“¡ Otra Vez!”: WADA revoca la aprobación del Laboratorio de Moscú

Lo más importante el los Diario de hoy domingo 10 de Oct. cuando estoy redactando el Coctel del lunes 11 de Oct., es que mi siempre querido Panamá en las buenas y en las malas, un título de Noticias de la ‘‘AP’, fechada el 9 de Oct., lee: Golpeada, Panamá Recibe al líder “EE.UU” al que nunca doblegó. Parte del contenido dice. “Después de sufrir un nuevo revés en suelo salvadoreño en las eliminatorias mundiales, tiene poco tiempo para lamentarse y recibe el domingo al líder Estados Unidos, al que nunca le ha podido derrotar en estos procesos. El partido coincide con el cuarto aniversario del revés sufrido por Estados Unidos en Trinidad & y Tobago y el Triunfo de Panamá como local sobre Costa Rica, en la última fecha del pasado hexagonal, que dejó a la selección norteamericana fuera de Rusia 2018 y clasificó a los centroamericanos a su Primera Copa del Mundo.

“Los jugadores panameños que lograron ese pase histórico recibieron un homenaje previo al silbato inicial en el Estadio Rommel Fernández, cuyo aforo de más de 25,000 aficionados podrá ocuparse el cien por ciento tras el aval dado por las autoridades de salud. Los aficionados deben haber recibido las 2 dosis de la vacuna contra la coronavirus.

“Los panameños volvieron a tropezar el jueves en un Cuscatlán, esta vez por un marcador de 1-0, que pudo ser mayor si el portero Luis Mejía no se exige al máximo para sacar al menos dos disparos venenos. Panamá quedó con los cinco puntos que logró en los primeros tres partidos, y dentro de la zona de repechaje, detrás de ‘USA’ 8. México 8. Canadá 6. Los tres primeros avanzan directamente a Qatar y el CUARTO va en un repechaje intercontinental. El Salvador suma los mismos Puntos que Panamá pero es superado en diferencia de goles.

Bajo una pertinaz lluvia y un cielo que presagiaba una tormenta la ‘Sele’ de ‘EE.UU’, hizo este sábado el reconocimiento de la cancha del Estadio Rommel Fernández, donde se medirán hoy domingo con nuestra ‘Mareja Roja’, en partido de la quinta fecha de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Los de ‘USA’ llegaron al país el Sábado 9 de Oct., y lo primero que hicieron fue caminar por el terreno de juego rodando la pelota, como si pusieran a prueba la nueva grama del estadio, muy criticada por nuestros jugadores, y su ‘DT’, Thomas Christiansen en el comienzo de las eliminatorias. Suerte los nuestros.

Notas Sueltas: N°1) Exhorto a los lectores, que deben visitar el Sitio Web, de Pandeportes, cuyo ‘Cacique de Turno, es El ‘HD’ Héctor Brands. Al entrar a la ‘SALA DE PRENSA’ te hace recordar a una ‘Agencia de PUBLICIDAD PRIVADA’ en beneficio del ‘Cacique’ el ‘HD’, Héctor Brands, no así al deporte. Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°2). Una vez más repito, que no deja de circulas en el Sitio Web, lo que en el Idioma Inglés LLAMAN FAKE NEWS, y EN EL IDIOMA ESPAÑOL, (NOTICIAS FALSAS). Como ya nadie menciona el Ex ‘DG’ de Pandeportes, ‘Don’ Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín el Monje Loco’, dicen que está de ASESOR DEPORTIVO en la Presidencia. ¿Será cierto a ‘Fake News’?

Tema de Hoy. En mi Sitio Web, con fecha sábado 9 de octubre. de 2021, recibí un Comunicado de Prensa de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), que preside WITOLD BANKA, y la oficina principal está en Montreal, Canadá. Una de sus lemas es ‘Play-True’. WADA, fue fundada en 1999, por el Presidente del COI, ‘SE’, Juan Antonio Samaranch (padre), de España, y el Primer Presidente fue el ahora Decano del ‘COI’, Richard ‘Dick’ Pound.

Contenido: “Ayer, mediante votación circulatoria, el Comité Ejecutivo (ExCo) de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aprobó una recomendación del COMITÉ DISCIPLINARIO de la AMA para REVOCAR el estatus de ‘aprobado’ del Laboratorio Nacional Antidopaje (MSU), en MOSCÚ (Laboratorio de Moscú) para realizar análisis de Muestras de sangre exclusivamente para el propósito de PASAPORTE BIOLÓGICO del Atleta (ABP), debido a incumplimientos con el Estándar Internacional para Laboratorios (ISL) y su Código de Ética.

El Laboratorio de Moscú, que ya estaba suspendido provisionalmente desde enero 2020, fue notificado de inmediato de la decisión del ExCo; y, como tal, permanece inelegible para realizar cualquier trabajo relacionado con el análisis de muestras de sangre en relación con el ABP o cualquier otra forma de análisis antidopaje para Organizaciones Antidopaje que cumplan con el Código Mundial Antidopaje (Código). De conformidad con el Artículo 13.7 del Código, el Laboratorio puede apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo dentro de los 21 días posteriores a la recepción de la decisión.

FONDO: “El 21 de enero de 2020, el Grupo Asesor de Expertos de Laboratorios de la AMA (LabEAG) recomendó al Presidente del ExCo, Witold Banka, imponer una SUSPENSIÓN Provisional en la aplicación del ISL. El Sr. Banka impuso la suspensión provisional con efecto inmediato. Según los términos de la ISL, un Comité Disciplinario recibió posteriormente el mandato de hacer una recomendación al ExCo con respecto al estado de la aprobación del ‘PAA’ del laboratorio.

