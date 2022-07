¡ Estará Acorralada!: Gianna Woodruff con 53:69, en las Finales de 400/Mts. Vallas, en Eugene, 2022?.

Recordando el título principal del Coctel del Miér. 20 de julio de 2022. ¡Otra Pifia!: De Alonso Edward en los 200 Mts. Planos en el ‘CM’ de Atletismo, 2022. Hoy, viernes 21 de julio, se corre la Final de los 200 metros planos.

País (Trinidad & Tobago: Jereem Richards: 19:82. (USA), Erriyon Kinghton, 19:49. (Rep. Dom.) Alexander Obando,

19:91. (USA) Kenneth Bedmarek, 19:68. (USA) Noah Lyles: 19:50. (LBR) 19:83 (CAN), Aaron Brown 19:95.

Daré en resultado, en un evento donde compiten tres velocistas de ‘EE.UU’. Tomen Nota.

Tema de hoy: Tuve a bien leer con mucho cuidado una publicación en el ‘DIARIO LA PRENSA el 20 de junio, firmada por la distinguida dama Flor Cogley. Título principal: “Woodruff Clasifica a la Final de los 400 Metros con

Vallas e impone récord Centroamericano y Suramericano”.

La competencia se llevó a cabo en el estado Hayward Field de Oregón, Estados Unidos. Para la final, que se correrá mañana, clasificaron además de Woodruff, la estadounidense, Sydney McLaughlin (52:17; Dalilah Muhammad (53:28). La Holandesa Femke Bol (52:84), la estadounidense Dalilah Muhammad (53:28). Shamier Little, también de

Estados Unidos (53.61); la jamaicana Rushell Clayton (53:63); la estadounidense, Britton Wilson y la ucraniana Anna

Ryzhykova (54:51)

La atleta panameña llegó de Oregón tras ganar la Medalla de Oro en los 400 Metros con Vallas que se celebraron en Valledupar, Colombia, 2022, con tiempo de 55:32. El los ‘JO’ de Verano, Tokio 2022, Woodruff, finalizó en el 7° lugar, en los 400 Metros con Vallas”.

Hay algunos detalles que todos los Atletas, Presidentes de los ‘CON’, Federaciones, ‘DG’ de Pandeportes, Director Técnico de Deportes y Recreación deben conocer. En los 400 MTS. CON VALLAS Damas o Varones, en Oregón, 2022, se compite en la ‘SEMI-FINAL’. Los dos primeros de cada Heat (Q) MÁS LOS MEJORES TIEMPOS (q) a la

Final. Existen Récord Mundial 51:41 de Sydney Mclaughlin. País USA, 23 años. (Hayward Field, OR(USA). Fecha,

25 de junio 2022.

Récords de Campeonatos, 52.16, Dalilah Muhammad, ‘USA’ 29 años. “Khalifa Int. Stadium”, Doha (Qatar). 4 de Oct.

2019. “Liderando el Mundo, (World Reading). Resultado: 51:41, SYDNEY MCLAUGHLIN (USA 23 AÑOS, Hayward Field, Eugene OR (USA), 25 DE JULIO 2022”. Tomen Nota de Esto, está nueva generación del periodismo

Deportivo. Una vez más reitero que espero que nuestra compatriota Woodruff, tenga una buena actuación. Así es.

“UN TIP SUELTO”. En mi SITIO-WEB, con fecha de jueves 21 de julio de 2022, recibí un Comunicado de Prensa, de

Atletismo Mundial, (IAAF), que preside Sebastian Coe. Título Principal: “ Jeruto y Feng Victoriosos en Oregón, en una noche buena para Asia”. “Feng Bin en el DISCO en el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón 22. Las tres

Medallistas en Disco femenino todavía estaban dando su vuelta de honor y posando para fotos con los fanáticos mientras la Carrera de Obstáculos del 3000 metros femenino ocupaba los carriles interiores de la pista el miércoles (20) en el Campeonato Mundial de Atletismo , Oregón 22. “Esta es mi quinta medalla consecutiva, así que sé cómo

actuar cuado te llevas una medalla en los Campeonatos del Mundo”, dijo la croata Sandra Perkovic”. “Creo que los tres

merecemos este aplauso, porque realmente estábamos peleando”.

Fin Bin de China descorchó un lanzamiento monstruoso de 69,12 metros tan pronto como entró en el círculo, que superó su PB de 66,00 mts. de abril en más de tres metros. El lanzamiento también fue el segundo más lejanos este año. Perkovic, quien calificó la competencia como “una de las finales más estresantes que recuerdo”, lanzó el mejor

lanzamiento de la temporada de de 68,45 mts., en su segundo intento por la medalla de plata. La campeona olímpica

de Tokio, Valerie Allman, se llevó el bronce con una mejor marca de 68,30 mts en la tercera ronda para convertirse

en la primera mujer estadounidense al subir al podio en el evento en la historia de los Campeonatos del Mundo.

Nadie más que en el campo pudo acercarse a tres metros de los medallistas, con Jorinde vas Klinken de Holanda terminando cuarto con 69, 97 my la campeona defensora de YAIMÉ PÉREZ DE CUBA, séptima con 63,07 mts.

Y aunque Perkovic y Allman lo intentaron con todas sus fuerzas, no pudieron igualar a Feng.

