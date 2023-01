Martinelli evalúa anuncio de Blinkin e insiste en Candidatura Presidencial

Por la distinguidísima Colega, Adela Coriat, (Unidad Investigativa) de “La Decana” “La Estrella de Panamá”. Asistente Marlene Testa.

El exmandatario Ricardo Martinelli asegura que garantizará sus derechos y subraya sus intenciones de participar en las elecciones de 2024. El mensaje del Departamento de Estado va más allá, advierten especialistas.

La inclusión del expresidente Ricardo Martinelli como inelegible para ingresar a Estados Unidos” es un mensaje claro” del Departamento de Estado ese país a la clase política panameña, coinciden abogados consultados por este diario.

El pasado miércoles, el secretado de Estado, Antony Blinken, justificó la acción por la participación del exmandatario “en actos de corrupción significativos al aceptar sobornos a cambio de otorgar inapropiadamente contratos de gobierno su mandato como presidente”. La designación incluye a miembros de su familia inmediata.

El comunicado advierte, en voz de la recién llegada embajadora Mari Carmen Aponte, que “no será la última designación en Panamá”.

Martinelli es el primer panameño en ser calificado públicamente como un funcionario corrupto, justo cuando reafirma su intención de correr para la Presidencia en las elecciones de 2024.

El Departamento de Estado basó la acción en la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2023, que permite al Secretario de Estado adoptar esta medida cuando tenga información creíble de participación directa o indirecta en actos de corrupción significativa.

El miércoles, cuando Martinelli se reencontró con sus hijos después de haber cumplido condena en Nueva York por conspirar para cometer el delito de lavado de dinero así ocultar $28 millones en coimas provenientes de Odebrecht, se publicó el anuncio.

“Todo planificado”, aseguró Abel Arcia, exfiscal del Distrito de Nueva York a Eco TV.

Arcia calificó la acción de Blinken como un preaviso para el resto de políticos en el poder o quienes aspiran a él.

El exmandatario está valorando el anuncio con “su equipo de abogados y asesores políticos para diseñar las estrategias políticas y jurídicas que corresponden”, se lee en el comunicado publicado por su equipo de defensa.

Aseguró que seguirá ejerciendo sus recursos que le permitan hacer valer el respeto. Muestra de ellos, continúa la nota, es la demanda presentada hace unos meses “en un Tribunal Federal de Estados Unidos de Norte América; la misma sigue en ese país, el curso legal correspondiente”.

Martinelli exigió el respeto de la presunción de inocencia y subrayó sus aspiraciones presidenciales: “Nada ni nadie, nos desviará de ese objetivo”.

Sin embargo, hay quienes interpretan esto con luces largas. Felipe Camargo, mayor retirado de las Fuerzas de Defensa calificó la medida como una forma “para imponer un candidato pro americano en el siguiente gobierno”.

“El mundo está en guerra”, recordó el militar retirado”. “Estados Unidos está obligado por su seguridad interna a tomar el control de Panamá, por las buenas o por las malas, usando información de capos del narcotráfico que recientemente han caído presos”, explicó.

Desde su llegada a Panamá, la agenda de Aponte parece centrarse en el combate a la corrupción. Ha sostenido reuniones con los representantes de la oposición, sin invitar a Martinelli, y vigila de cerca el desarrollo de los casos judiciales de alto perfil. Incluso invitó a la Asamblea Nacional a aprobar la ley de extinción de dominio.

“ Ya no hay duda si Martinelli es corrupto o no. Hay un poder grande diciendo que él es corrupto. No dudo que esto lo afectará en el ámbito electoral”, indicó en candidato por la libre postulación F. Carreira”. Tome Nota.

“UN TIP SUELTO”. Archivo/El Siglo. “Expresidentes con impedimento de entrada a “EE:UU”, viernes 27 de enero 2023- 12: a.m. (Pablo Castillo Miranda).

Este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos sancionó al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velásquez y al expresidente Horacio Carles.

La lista de expresidentes latinoamericanos y figuras políticas que han sido vetados por Estados Unidos es amplia.

Este mismo jueves el secretario de Estado Antony Blinken, sancionó al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velásquez y al expresidente de ese país Horacio Carles, señalados por corrupción.

En la Cumbre de Las Américas de junio 2022, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, se negó asistir a dicho cumbre porque Estados Unidos dejó fuera de la lista los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En el año 2019, el expresidente de Cuba, Raúl Castro y sus cuatro hijos fueron declarados no elegibles para entrar a territorios estadounidense, por el Secretario de Estado Mike Pompeo, alegando violaciones a los derechos humanos.