Este paso se tomó a la luz de la decisión del ExCo del 9 de diciembre de 2019 de que la Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) fuera nuevamente declarada en incumplimiento del Código Mundial Antidopaje debido al descubrimiento por parte de la AMA de la manipulación de algunos de los datos extraído del Laboratorio de Moscú en enero de 2019, en violación de las condiciones del restablecimiento de RUSADA en septiembre de 2018. El LabEAG consideró la alteración internacional y la eliminación de datos de laboratorio antes y durante el tiempo en que WADA los copiaba forense como un violación grave del Código de Ética de la ISL, basado en los hallazgos del Informe Final del “El 17 de marzo de 2020, el Comité Disciplinario informó a las partes de su intención de suspender el procedimiento de revocación hasta que se dictara una decisión en el caso de la Corte de Arbitraje Deportivo (CAS) de La AMA contra RUSADA (CAS 2020/ 0/6689 (CAS Decisión), según lo solicitado por ambas Partes. El 17 de Dic. de 2020, el TAS dictó su laudo arbitral en el caso antes mencionado. Como resultado, el 13 de enero de 2021, AMA solicitó reabrir el procedimiento disciplinario de revocación. Con base en los documentos proporcionados por las partes, el Comité Disciplinario determinó que la manipulación de datos por parte del personal del Laboratorio fue “perjudicial para el programa antidopaje” según lo dispuesto en el Código de Ética de la ISL y que la manipulación Intencional de datos fue una violación grave, que justificó la revocación.

La AMA es responsable de acreditar los laboratorios antidopaje y de aprobar los laboratorios para el ABP, asegurando así que mantengan los más altos estándares de calidad. Cuando un LABORATORIO NO CUMPLE con los requisitos de ISL, la AMA puede decidir suspender o revocar la acreditación del laboratorio o la aprobación del ABP. Esta función de monitoreo se lleva a cabo junto con la evaluación ISO / IEC / 17025 por organismos de acreditación nacionales independientes que son miembros de pleno derecho de la Corporación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y signatarios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (ILAC MRA).

Como se estipula en la LIS, esta decisión se comunica a todas las autoridades públicas nacionales pertinentes; Organismos Nacionales de Acreditación; Organizaciones Nacionales Antidopaje; Comités Olímpicos Nacionales; Federaciones Internacionales y Comité Olímpico Internacional”. Tomen nota de esto. La lista completa de laboratorios Acreditados y aprobados por ABP se puede encontrar en el Sitio Web de WADA/AMA. Así es.

Una Nota Suelta Importante, de la distinguida colega, Geraldine Emiliani, Psicóloga Clínica y Jurídica Psicoterapeuta Familiar y de Pareja del GRUPO G-7, de la ‘Fundación Panamá Primer Mundo’, que tendrá su próximo Foro. ¿Cómo Afrontar la Crisis Post-Pandemia?. A realizarse el próximo martes a las 6:00 p.m., VÍA ZOOM. El Grupo del G-7 está Conformado por Juan Jované, Gerardo Berroa, Jorge Gamboa, Temi de Obaldía, Olimpo Sáez, Carlos Lee y mi persona en conjunto con la Fundación Panamá Primer Mundo cuyo Presidente es Gerardo Berroa, somos organizadores del evento. Tema:

“Una crisis Sanitaria que aún oprime”. José Dídimo Escobar Samaniego. Por Geraldine Emiliani: “Ya se siente esos aires de libertad que en verdad ayuda muchísimo a llevar una vida sin restricción ni atadura alguna. Por un lado gracias a las vacunaciones masivas y disminución del número de afectados por la Covid-19. Sin embargo, hay un tipo de condicionamiento que aprisiona, que oprime. Y, me refiero al confinamiento psicológico, a ese ajetreo mental que debido al encerramiento nos ha dejado experiencias traumáticas y una de ellas son las deudas acumuladas que en un momento no muy lejano habrá que enfrentar”.

Miedo, estrés, irritabilidad, hastío son solo algunos de los síntomas que la población ha ido desarrollando tras verse afectados por esta nueva realidad. Otros, en casos extremos, han desarrollado síntomas de ansiedad o cuadros depresivos. Un estudio publicado en la revista “Journal of Affective Disorders” señala que debido al confinamiento el 65% de la población habría desarrollado ansiedad o cuadros depresivos. El estrés acumulado durante la cuarentena, el no acabado de entender en qué consistía la ‘nueva normalidad’, las pérdidas a nivel laboral y económica, de bienes materiales, las pérdidas de familiares, ruptura de las relaciones familiares, y en las relaciones de parejas, y una educación en degradación y ahora al tenerse que enfrentar a los BANCOS POR LAS DEUDAS ACUMULADAS, además de la incertidumbre sobre el futuro que nos espera ha sido y es un caldo de cultivo perfecto para que se produzca un incremento en el número de casos de personas que admiten estar sufriendo algunos cambios en cuanto a su salud mental. La ansiedad es buena y hasta conveniente en cantidades moderadas pero si se intensifica y no desaparece y no se busca ayuda se convierte en un grave problema”. Por no disponer de más espacio, si el Redentor de Los Cielos lo permite, mañana terminaré la parte final.