRESIDENTE DE TURNO de La República, MARTÍN TORRIJOS OSPINO, y RAMÓN CARDOZA (PADRE), ‘DG’ Alteraron para convertirse en Dictadores del deporte. Dice el Punto 7. “El Director General del INDE con DERECHO A VOZ, que ejercerá la

FUNCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL INDE CON DERECHO A VOZ, que ejercerá la función de Secretario de Junta Directiva. En su ausencia actuará el Subdirector General.

PUNTO 8): “UN REPRESENTANTE DE LOS EDUCADORES de la Educación Física con idoneidad y que esté ejerciendo LA DOCENCIA EN uno de los planteles del sector público. Otro dato para el ‘COMITÉ EFYDE’. Cuando Se hizo el Cambio a LA LEY 50 DE 2007, ELIMINARON el PUNTO 8, QUE AHORA ES EL PUNTO 10. “Un Profesional de la Educación Física o de las Ciencias Aplicadas al deporte escogido por el Consejo de Rectores de la Universidad .Además de no jugar ni ‘platillo’ sendos de esos rectores, allí se practica poco el deporte. Un análisis demostró que la Escuela de Educación Física y Deportes de la ‘U’ de Panamá, no funcionaba bien.

Por último, la Trama hecha en el ARTÍCULO 12 DE LA LEY 50, (FUNCIONES DEL DG. DE PANDEPORTES) PUNTO 3. (CONVOCAR LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA ‘AF’, EL DEP. Y LA RECREACIÓN). El Art. 7-1 de La Ley 50 es clara. “El Consejo Nal de La ‘AF’, el Deporte y la Recreación, estará integrado por. 1), El Ministro de Educación, quien lo presidirá, o el ‘VM’, o Funcionario que el Ministro Designe.

Punto 4. El Director General de Pandeportes, como Secretario del Consejo. Esto no lo han querido corregir, y como La Ministra de Educación, es una de las ‘Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire’, de ‘SE’, ‘LCC’, y no le importa nada del Deporte, todo seguirá intacto. Esta es la realidad, distinguida Rosmery Saldaña y el ‘COMITÉ EFYDE’. Así es.