El mejor intento El mejor intento de Perkovic en las tres últimas rondas fue de 67,74 mts, mientras el mejor de Allman

fue de 68,05 mts. La lanzadora China de 28 años tampoco pudo duplicar su esfuerzo de primera ronda, con

su siguiente mejor lanzamiento de de 66,89 mts. “Estoy muy emocionada y tengo que todos los oponentes hicieron un

muy buen trabajo hoy”, dijo Feng. “No esperaba que este resultado llegara a Eugene. Solo quería mostrar lo mejor de

mí”. Feng es la segunda campeona mundial de disco femenino de China, después de Li Yanten en 2011. Ella dijo que

después de no poder a la final en Tokio, su entrenador le dio apoyo de coraje. “El me empujó a seguir adelante y trabajar duro”, dijo Feng. “Él me enseñó a no rendirme. Tengo un gran respeto por todos mis rivales hasta final” Me

gustaría alcanzarlos en el futuro y ser mucho más estable con mis resultados”. Pekovic de 32 años, quién ganó dos títulos mundiales y dos títulos olímpicos, dijo que llegó a Oregón con dos objetivos: lanzar lo mejor de la temporada y

vencer a Allman en su campo local. Logró ambas cosas pero dijo: “No esperábamos que el lanzador chino nos ganara

a todos”. Sin embargo, Perkovic estaba encantada de irse a casa con la medalla de Plats, lo que la convirtió en la primera mujer en GANAR CINCO MEDALLAS en el evento. También ganó oros en 2013 y 2017, plata en 2015 y

bronce en 2019. “Hoy sé que tengo más en la mano, pero no pudo alcanzarlo”, dijo Perkovic. “Me alegro que después

de tantos años, después de 2009 cuando logré llegar por primera vez a la final en Berlín, y en 2022 sigo aquí y llevándome la medalla de plata. Así que estoy contento y feliz”.

“Ese es un cambio con respecto a la temporada pasada, cuando Perkovic quedó cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio, perdiendo su primer podio importante en años”. “Estaba tan decepcionado y triste”, dijo: “La competencia en

Eugene la animó. “Si alguien me dijera antes de la competencia que vencería a Valerie y obtendría la medalla de plata,

Firmaría de inmediato, dijo: “Sí creo eso”, dijo Allman con una sonrisa, pero agregó, “Siento tanto alegría por ella de

Ganar un medalla en este campeonato. Ha sido firme en su ética de trabajo, su devoción por este deporte y estoy realmente feliz por ella”. Pero la campeona estadounidense tenía sentimientos encontrados acerca de su propia medalla

de bronce.

“Hoy fue agridulce”, dijo Allman, de 27 años. “Siento que tenía tanto que podría haber mostrado hoy y hubiera sido muy especial hacerlo aquí en casa. Pero a veces necesitas esa motivación adicional y definitivamente voy a quitarme mucho de no estar en la cima del podio y estoy emocionado de usar eso en el futuro”. Allman, que llegó con la marca

Líder mundial de 71,46 mts, marcó en ritmo con su primer lanzamiento de 67,62 mts., pero minutos después Feng la

Superó. “Ese fue el gran lanzamiento”, dijo Allman, quien en la ronda de clasificación cometió dos faltas antes de finalmente producir un lanzamiento legal para llegar al final. “Competimos entre nosotros muchas veces en 2019 en la

“Wanda Diamond League”. No nos hemos visto desde Tokio, por lo que siempre es un misterio en qué forma están los

Chinos. Pero esa fue una actuación increíble. Solo se necesita uno y ella lo hizo. Nada más que respeto hacia ella”.

Allman no podía identificar lo que el salió mal. “Al llegar a la final, sentí que puedes hacer todo lo posible para prepararte lo mejor que puedas”, dijo: “pero a veces el momento simplemente se te escapa. Como atleta quieres batalla.

Quieres sentir el fuego dentro de ti. Y Dios mio, pude sentir durante seis rondas y eso es una alegría. Normalmente quieres tratar de canalizar eso en el lanzamiento y no puede encontrar ese grande”.

MEDALLISTAS FEMENINA DE DISCOS. ‘ORO’ Feng Ben (China), 69:12 PB. ‘PLATA’ (Sandra Perkovic, (CRO),

68:45 SB. (BRONCE), Valerie Allman (USA) 68:30 Mts. N°7 YAIMÉ PÉREZ (CUBA) 63.07 MTS.

“TIPS SUELTOS”. “ESTADO DE MEDALLAS, VIERNES 22 DE JULIO 2022. (5: P.M.)

N° 1 ‘USA’ (ORO) 6. Plata 5. Bronce 8. Totales 19. N°2 (Ethiopia) (ORO) 3. Plata 4. Bronce 1. Totales 8. N°3 (China) (ORO), 2. Plata 1. Bronce 1. Totales4. N° 4, (Kenya). (ORO) 1. Plata 3.Bronce 2. Totales 6. N°5 (Jamaica).

(ORO) 1. Plata 2. Bronce 1. Totales 4. N°6 (Polonia). (ORO) 1. Plata 2. Totales 3. N°7 (Japón). (ORO) 1. Plata .

Totales 2. N° 8 (Australia) (ORO) 1. Bronce 1. Totales 2. N°12 (Brasil) (ORO) 1. Totales 1. N° 12, (Rep. Dom.)

(ORO 1. Total 1. N°12, (Moroco, Perú, Slovenia, Venezuela, (ORO) 1. N°24 (Canadá) l de Plata. España, 2 de Bronce.

México (‘O’ Medallas. Tomen Nota.