Conoce el Top 10 de Futbolistas con más ‘MONEY’ para este 2023

jueves 16 de febrero de 2023

En la actualidad, hablar de fútbol y dinero, y combinación perfecta, no trae sin duda a la mente rápidamente dos nombres Cristiano Ronaldo y Messi, pero son estos dos futbolistas con más activos al 2023, puede que sí, viendo que no solo se dedican at fútbol, sino son embajadores de marca y algunos hasta tienen su par de emprendimientos.

Para ello, habría que sacar un tanto de lupa y hacer el ejercicio de manera detallada, claro, eso lo haremos por ti aquí.

El portal Planetsport reunió el listado de los futbolistas con las mayores fortunas, entre los cuales se encuentran claro el portugués y el argentino, pero no son esos los líderes, como de seguro, les encantaría.

Para sorpresa de muchos, el listado está liderado por Faiq Bolkiah, futbolista del Marítimo de Portugal y de pasado en el Leicester City, quien es sobrino del Sultán de Brunéi Hassanal Bolkiah.

LISTADO COMPLETO:

1). Fieq Bolkiah (Brunei): activos totales: 20.000 millones de dólares

2). Mathieu Flamini (Francia): activos totales de 10.000 millones de dólares.

3). Cristiano Ronaldo (Portugal): activos totales 500 millones de dólares.

4). David Beckham (Inglaterra): activos totales 400 millones de dólares.

5). Lionel Messi (Argentina): activos totales 400 millones de dólares.

6). Neymar (Brasil): Activos totales 200 millones de dólares.

7). Dave Whelan (Inglaterra): activos totsles: 220 millones de dólares.

8). Zlatan Ibrahimovic (Suecia). Activos totales 190 millones de dólares.

9). Ronaldo (Brasil) : activos totales 160 millones de dólares.

10). Kylian Mbappé (Francia) : activos totales 150 millones de dólares.

Claro, esta lista varía constantemente debido a la participación de las estrellas, pero bueno, un millón más, a nadie le hace daño. Así es. Tome nota.

Actualizado: 14/2/2023

El Gurú MARTINELLI y DJ BLACK lanzan estreno del CARNAVAL.

“ He conocido cualidades artísticas que jamás hubiera pensado que tenía”. Ni yo mismo me lo creo jajaja”, ha dicho Ricardo Martinelli. ¿Qué trae el Gurú?.

¡ Llegó el día del estreno musical!. El empresario y expresidente Ricardo Martinelli, Dj Black y el reconocido productor del género urbano, Elian Davis estrenaron la canción del momento y que de seguro “dará mucho de qué hablar”. “He conocido cualidades artísticas que jamás hubiera pensado que tenía. Ni yo mismo me lo creo jajaja”, ha dicho el exmandatario y líder del partido Realizando Metas (RM).

Luego de dos publicaciones de Martinelli en sus redes sociales que despertaron la curiosidad de sus más de 537 mil seguidores de su Instagram, la espera terminó.

Ricardo Martinelli reveló a mas 23 sus gustos musicales. “ El Rock Americano” es su favorito, aunque le gusta “La Plena” y todos los géneros musicales.

Ayer y hoy, Martinelli considera que la música de la época de sus padres era muy nostálgica, pero que a partir de los 60 y 70 con The Rolling Stones dio un giro. “La música de ahora es muy participativa, una verdadera expresión de los sentimientos nacionales de los distintos países y lo importante es que nos podemos expresar de la forma como lo queremos hacer”, indicó.

Martinelli le dio todo el crédito a DJBlack quien hace diez años fue el autor de la música de campaña del exmandatario, “LOS LOCOS SOMOS MÁS”.

¿Cómo se grabó y cómo fue la colaboración con Ricardo Martinelli?.

“Ese es muy rango”, dice JD Black sobre la colaboración con el expresidente Ricardo Martinelli. “Se montó bien en el ritmo y estaba listo para tirar la lírica”, dice el artista.

“El Gurú” tiene dos conceptos explica DJ Black, el de amor y amistad con el “Guru guru” para hacer referencia a la persona que mueve tus sentimientos, pero también hace referencia a una persona que se esfuerza por ser mejor en lo que hace”. Tome nota.

(EL CARABOBEÑO DE VENEZUELA)

Por Sneider Aguillón) 15 de febrero de 2023.

El Mundial de Fútbol 2026 y sus hechos inéditos.

El Mundial del Fútbol del año 2026 vivirá varios hechos inéditos en la historia de los mundiales. Será el segundo Mundial que realice con sedes compartidas, pero el primero que albergará tres países distintos, y que además, será la primera vez que se acogerá un TOTAL DE 46 SELECCIONES que disputarán el título como Campeón del Mundo.

La Copa Mundial de 2026 se disputará en Médico, Canadá, y Estados Unidos. La competencia se hará en los meses de junio y julio como se acostumbra, que la pasada Copa disputada en Catar 2022 se jugara en el mes de noviembre y diciembre por las condiciones climáticas en el país árabe.

En este Mundial de 2026, Canadá aportará dos ciudades como sedes. Vancouver y Toronto; en México serán tres, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; mientras que Estados Unidos será el país con 10 localidades en el Mundial: Nueva York, Miami, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Houston, Boston, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Este será el primer Mundial que se jugará con 46 selecciones, luego que la FIFA aprobará el nuevo formato para la competición en el año 2017. Por lo cual, cada confederación tendrá más cupos para disputar el Mundial. Así es.