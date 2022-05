“Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte”: El COI publica los Informes anual y Estado Fin., 2021

Viendo primero algunos ‘Tips’ del Deporte Nacional: ‘Mi Diario’ en su página 11 del viernes 20 de mayo de 2022, Título: ¡ Que canten Play Ball!. ‘Este viernes arranca el campeonato Nacional Mayor de Béisbol 2022 en el que 10 Novenas buscarán arrebatarle la corona al bicampeón Chiriquí.

La página 21 del Diario Metro Libre, del viernes 20 de mayo de 2022, en su CALDO DEPORTIVO. Una glosa titula Estaría de ‘gira’ por mucho tiempo”. “Muy bonito que el director de Pandeportes se haya tomado la molestia de recorrer ciertos escenarios deportivos esta semana, pero le tomará esta otra vida verificar los espacios donde se necesita reparar, construir o remodelar un estadio o cancha. REPARACIONES DE INSTALACIONES EN ANCÓN. “Pandeportes anunció esta semana rehabilitación y mejoras de la Piscina. Canchas de Tenis y Gimnasio Multiuso. Del sector de Paraíso en Ancón. Propuestas de las empresas interesadas, el próximo de julio. Una Piscina Verdosamente Cristalina: “Uno de los lugares que la ciudadanía deportiva nacional, le gustaría QUE VISITE EN DIRECTOR DE PANDEPORTES ES LA PISCINA DE ALBROOK (y que lo acompañe el Lic. Franz Wever, Pres. de la ‘’FPN’ ). La Alberca está verde por no TENER MANTENIMIENTO. Me imagino que saldrán diciendo que no hay presupuesto”.

¿Qué opinas de esto selectos lectores del Coctel?. Tomen Nota.

En Mi Sitio-Web, con fecha de viernes 20 de mayo de 2022, recibió un Comunicado de Prensa del Comité Olímpico Internacional (COI), que preside Thomas Bach, con un título llamativo: “ Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte”: El COI Publica hoy su Informe anual 2021, luego de su aprobación por los miembros del COI el último día de la 139ª sesión del COI, celebrada de forma remota desde ‘Olympic House’ en Lausana”.

Debo señalar que las palabras en el título principal. “Más Rápido, Más Alto, Mas Fuerte”, me hizo recordar ese libro Editado por el Comité Olímpico Internacional: “PIERRE DE CUBERTIN 1863-1937. (OLYMPISM) en el Idioma Español (OLIMPISMO). Editor Director : NORBERT MILLER. El Prefacio fue escrito por ‘SE’, Juan Antonio Samaranch (padre), Presidente del COI. Las palabras ‘Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte”. En Latín Significa

(CITIUS, ALTIUS, FORTIUS), lo que equivale a “Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte”. Es lo que se llama “Motto Olímpico”. Su origen nada tiene que ver con el deporte profesional, sino como lema utilizado por el Colegio Francés de Arceuil para definir los logros deportivos del alumnado. Tomen Nota de Esto Además de delinear las actividades realizadas durante el año pasado, el Informe incluye los Estados Financieros auditados para 2021, aprobados en Beijing en febrero 2022, junto con la Política de Indemnización de los Miembros del COI. Los Estados Financieros se preparan y se auditan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), aunque el COI no está legalmente obligado a cumplir con estas normas más estrictas.

A pesar de los desafíos de la Pandemia de COVID-19, que dominó los últimos dos años, y una Olimpíada extraordinaria que se extendió un año más que el periodo cuatrienal habitual, los socios y las partes interesadas del Movimiento Olímpico se han mantenido firmes en su apoyo. Gracias a esta demostración de solidaridad el COI, que se financia íntegramente de forma privada, ha podido seguir distribuyendo el 90% de los ingresos distribuidos para apoyar la organización de los Juegos Olímpicos, la promoción de los atletas y el deporte a todos los niveles en todo el mundo, y la difusión de los valores olímpicos.

