Afirma el 'Diario La Prensa' en su Columna. "Hoy por Hoy'.

Antes de comenzar el título principal de hoy, veamos algunos ‘TIPS SUELTOS’ de algunos diarios fechados el viernes 12 de de agosto de 2022: “La COLUMNA “LA LLORONA’ de ‘La Decana’ “La Estrella de Panamá”, del viernes 11

de agosto de 2022. (Glosas de la realidad política de Panamá). (ANTIDEPORTIVA). “Cuentan los chicheros del parque de Cervantes que en el Erick del Valle, un director de béisbol está ultrajando a los peloteritos, les grita, los insulta y los exhibe delante de sus compañeros”. (ANTIDEPORTIVO 11) También se rumora que en los entrenamientos de la pre intermedia que nos representó en Puerto Rico, obligaba a los niños a cantar en coro “soy una

zorra”. ¡ Que alguien nos explique!.

“UN TIP SUELTO’: Según mis pesquisas, el Lic. Alberto ‘Baby’ Valderrama, que fue imputado, tiene una cita el lunes 22 de agosto de 2022 en los tribunales. Recuerdo que el ‘Diario Panamá América del 22 de abril de 2022, título en su página principal. “”Colgado: “Según las investigaciones el político habría Triangulado Dineros”. ‘MP’ pide 9

Años de cárcel para ‘’ Valderrama”. “La Fiscalía Anticorrupción solicitó la pena de 108 meses de presión para el

Exdiputdo Adolfo ‘’ Valderrama, imputado de cargos por el posible delito de blanqueo de capitales. De acuerdo

Con la Fiscal LEYDA SAENZ, Valderrama y otros recibieron dineros provenientes de Pandeportes, solicitados y entregados a la FEPABA en la administración pasada.

La Fiscal Anticorrupción, también solicitó la pena de presión de 96 meses para el ‘Cacique de Pandeportes’ Mario Pérez. Además de las dos personas antes mencionadas, también se solicita llamamiento a juicio para Ana Tejada, Jorge

Luis Dutary, Beatriz Herrera, Aníbal Reluz, el ex diputado, Jaime Pedrol, Jair Peralta, Ulrich Ronner y César Ramsés.

Tomen Nota.

En mi Sitio-Web, recibí una nota Con sabor a ‘FAKE-NEWS’ (EN EL IDIOMA INGLÉS) (Y EN ESPAÑOL, NOTICIAS FALSAS). TITULA:(BEBY VALDERRAMA AHORA ES “INDEPENDIENTE”). El exdiputado Panameñista se INSCRIBIÓ para correr como candidato INDEPENDIENTE en el circuito de Chame y San Carlos.

Cuando fue diputado, tenía múltiples familiares en la planilla del Estado. Su suegra recibió pagos de la Asamblea Nacional, y ni hablar de sobrino que no vivía en Panamá y tenía cheques saliendo de la Asamblea.

El Tema de hoy: Afirma el ‘Diario La Prensa’, Panamá 11 de agosto de 2022. en su editorial “Hoy por Hoy”: “El

Presupuesto del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) solo genera suspicacias. La institución promueve la

Construcción de obras que SOBREPASAN los $170 MILLONES, solo entre 2021 y el presente. Deberíamos esperar,

con tal cantidad de FONDOS E INVERSIONES, QUE PANAMÁ SEA UNA POTENCIA DEPORTIVA, cuando

ESTAMOS LEJOS DE SERLO.

Pero llama la atención balancear el presupuesto si no es con deuda y cuando no había presupuesto para pagar al personal de salud. Realmente, el sentido de oportunidad de nuestros funcionarios no puede ser peor, ya que habiendo

Tantas otras necesidades, se destinan cuantiosos fondos a obras que pueden esperar a que el país levante su economía,

diezmada por la pandemia. Pero, como costumbre pesa mucho más presentar al pueblo hierro y concreto que mejorar

escuelas y hospitales o contratar personal idóneo para cargos que actualmente ocupa personal incompetente.

Solo ese año se han adjudicado OBRAS POR $140 MILLONES, bajo la gestión de un DIPUTADO QUE DEJÓ LA

ASAMBLEA NACIONAL, pero con BUENAS RELACIONES CON EÑ VICE-PRES. DE LA REPUBLICA. Lo

Dicho: esto solo genera sospechas. Tomen Nota.

(CURIOSIDADES) PANDEPORTES CUMPLIÓ 41 AÑOS. El 2 de junio de 2011 arribó a sus 41 años de vigencia la

Institución deportiva gubernamental, creada al calor, euforia y éxito de los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe,

Celebrados en Panamá en 1970, por el Gobierno Militar presidido por el General Omar Torrijos Herrera (q.e.p.d), bajo

El Nombre de Instituto Nacional de Cultura y Deportes (INCUDE). El objetivo principal era para que desde ese

momento el deporte tuviera un organismo especializado para una mejor organización y desde luego, para ir logrando

mejores resultados a nivel competitivo internacional.

