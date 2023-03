BARCOS DE BANDERA PANAMEÑA,CONECTADO A SANCIONES DE “EE:UU”

El Secretario de Estado afirmó que estas sanciones que se hacen como parte de sus esfuerzos para hacer cumplir las sanciones contra Irán. (Luis Ávila) Actualizado 06/3/2023.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (“EE:UU”) designó a seis entidades que se han involucrado en el transporte en la venta de productos petrolíferos o productos petroquímicas iranies.

Estas sanciones tienen enlaces directos con barcos de BANDERA PANAMEÑA, según la publicación del Lloyd’s List Intelligence.

A través de un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, indicó que estas designaciones se hacen de conformidad con la orden ejecutiva (E.O) 13,846, y se han identificado unas 20 embarcaciones propiedad de estas entidades.

Las empresas sancionadas son Golden Lotus, Oil Gas y Real Estate Joint Stuck Company de Vietnam, Swedish Management, de los Árabes Unidos, Global Marine Ship Management y Shanghai Xuanrum Shipping, de China.

Su designación se hace por participar en una transportación importante para el transporte de productos petroquímicos de Irán”. Tome nota.

“UN TIP SUELTO”, (DÍARIO DÍA A DÍA). Lunes 6 de marzo de 2023 8:46: am.

¡ Pena y Tristeza!. Kalhy Phillips recomienda invertir en Educación tras coos en PlayLand Park.

“El fin de semana se vivieron escenas de terror en el centro de atracciones”.

Como si se tratara de una película de terror, las imágenes que recorren las redes sociales sobre el caos que se vivió en fin de semana en Play Land Park, ubicado en el Metromall, solo dejan muchas interrogantes en la cabeza de los internautas y algunos famosos.

El sábado, se vivió un total descontrol dentro del centro de atracciones, pues se conoció que un gentío se coló, y como si no fuera el colmo, la multitud que había, ocasionó daños por vandalismo.

La situación generó debates en redes, pues, se preguntan qué estamos haciendo mal como sociedad, ya que a simple vista la juventud no se mide y no se limita con sus actos.

En ese sentido la cantante Kathy Phillips comentó: “da pena y tristeza”, invertir en educación. “Al igual que ella, cientos de personas responsabilizan al gobierno y a los padres de familia, por no brindar la mejor educación, ya que es bien sabido, que el pilar de la enseñanza comienza en el hogar.

Estos son algunas de las reacciones de lo sucedido:

“La gente no quiere ni valora, pero no ‘parece’ que la POLICÍA NACIONAL no previó ese descontrol ni garantizaron la seguridad”.

Amo el Play Land Park pero ese tipo de gente lo ha y da por pereza ir a chocarse con este tipo de gente.

Triste pero cierte. El problema inicia con la educación…lo que aprendemos en casa, celebrar bromas, juega vivo, clientelismo, por eso hay tanta delincuencia y por eso tenemos los gobernantes que merecemos, y después decimos Ay Dios por qué pasa esto o aquello.

Por ese tipo de comportamientos nos tildan de tercer mundialistas, todo es un chiste y una gracia. Tome nota.