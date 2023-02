Ganó como mejor Actor: El emotivo discurso de Brendan Fraser en los SAG Awards

“UN TIP SUELTO) (DÍA A DÍA). Lunes 27 de febrero de 2023

El actor recogió desecho en lágrimas su trofeo del Sindicato de Actores por “La Ballena” (The Whale).

Los SAG Awards 2023 han supuestos un paso más en el renacimiento de Brendan Fraser. Tras alzarse como ganador en la categoría de mejor interpretación masculina en cine gracias a la ballena (The Whale), el actor agradeció su trofeo del sindicato de actores emocionante discurso que pronunció deshecho en lágrimas.

“Esto es bueno: un hombre desnudo que no se dice sobre si sonreir o fruncir en ceño, igual que un actor, comenzó el Fraser, refiriéndose a la estatuilla: Conservaré esto como un tesoro, pero no tanto, pero no tanto como otro tesoro que solía llevar en la cartera: el carnet de SAG que consiguió en 1991, me hizo sentir como si perteneciera a algo. Somos actores, y queremos pertenecer a un tribu.

Fraseer, que interpreta a un hombre con obesidad mórbida en el filme de Darren Aronofsky, comparó la situación de su personaje de Charlie en The Whale, señaló: Es alguien que se encuentra en una balsa hecha de arrepentimiento pero, en un mar y he cabalgado sobre esa ola últimaente”.

“Eso ha sido poderoso, y bueno”, continuó Fraser, y también he sido arrastrado, por esa ola al fondo del océano, y he sentido como una cara que arrastraba por él hasta aparecer en una playa en un mundo distinto, preguntándome” ¿Dónde estoy ahora?.

" Si te pones en pie y vas hacía la luz, ocurrirán cosas buenas fueron las palabras de despedidas de Fraser, cuya candidatura se impuso sobre las de Adam Sandler (Hustle), Colín Farrell (Almas en pena de Inisherin), Bill Nighy (Living), y Austin Butler) Elvis.".

“La Eliminación de Argentina, gran bomba de la fase de clasificación”.

El resultado dejó a la Albiceleste fuera en la fase final, al concluir en la cuarta plaza del Grupo E.

La eliminación de Argentina, vigente sub- campeonata, en la gran bomba de la fase de clasificación para el mundial de baloncesto que se despejará este año en filipinas, Japón e Indonesia.

El equipo dirigido por Pablo Prigione, que puso conar con sus mejores jugadores, como Facundo Campazgo Nico Laprovittola, Gaby Deck, Nicolás Brussino, sucumbió en Mar de Plata ante República Dominicana por 75-79.

El resultado dejó a la Albiceleste fuera de la fase final, al concluir en la cuarta del Grupo E, tras Canadá, República Dominicana, y Venezuela, y salió perjudicada por la victoria de Brasil sobre Estados Unidos (83-76) ya que la Canarinha también fue cuarta del F, y en el desembale salió perdiendo Argentina por tener peor diferencia de puntos.

Los dominicanos, dirigidos por el argentino Nestor "Che” García, tuvieron la calma, una gran defensa y los recursos ofensivos, sobre todo por medio del joven Jean Montero, para remontar una desventaja de diecisiete puntos y acabar por festejar en el Polideportivo Islas Malvinas clasificarse por tercera vez consecutiva para un Mundial.

Quedaba rota una racha de nueve Mundiales consecutivos para Argentina, que se perderá el trono que por primera vez desde 1982. En este tramo ha sido dos veces subcampeones.

En 2002 perdió ante Yugoslavia, y en China en 2019 ante España.

De nada valió el gran partido del mundialista. Gaby Deck, autor de 27 puntos, máximo anotador del partido, por los diez de Camprizzo.

La provittola y Marcos Delia. La remontada dominicana, rubricada en el último minuto (se encaró con empate a 73) con canastas de Víctor Liz, Eloy Vargas y Montero, fue un hecho y Argentina se despedía del Mundial en una noche aciaga e hisrtórica.

La nómina de la zona de las Américas en la ‘cita universal’ estará integrada por Estados Unidos, Rwpública Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México y Brasil.

Siete selecciones y fuera al actual Campeona Americana".