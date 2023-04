La Cuenta regresiva de 500 días ha comenzado

En mi Sitio-Web. Recibí un Comunicado de Prensa del Comité Olímpico Internacional (COI), que preside Thomas Bach, con fecha 16 de abril, 2023.

¡Comienza la cuenta regresiva de 500 días hasta el 28 de agosto de 2024 y los Juegos Paralímpicos de París 2024 con historias inspiradoras! descubra para qué el Para tenis de mesa es tan popular, sumérjase en un desafío de natación y mucho más.

Por cierto, atento a las fechas. ¡La venta de entradas para los Juegos Paralímpicos “JJ.PP” de París 2024 comienza en otoño de 2023!.

EL PARA TENIS DE MESA VISTO POR NOCOLAS, Nació con hemiplejía y se convirtió en Vicecampeón de Francia de para tenis de mesa de los Juegos de Le Havre en 1993. Hoy, a los 43 años, Nicolás ya no puede recorrer un kilómetro sin quedarse sin aliento, pero sigue jugando, para tenis de mesa, el deporte a través del cual se descubrió a sí mismo y que le permite competir contra personas con y sin discapacidad. Entonces, ¿hablemos de para tenis de mesa? ¡Empecemos, con un ping-pong de preguntas y respuestas!

¿Podría darnos una presentación rápida de para tenis de mesa?

El para tenis de mesa se juega con el mismo equipo que el tenis de mesa. Hay dos tipos de clasificaciones con para tenis de mesa. Las clases 1 a 5 son para personas de sillas de ruedas, mientras que las clases 6 al 11 son para personas con discapacidad que puedan jugar de pie. Las reglas del juego están adaptadas para los jugadores que utilizan sillas de ruedas. Como medida de seguridad, no pueden usar las pequeñas secciones de la línea lateral o lo largo del borde de la mesa o jugar cualquier pelota que se mueva hacía atrás en la dirección de la red por sí misma.

Los partidos se juegan al mejor de cinco sets, y cada set lo gana el primer jugador que alcanza los 11 puntos con un margen de dos puntos.

¿Cómo empezaste en el para tenis de mesa?

Empecé en el tenis de mesa cuando tenía 11 años, junto a jugadores sin discapacidad, hasta que un día, dos años después, un entrenador me habló sobre deportes para discapacitados. Tenía una sensación real de la pelota, podía servir e incluso podía jugar rotando alrededor de tres mesas diferentes. Este entrenador me sugirió un club de para tenis de mesa en Seine-Sait-Denis para prepararme para los Juegos Nacionales del Futuro del Deporte para Discapacitados (Jeux de 1’Avenir Handisport). Entonces, esto es lo que hice, y rápidamente me hice un nombre como el Subcampeón de Francia de menores de 15 años en los Juegos de Le Navre. (mañana continuaré, si el Redentor de los Cielos me lo permite. Tome nota.

“OTRO TIP SUELTO” (DIARIO LA PRENSA DE PANAMÁ).

NOTICIA/ SUB-20 REDACCIÓN,18 abril, 2023 – 2:02 A.M. (Selección de Fútbol)

“Panamá se acerca al Premundial”.

‘El equipo mantuvo durante todo el juego el impulso de goles sin permitir que el grupo contrario notara. Panamá logró su segunda victoria consecutiva en las Clasificaciones al Premundial, estando así, a un paso de alcanzar el boleto a la fase final la cual se disputará dek 24 de mayo al 3 de junio en República Dominicana.

Las anotadoras por parte de Panamá fueron: Sherline King, con cuatro goles, Marissa Gross, con tres, Dañiela Hincapié, con dos; Dayane Madrid con uno, Meredith Rosas, uno. Aaliyah Gil, uno y Amanda G., con uno también. Tome nota.

“OTRO TIP SUELTO” (DIARIO LA PRENSA DE PANAMÁ) (Proyecto Rafael (Investigación).

“Asesinato de Rafael Moreno. Revelaciones sobre los millones desviados en una provincia de Colombia.

Seis meses después de un asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, treinta periodistas coordinados por “Forbidden Stories”. (Noticias prohibidas), han reanudados sus investigaciones sobre la corrupción masiva en la provincia de Córdoba, revelando un sistema de favoritismo en la adjudicación de Contratos Públicos, una práctica que podría implicar varios millones de euros.

Palomo Dupont Dinechin. “Si me van a matar, mátame, pero les digo de frente: “no me van a silenciar”.

El 21 de julio de 2022, en un video de 37 minutos difundido directo en Facebook el periodista Rafael Moreno denunció vigorosamente el desvío de dinero público que investigaba en la provincia de Córdoba, en el norte de Colombia. Basándose en datos sólidos citó contratos en su opinión, fueron artificialmente inflados, mencionó obras inconclusas, nombró a empresas y dejó claro su determinación: Roban al Municipio (…), alguien debe poner el dedo en la llaga (DE LA CORRUPCIÓN). (N.DEL.E), en esta provincia esto sigue. ¿Qué opinan selectos lectores del Coctel? Tome Nota.

“OTRO TIP SUELTO” PL (PRENSA LATINA DE CUBA), martes 18 de abril de 2023.

“Lula compromete a Plataformas Digitales con paz en escuelas de Brasil.

“El presidente Luiz Inácio Lula da Silva responsabilizó hoy a las plataformas digitales el mantenimiento de la paz en escuelas de Brasil, en reunión con los jefes de los tres Poderes, Gobernadores y ministros.

También en el encuentro realizado en el Palacio del Planalto, sede del Poder formas de rr Ejecutivo, el fundador del Partido de los Trabajadores aludió en es compromiso a las familias.

Las autoridades debatieron en la cita, formas de reforzar la seguridad en el ambiente escolar después del episodio del episodio de violencia ocurrido en el Municipio de Bulmenau, sureño estado de San Catarina, donde el 5 de abril un hombre armado con un hacha mató a cuatro niños e hirió a otros cuatro, en una guardería en Blumenau.

Las llamadas plataformas, las llamadas grandes empresas que ganan dinero con la divulgación de la violencia, son cada vez MÁS RICOS.

Algunos son los empleados más ricos del planeta tierra y continúan divulgando cualquiera mentira. No tiene criterio señaló Lula.

“Insisto en que se debe tener el valor de “discutir la diferencia entre la libertad de expresión y ser creativo, o no llegaremos muy lejos. O tomamos en cuenta la necesidad de educar a los padres, refirió.

Brasil registró 93 víctimas de ataques en escuelas con armas de fuego entre 2002 y 2022, según una reciente encuesta divulgada por el Instituto Soy da Paz (Soy de la Paz), que tuvo en cuenta casos en nueve Estados del gigante suramericano.

De este total de agredidos, 94 murieron y 59 resultaron heridos. ¿Qué opina los selectos lectores del Coctel? Tome nota.