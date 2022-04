¿ ¡ Pequeño Misterio!? : De la Delegación de Panamá a los III ‘JSA’ de la Juventud, Arg. 2022.

“La Estrella de Panamá’ en la Plana Principal del miércoles 27 de abril, tituló: ‘Quirós renuncia a la presidencia De ‘GESE’ (Grupo Editorial La Estrella de Panamá y El Siglo. La Fundación Publicando Historia, propietaria a partir del 4 DE MAYO. El cargo lo asumirá el DOCTOR ELOY ALFARO, que EJERCIÓ Quirós por ONCE AÑOS. Quiero enviar mi agradecimiento al el Lic. Eduardo Quirós que en todo momento dio su respaldo al Coctel Deportivo, al igual que el Director de ‘La Decana’ Lic. Gerardo Berroa, que nunca cedieron a los que querían eliminar este espacio por decir la verdad. Pues, son creyentes de la frase que dice: “La DEMOCRACIA SOLO SOBREVIVE CUANDO LA VERDAD GOBIERNA EL DÍA”. Tomen Nota de esto.

Sobre la Delegación de Panamá en los III Juegos Suramericano de la Juventud, Argentina 2022. Fecha: 28 de Abril al 8 de mayo de 2022, el ‘DIARIO METRO LIBRE del miércoles 27 de abril, en la página 19 (Deportes) Dice. “Panamá está listo para los Suramericanos”. Contenido: “ “La delegación de Panamá (de 46 atletas), “( no da los nombres), viajó ayer con destino a Rosario, Argentina, para competir en los III Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022. Esta tercera edición del evento dirigido a jóvenes de 14 a 18 años, contará con la participación de 2,500 atletas, de 15 países, que competirán en un programa de 26 deportes”. El ‘DIARIO CRÍTICA, del miércoles 27 de abril, no menciona el tema.

El DIARIO ‘PANAMÁ AMÉRICA, del miércoles 27 no tocó el tema pero sí de FÚTBOL, de ‘La Mareja Roja” (Redacción) “Panamá se prepara para El Salvador”. “El Técnico de Panamá Thomas Christiansen se prepara para El Salvador, y convocó a 20 jugadores de la liga local para enfrentar a El Salvador el domingo 1 de mayo en carolina del norte”.

¿Qué son los III Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022? “Loa Juegos Suramericanos de la Juventud es un evento deportivo multidisciplinario en que participan atletas ENTRE LOS 14 Y 17 AÑOS DE EDAD, de todo los PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR, y también algunos del Caribe y Centroamérica, y son Organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). La primera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud se llevó a cabo en la ciudad de Lima, capital de Perú, en septiembre de 2013, y la Segunda en Santiago de Chile entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre de 2017.

En su TERCERA EDICIÓN EN LA CIUDAD DE ROSARIO, del 28 de abril al 8 de mayo, se esperan más de 1,500 DEPORTISTAS DE 15 PAÍSES que PARTICIPARÁN EN 25 DISCIPLINAS DEPORTIVAS. A diferencia de las ediciones anteriores, ROSARIO BASARÁ su organización en un INNOVADOR FORMATO De Parqué Único Suramericano, con el parque de la Independencia como polo deportivo, donde se desarrollarán la totalidad de los deportes y transmitirá durante los 11 días un millón de personas. Habrá un solo centro de PREMIACIÓN ubicado en el Fan Fest del Corredor Oroño, alcanzando una centralidad estratégica sim precedentes en competencias de este tipo. Además, se dispondrá de un programa deportivo desdoblado que permitirá una mejor logística operacional PAÍSES PARTICIPANTES: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, PANAMÁ, (único país de habla español de ‘CA’, opino porque es parte de Consuldalte) Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela Hago una pausa para señalar que la Organización Deportiva Suramericana, (ODESUR) fue FUNDADA EL 27 DE MARZO DE 1976 (46 AÑOS) en La Paz, Bolivia. Sede Luque, Paraguay. El Presidente es, CAMILO PÉREZ LÓPEZ MAREIRA DE PARAGUAY,DESDE 2017.( Es el Miembro que el Presidente del COI, Thomas Bach nombró para dirigir las elecciones del ‘Comité Olímpico de Panamá, que terminaron en forma fraudulenta, y que en mi opinión Camilo Pérez López, fracasó en el manejo, y

con la Intervención del célebre JERRÓME POVEY, Jefe de Relaciones y Gobernanza del COI, y la ineptitud del DG de Pandeportes, EDUARDO QUINTERO CERDA, Alias Rasputín el Monje Loco’, que fue recomendado, por el ahora ‘Cacique de Pandeportes, el ‘HD’ HÉCTOR BRANDS.

Las DISCIPLENAS DEPORTIVAS SON: Atletismo, Bádminton, Balonmano Playa, Básquet 3 x 3, Boxeo, Ciclismo, Escalada, Esgrima, Fútsal, Gimnasia Artística, Hockey 5, Judo, Karate, Levantamiento de Pesas, Lucha Olímpica, Natación, Patinaje Artístico, Patinaje de Velocidad, Rugby 7, Skateboarding, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco y Triatlón.

El Comité Olímpico de Panamá, bajo el Control de los Mitómanos, Camilo Amado Varela, y ‘La Letrada’ Damaris (USA$) Young, habla de 46 ATLETAS QUE COMPETIRÁN EN 16 DEPORTES. Viajan con 16 entrenadores, la Jefa de Misión VITALICIA, IVETTE BOURELLES, 16 entrenadores (¿Sus nombres’?). 7 Integrantes del Equipo interdisciplinario, encardados de la atención biomédica de atletas. ( 2 médicos); 3 Fisioterapeutas. Psicóloga, y Coordinador Técnico; y UNA ATTACHÉ SURAMERICANA.”. No menciona la Cantidad de viáticos, aporte de Pandeportes etc. etc.

El Presidente del Comité Olímpico de Argentina, Mario Moccia, e Inés Arrondo- secretaría de Deportes de la Nación, entregaron la Bandera Nacional a la TENISTA LUCIANA MOYANO, y al basquebolista, NICOLÁS CHIARAVIGLIO . Dicha delegación contará con 259 JÓVENES DEPORTISTAS ENTRE 14 Y 17 AÑOS.

UN TIP SUELTO’ ‘.GRANMA DE CUBA’, fechada el miércoles 27 de abril 2022, TÍTULO: “Cuba Invicta, avanza, a la Super Ronda del Panamericano de Softbol. Sumario: “Los cubanos han jugado un buen torneo. “El Equipo de Cuba aseguró este martes su pase a la Super Ronda del XI Campeonato Panamericano de softbol, masculino, que se celebra en la ciudad Argentina de Paraná, en la provincia de Entre Ríos al derrotar a República Dominicana (3-2).

Fue el tercer triunfo de la Mayor de las Antillas, que venció antes a Guatemala y Venezuela, por lo cual conserva su condición de INVICTO en el certamen continental. Pieza clave en la victoria sobre los dominicanos resultó el Torpedero holguinero Luis Raúl Domínguez, quién pegó un imparable y remolcó dos anotaciones en el sexto Capítulo. Hoy los dirigidos por Leonardo Cárdenas deberán enfrentar a México. Los cuatro primeros clasificados Avanzarán a la copa mundial que se celebrará en Auckland, Nueva Zelanda, del 26 de noviembre al 4 de diciembre de este propio año. El campeonato también otorga boletos a CINCO EQUIPOS para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, y los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, ambos previstos en 2023”. Tomen Nota de Esto Lectores del Coctel.