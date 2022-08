  ! ‘¿ Relajo o Burla: ¡?: Anuncio del Retiro del ‘HD’ Héctor Brands, de la ‘DG’ de Pandeportes?

Ojalá algunos de los selectos lectores del ‘Coctel’ recuerden, el Título Principal del Coctel del domingo 7 de agosto,2022, “World Anti-Doping Agency, (WADA), una Fundación Independiente, creada por una iniciativa apoyada delCOI”. Se inauguró el 10 de Nov. de 1999, en Lausana, para Promover, Coordinar y Monitorear la lucha contra el Dopaje. En el Coctel Deportivo, del domingo 7 de agosto de 2022. Título Principal: “World Anti-Doping Agency,(WADA), una Fundación Independiente, creada por la iniciativa apoyada del COI. En mi Sitio-Web, con fecha, lunes agosto 1 2022, Del Dr. Rolando Guerra Villalaz, Secretario General de (CONFEDEPA), y el Arquitecto, Manuel Salazar, Presidente que dice: "Estimado Profesor: "Le adjuntamos notaEnviada al Director de Pandeportes sobre unos cursos de capacitación a Dirigentes Deportivos sobre un Reglamentoque ni siquiera ha sido aprobado por el "Consejo de la "Actividad Deportiva y Recreación"."Se rumora (esto en el Idioma Español, suele ser llamado (Noticias Falsas), y en el Idioma Inglés (Fake News). "Quiero repetir que el deporte en Panamá, comprende la Ley 16 de 1995, que reorganizó el Instituto Nacional deDeportes y la Ley 50 de 2007, que la reformó, (Gaceta Oficial Digital 259379. El Capítulo V Artículo 21: “El Comité es una Asociación Civil Autónoma con personería que se regirá por sus estatutos y reglamentos, así como por losPrincipios y las Normas emanadas por el COI compuesto entre otros, por las Federaciones y Asociaciones Dep. Nacionales cuentan con reconocimiento del COI, de conformidad con la Carta Olímpica.El Título Principal del Coctel del miércoles 10 de agosto, de 2022: “Lo Ejemplar que fue la Asociación de Atletas Olímpicos de Panamá en el 2004”. Sumario: “Lo presidía la nadadora Georgina Osorio, que nadó en los ‘JO’ deMontreal de 1976. El Coctel del martes 9 de agosto de 2022, con título ‘Inside’ de las Reformas de la Comisión 2000,Del Comité Olímpico Internacional (COI). Sumario: Modificación de las Estructuras, Normas y Procedimientos delCOI. No puedo olvidar el (Grupo de Trabajo N°3). Designación del Organizador de los ‘JO’ (Coordinadora Anita LDe Frantz (Vice-Presidenta del COI). Aletas elegidos durante los Juegos para formar parte de la Comisión de Atletas.(Roland Bar Massive Boullmerka, Sergel Bubka, Charmine Crooks, Robert Ctivrklie, Alezdander Popov, Jan Zelezny,Manuel DiCanta, Johann Olav Koss y Vladimir Smirnov.La Obligación de todos los CON de Participar en los Juegos Olímpicos. La limitación a la vez del número de pruebas y de atletas en los Juegos, con vistas a impedir su gigantismo y limitar los problemas de gestión resultantes. La colaboración con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), con vistas a que se provea a los ATLETAS un PASAPORTE con todas las informaciones necesarias para efectuar controles de dopaje eficaces y comprobar su estado de salud.La negativa a admitir en los Juegos Olímpicos a los deportivas cuyas federaciones no apliquen el Código Antidopajedel Movimiento Olímpico, y que no efectúen controles fuera de las competencias. Algunas de estas reformas, porejemplo, la elección de Atletas Activos como Miembro del COI, entraron inmediatamente en vigor; la demás requierenun periodo de aceptación, alrededor de tres años para aplicarse”. Tomen Nota. Esto constituye un retroceso en el DEPORTE PANAMEÑO, porque están volviendo a traer a la Dirección de Pandeportes, (RAMÓN CARDOZE (PADRE), un funcionario que ocupó este cargo en el Gobierno de MARTÍN TORRIJOS ESPINO, del 1° de septiembre de 2004, al 30 de junio de 2009, ( Hijo del GENERAL OMAR TORRIJOS y fue un fracaso. Es imposible olvidar que en la 119ª Sesión del COI, (El Coctel estaba presente) enel año 2007 en la Ciudad de Guatemala, fue suspendido por el Comité Ejecutivo del COI, por un informe presentado, por Don Mario Vázquez Raña (q.e.p.d.). Por intromisión tanto de Ramón Cardoze, (padre) ‘DG’de Pandeportes, como Martín Torrijos Ospino, por inmiscuirse en las actuaciones del COI. Esto obligó a “SE”Martín Torrijos Espino, viajar a Río de Janeiro, Brasil, porque se había aprobado que Panamá tenía que desfilar con la Bandera de ODEPA, no así la de Panamá.Urge hacer una Auditoria Forense, para determinar cómo y cuanto ha invertido el ‘HD’ Héctor Brands, ‘Cacique De Pandeportes’, en dos años, y uno de los intocables (Elliot Ness), de la ‘Burbuja’ de ‘SE’ Cortizo Cohen. ¿Cuánto ha gastado en el no muy bendito, Eric Pontón De Gracia?. Las Dos Planillas de Pandeportes,(Permanente y Transitorio), parecen una Agencia de empleo del PRD.Doña Virginia Arosemena Vásquez, (conocida como ‘Doña Pescao’) tiene el cargo de Asesora desde 2019, conSalario mensual de $4,000.00. También está en la Planilla Permanente, el progenitor de Ramón Cardoze, conSalario de 2,500, y en un momento recibía gastos de Representación. Gastos de Representación en la Planilla dePandeportes en abril de 2022; El ‘HD’ Héctor Brands, $1,500.00 al mes. Luis Denis Arce, ‘SD’ Gen. $ 1000.00.Haydee Arline Girón Vásquez, $300.00. Irving Saladino, $ 300.00 al mes. Josef David Friedman, (Dir. de Arquitectura e Ingeniería, $300.00. Heriberto Pino Castillo, Sec. General, $300.00 al mes”. Tomen Nota.