Ese anhelo estaba basado en que sin un organismo especializado, en 1938 en los IV JCA y del Caribe en Panamá, superamos a Cuba con 24 medallas de oro, 22 de plata y 19 de bronce, contra la misma cantidad de doradas de los cubanos, pero con cinco medallas menos, o sea 17 contra nuestro 22. En los V Juegos de 1946, en Barranquilla, Panamá

Ganó 13 medallas de oro, 17 de plata, y 10 de bronce. Si damos un vistazo a los Juegos Panamericanos, sin tener INCUDE, INDE o Pandeportes, en los III ‘JP’ DE 1955 EN México, Panamá ganó su la. Medalla de oro en pesas con

Carlos Chávez en los 60 kilos.

Con la creación del INCUDE, con el Profesor Rigoberto Paredes (q.e.p.d) como su Director General, nunca se aclaró

El papel de dicha institución frente al COP, y comenzó la PUGNA DEPORTIVA, y desde luego el toque político de

‘RIGO’ y reemplazó al Profesor Rafael Barranco como delegado de Judo ante el COP, lo mismo que a Leopardo De

León como delegado de las Pesas. Esta violación de la Carta Olímpica fue rechazada por Don Virgilio De León como

Miembro del ‘COI’. En ese momento el Lic. ‘CARLOS”PEPE’ VÁSQUEZ (q.e.p.d) era Presidente del COP, y Melitón Sánchez Tesorero. Ninguno de los actuales miembros del COP, estaban en escenas. Panamá estuvo a punto de

Ser suspendido. Siendo el General Jesús Clarke Flores, presidente de la ODEPA, no permitió a la delegación panameña

Ingresar a la Villa Panamericana de los VI JP, celebrados en Cali, Colombia, hasta que aceptaran respetar la Carta

Olímpica, y reconocer a los Delegados Legítimos. Pepe Vásquez a diferencia de los dirigentes de hoy era todo un

Caballero, acepó y respetó la decisión de la ODEPA, y desde ese momento se convirtió en un respetuoso del olimpismo.

En los 41 años del INCUDE, INDE y ahora PANDEPORES, se ha nombrado 23 directores en propiedad y 3 encargados. El que más tiempo ha durado, ha sido René González en su 2º turno, por cinco años. Tomás FITO DUQUE (q.e.p.d), sin duda el mejor DG que ha tenido La Institución, duró 4 años y 5 meses. Ramón Cardoze (padre)

es el que más dinero ha manejado y es en parte el responsable de que el INDE sea tan disfuncional, estuvo al mando

4 años y 9 meses. Cinco directores duraron 2 años o meses.; Fueron Enrique Ruidíaz, 2 años 6 meses. Hizo una buena

Labor. Alejandro Ayala, 2 años ‘0’ meses, también trabajó bien. Jorge Estenoz, 2 años 5 meses, Carlos Pinto Arosemena (q.e.p.d) , 2 años 8 meses.. Victor ‘Baby’ D’Anello, 2 años 7 meses. Cuatro duraron 1 año y meses. Jack Cardoze y Hernán Arias, 1 año e meses. Ángel Jaén 1 año 4 meses, Roberto ‘Bob’ Arango, 1 años 5 meses. Así fue.

“TIPS SUELTOS”. No Podemos OLVIDAR Liga DIAMANTE WANDA. Ya pasaron algunas fechas. DOHA QATAR (13 de mayo). Birmingham (Londres) (GBR), 21 de mayo, 2022. (28 de mayo), Eugene (USA) 28 DE MAYO. (Rabat MAR), 5 de junio 2022. (ROMA (ITA), 9 de julio de 2022.. 9 de Junio, (ROMA, ITALIA) (OLSO) (NOR), 16 junio, 2022. (PARÍS, (FRA), 18 de junio, 2022.

STOCKHOLM,(SWE.) 30 de junio, 2022.(SHANGHAI, (CHN) 30 de julio, 2022. (SHENZHEN, (CHN) 6 de ago.,, 2022) (MÓNACO, (MON), 10 de agosto, 2022. (LAUSANNE) (SUI), 26 de agosto, 2022. (BRUSELLAS) (BEL), 2

de Septiembre, 2022.(ZURICH, (SUI.) 7-8 septiembre 2022.

Deportes Nuevos para el ‘COI’ en los Juegos Olímpicos de 2024. 1) BMX Freestyle. (BMX ESTILO LIBRE). 2)

BREAKING (ROTURA). 3)SKATE BOARDING (PATINAR) 4) (SPORT CLIMBING) (ESCALADA DEPORTIVA). Tomen Nota.