La organización ha visto un crecimiento en sus ingresos en la Olimpiada 2017-2020/21 a USD 7600 MILLONES desde USD 5700 MILLONES EN LA OLIMPIADA ANTERIOR. El COI ha apoyado al Movimiento Olímpico con el Equivalente a USD 4,2 millones por día durante los 365 días en toda la Olimpiada 2017-2020/21, en comparación Con USD 3.4 millones por día en la Olimpiada anterior. Una parte de los ingresos se utiliza para seguir ayudando al Movimiento Olímpico con la implementación de todas las disposiciones de la Agenda Olímpica 2020, y la Agenda Olímpica 2020+5 El Informe Anual 2021 del COI tiene como subtítulo Más, rápido, más alto, más fuerte: juntos el nuevo lema olímpico

que se actualizó en 2021 para reflejar el enfoque especial del Movimiento Olímpico en la solidaridad durante tiempos Difíciles. Este año también, el Informe Anual tiene una estructura modificada inspirada en las cinco tendencias clave que sustentan la Agenda 2020+5, la sucesora de la Agenda Olímpica 2020, adaptada en marzo de 2021.

La Agenda Olímpica 2020+5 es la Nueva Hoja de Ruta que guiará las actividades del COI y el Movimiento Olímpico hasta 2025. Esta Hoja de Ruta prevé una mayor integración entre el COI y el Movimiento Olímpico para que el COI pueda seguir cumpliendo su misión de construir un mundo mejor a través del deporte. Las cinco tendencias que sustentan la Agenda Olímpica 2020+5 son Solidaridad, Digitalización, Desarrollo Sostenible, Credibilidad, y Resilencia Económica y Financiera.

El año estuvo marcado por varios hitos importantes. En julio 2021, el mundo se reunió para celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que, por primera vez en tiempos de paz, se pospusieron desde el año anterior debido a la Pandemia mundial de COVID-19. Este evento representó la unión del mundo después de un periodo difícil en el que muchas personas, especialmente los atletas, habían estado aisladas. Participaron más de 11,000 atletas de 205 CONs.

y el Equipo de Olímpico de Refugiados del COI. Los atletas de un récord de 93 CON ganaron medallas. Con 64 CONs ganando al menos una medalla de oro.

La pandemia condujo a la aceleración del compromiso digital y la estrategia digital del COI, ya que el mundo encontró formas alternativas de estar juntos mientras estaban separados. Esto se reflejó aún más en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se convirtieron en los Juegos más digitales de la historia, ya que las emisoras y los socios innovaron para garantizar que la audiencia más amplia posible pudiera disfrutar del evento. Un total de 3,050 millones de espectadores únicos sintonizaron la cobertura a través de plataformas digitales de televisión lineal.

Solo la cobertura oficial en las plataformas digitales de los socios de transmisión de los Juegos Olímpicos generó 28 mil millones de vistas de video en total.

Mientras tanto el COI, Olympic Broadcasting Services (OBS), Tokio 2020, y los socios de transmisión de los Juegos Olímpicos trabajaron juntos para desarrollar una innovadora solución digital de participación de los fanáticos. Los fanáticos de todo el mundo pudieron compartir sus reacciones a la acción subiendo selfies de video de cinco segundos a una plataforma especial en línea. Luego, se exhibieron en pantallas dentro del estadio para que los fanáticos pudieran sentirse parte de la experiencia olímpica.

Un botón virtual de ‘vítores’ les permitió mostrar su apoyo aplaudiendo y vitoreando virtualmente. Se registraron un total de 255 millones de vítores de todos los países del mundo. También s e encontraron nuevas formas de conectar a los atletas con sus amigos y familiares en casa para que pudieran celebrar sus actuaciones juntos a pesar de estar separados. Con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 apenas seis meses después de Tokio 2020, el enfoque en la segunda parte del año también se centró en la preparación para ese evento. Si bien gran parte del enfoque de 2021 estuvo en la organización de dos ediciones de los Juegos Olímpicos, otras actividades del COI”. Tomen Nota de Esto.