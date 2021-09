Panamá busca seguir ganando en la 3ª. ‘CM’ de Béisbol Sub-21

Por el inicio del desafío de hoy de Panamá a las 12:30, hora de Panamá, hay oportunidad de unas notas sueltas de lo que pasó el domingo 26 de Sep. Venezuela demostró su superioridad sobre Nicaragua que hizo un gran esfuerzo, pero perdió 7-3. Otra derrota aplastante, fue la de México sobre República Dominicana 8-2. Otra sorpresa fue la victoria de Cuba 2-1 sobre China Taipei para conseguir su primera victoria en el GRUPO-A. Un batazo de vuelta completa de Yudiel González en quinto inning con Reinaldo Lazaga en circulación bastó para sellar el triunfo de Cuba, que el viernes cayó ante el anfitrión y campeón defensor México. El relevista Naykel Cruz maniató a los asiáticos tras una Severa amenaza, luego de que el abridor Jonathan Carbó soportara una carrera en el capítulo inicial. Cuba enfrentará ahora a Alemania y República, en teoría los equipos más débiles de la llave con sede en la ciudad de Obregón, casa del equipo profesional Yaquis, ocho veces campeón de la Liga del Pacífico. El primer compromiso de Cuba, ante Rep. Dominicana, fue suspendido por lluvia y podría celebrarse el próximo martes.

Otra Nota Suelta, originada en Lovaina, Bélgica, el 26 de Sep, por (Prensa Latina) de Cuba, tituló: “Francés Julian Alaphilippe mostró su talento y fortaleza para conquistar por segundo año seguido la corona de la carrera de fondo del Mundial de Ciclismo de ruta que finaliza hoy aquí. En el tramo de 268,3 kilómetro entre la ciudad de Amberes y esta Localidad, el francés marcó un crono de 5:56.34 horas, válidas para aventajar en 32 segundos a sus más cercanos escoltas, un pelotoncito de cuatro hombres. El grupo lo aseguraron el neerlandés Dylan Van Baarle y el danés Michael Vlabgren, puestos dos y tres por ese orden.

“La estrategia del pedalista francés de atacar a falta de 21 kilómetros para el final le dio resultado para lograr desbancar a los inspirados belgas Wout van Aert y Remco Evenepoel, los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, así como al eslovaco Peter Sagan. Este es el segundo éxito de Alaphilippe en la prueba y se une al grupo que suman Dos coronas junto a los belgas Georges Ronsse, Briek Schotte, Rik van Looy y Freddy Maertens, el estadounidense Greg Lemond y los italianos Gianni Bugno y Paolo Bettini.

Con tres títulos sobresalen los legendarios Alfredo Binda de Italia y Eddy Merckx de Bélgica, así como su compatriota Rik van Steenbergen, el español Oscar Freire y el eslovaco Sagan, que este domingo se ubicó en el escaño 26 a 6.27 minutos del campeón. Por Latinoamérica lo mejor corrió a cargo del colombiano Estebán Cháves en el escaño 64 a 15 minutos y 43 segundos de Alaphilippe Primeros ciclistas en la carrera de ruta: 1) Julian Alaphilippe (FRA) 5:56:34 horas. 2)Dylan Van Barle (NED) 3), Michael Valgren (DEN) 0:32’. 4), Jasper Stuyven , (BEL), 0:32’. 5), Neilson Powless (USA), 0:32’. 6), Tom Pidcock (GBR), 0:49’. 7), Zdenek Stybar, (CZE) 1:06 minutos. 8), Mathieu van der Poel, (NED), 1:18’. 9), Florian Srnrchal, (FRA) 1:18’. 10), Sonny Colbrelli (ITA) 1:18’.

Otra Nota Sulta. También es de (Prensa Latina de Cuba), originado en Guatemala, el 25 de Sep., 2021, dice. “El Bádminton guatemalteco Kevin Cordón, cuarto del mundo, venció hoy a México Job Castillo y buscará mañana el oro del VII Torneo Internacional con sede en esa capital. Cordón se impuso fácilmente en dos sets con parciales de 21-13 y 21-12 y tendrá como próximo rival a la tricolor en la tabla de posiciones. Tomen nota de esto.

Vuelve la Tristeza a nuestro Equipo de Béisbol, en la III Copa Mundial, (WBSC), Sub-21 al ser derrotado 4-1 contra Holanda, (Países Bajo) que tenía ‘0’ triunfos).

Este fue el ‘Line-Up’ (Alineamiento de Panamá). Adrian Montero, (2ª Base). Joshwan Abdiel Wright, (SS.) Erasmo Joel Caballero Ruíz), (DH). Abraham Daniel Rodríguez, (1a. Base). Luis Tello, (CF). Enoc Tello, (3ª Base). José Alejandro Mordock (RF), Guardia Gordón Rolando Edwardo (PH). PITCHERS, (LANZADORES). MELITÓN ARTURO REYES VARGAS. (Innings Lanzado) 3.2. ‘Hits’ 5. Carreras 4. (ER), 4 (BB) 2. ABRAHAM ATENCIO C. (Innings Lanzado) 2.1. ‘Hits’ 3. Carreras. ‘0’. (BB) 2. Anotaciones: HOLANDA. IV Entrada 4 Carreras: Totales. 4 C, Hits 8, y Cero Errores. PANAMÁ, 1 Carrera en el IV Inning. 7 Hits, y un error. Veamos la Nómina de Holanda (Países Bajos) Rip Julian (RF). Kemp Tyrio, (2B). Delano Sebassa (1B). Junior Martina, (3B). Kops Max, (DH). Dave Janssen (C). Tommy Van De Sanden (S.S). Shein Michel, (LF). Jeandro Tromp, (CF). (LANZADORES) Koen Poslelmaur.

Faltan los resultados de Tres Desafíos del domingo 26 de septiembre. GRUPO ‘A’: Cuba vs. Alemania, y CZE, vs. República Dominicana. GRUPO ‘B’: El invicto Venezuela vs. Colombia. Estos resultados tiene un gran impacto para La Super-Ronda.

Un Comunicado Importante de WBSC, con fecha domingo 26 de septiembre 2021, que dice: “ESTIMADOS OFICIALES”. Información Importante y Necesaria: “1) Prueba de Salida- ¿Necesita una prueba de PCR para su salida?. 2), Recibos para el reembolso de su Prueba de ‘PCR’ de llegada. Proporcione la información al personal de la WBSC por correo a eventos Baseball@ WBSC.org o en persona en Ciudad Obregón o Hermosillo antes del lunes 27 de septiembre. Gracias por su amable cooperación”. Tomen nota de esto.

Una Nota Suelta de Gran importancia. Con fecha, viernes 23 de Sep., de 2021. Recibí un comunicado de Prensa de la FUNDACIÓN THOMPSON REUTERS, TÍTULO, Actualización del mes de Sep., 2021. “En estos Boletines encontrará aspectos destacados de todo nuestro trabajo, así como las últimas oportunidades para que usted se involucre.

“Nazanin Zaghari Ratcliffe 2000 days of detention in Iran”. “Marcamos 2000 días desde que nuestra amiga y colega, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, fue arrestada ilegal e injustamente, más allá de lo comprensible, separada de la familia, aislada y encarcelada, se le niega representación o justicia y despojada de su libertad. Nuestro ‘CEO’, Antonio Zappulla, ha escrito tanto al Primer Ministro Boris Johnson, y a Liz Truss, Secretaria de Exteriores, instando al Gobierno Británico para ampliar sus esfuerzo para liberar a Nazanin Zaghari. Seguiré mañana con la parte final.