En 2020 a Arnoldo Alemán, expresidente de Nicaragua también el Departamento de Estado le prohibió la entrada a su país, debido a su vínculo con una corrupción significativa.

El año siguiente al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo también se le prohibió la entrada a los Estados Unidos, por participar en actos de corrupción significativa.

Horacio Carles, expresidente de Paraguay, por haber participado presuntamente, “en importantes actos, también se le negó la entrada en 2022.

El mismo año 2022 al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram se le prohibió la entrada a Estados Unidos por actos del pasado (1996-1997), señalando igualmente que había participado de corrupción significativa’.

En PANAMÁ, antes del veto contra el expresidente, Ricardo Martinelli, otro exmandatario también recibió una sanción similar por “EE:UU”.

Nunca ningún país de América ha prohibido la entrada expres. o ciudadanos de “EE:UU” a su territorio. Así es.

“UN TIP SUELTO”. (DIARIO METRO LIBRE) (CALDO DEPORTIVO). Viernes 27 de enero 2023.

“BYE BYE PANDEPORTES, HOLA AN”.

HECTOR BRANDS, Diputado por el PRD, y Actual Director de Pandeportes, ya ha REITERADO que dejará su puesto en Pandeportes a FINALES DE FEBRERO O INICIO DE MARZO PRÓXIMO, para regresar a la Asamblea y volver correr a un cargo de Elección Popular para 2024.

“UN TIP SUELTO”. Recordar es vivir. “Javier Tejeira va a dirigir Pandeportes”.

Panamá. El nombre de Javier Filemón Tejeira Pulido fue designado anoche como nuevo Director General del Instituto Panameño de Deportes (Por Redacción Digital de “La Estrella” “La Decana”.

En un escueto comunicado emitido anoche por la Secretaría de Comunicación del Estado, se confirmó la designación del funcionario.

La Estrella pudo conocer de una fuente de entero crédito que Tejeira, ahora ex viceministro de Gobierno, se reunió en la tarde de ayer con Martinelli, para contemplar la posibilidad de asumir el cargo de manera formal.

De forma interina, Pandeportes ha estado a cargo de Augusto “Yuto” Batista, subdirector de la institución gubernamental, luego de la renuncia del entonces Director General Rubén Cárdenas, quién dejó la posición en medio de críticas por su gestión.

El último jueves, diferentes dirigentes de federaciones deportivas entregaron una carta a Martinelli solicitando el nombramiento de Batista como Director General de Pandeportes, gestión que no prosperó.

Ayer en Facebook y Twitter, el rumor acerca de la designación del político a la institución deportiva circuló con insistencia. Y horas más tarde, fue oficializada.

INESTABILIDAD: Tejeira es el quinto director general que ha tenido la institución, en poco más de tres años de gobierno del presidente Martinelli.

Desde el promisorio nombramiento del expelotero OMAR MORENO, hasta la de Cárdenas, esposo de uno de las más cercanas colaboradoras del Presidente, Pandeportes ha sido como un barco que cambia de timonel cada cierto tiempo, sin encontrar un rumbo fijo.

¿QUIÉN ES? Javier Tejeira de 48 años de edad fue Legislador de la República por la provincia de Coclé y en la Asamblea presidió la Comisión de los Derechos Humanos..

Su familia donó un terreno en Penonomé para la creación del Proyecto Gol de la Federación Panameña de Fíutbol.

Ha estado ligado al Boxeo Profesional, donde se le ha visto acompañando al campeón del mundo, Celestino “Pelenchín” Caballero.

CANDIDATOS: Tras la salida de Cárdenas varios fueron los nombre que sonaron para ocupar el cargo, entre ellos el exdirector General del entonces INDE, Roberto “Bob” Arango así como también al el excampeón mundial de boxeo, Víctor Córdoba, Rolando González, gerente de selecciones de la Federación Panameña de Fútbol. La exdirectora de la Institución Farank Levy, se mostró incluso, dispuesto a regresar al puesto.

El actual director encargado “Yuto” Batista, ha señalado su interés en asumir esta responsabilidad.

Anoche, sin embargo, se informó oficialmente la designación del ex legislador, cuyo nombramiento será efectivo tras pasar el proceso de ratificación de la Comisión Legislativa de Credenciales, y posteriormente, su toma de posición en el despacho superior de la institución deportiva.

Debo agregar que Javier Tejeira al frente de Pandeportes, fue generoso con los Mitómanos, y Megalómanos, del COP, en especial “La Letrada, (Damaris ($ USA) Young). Que les permitió usar el terreno sin pagar.