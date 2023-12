Cuál es el reto de Nacho Quitana en la selección panameña

“Ahora mismo las jugadoras pueden tener una referencia, tienen una experiencia previa de jugar contra las selecciones de Colombia y Brasil. Yo creo que nuestras jugadoras saldrán con sed de revancha también. Aunque no tuvimos un resultado positivo contra los dos, todo dependerá de las nuestras que afronten este reto con el carácter que estos partidos merecen”, afirmó Quintana.

“Vine aquí para poner a Panamá en el lugar que se merece. Yo acarreaba muchos pensamientos, no solo ir y jugar contra grandes rivales, sino también querer ser parte de los grandes. Esto nos puede llegar a costar partidos, pero es parte del crecimiento y desarrollo. El equipo está listo para el reto. El Mundial nos ayudó a ver qué capacidad de competencia tenemos y es hora de mostrarlo, que Panamá puede estar dentro de los mejores 12 del continente”.

El mexicano, que no había tenido una experiencia como seleccionador anteriormente, tomó este reto con mucha ilusión y pudo cumplir los objetivos de poner a Panamá dentro de dos grandes torneos, como son un Mundial y la Copa Oro W.

Experiencia mundialista

El año 2023 para la selección femenina quedará enmarcado por su primera participación en una Copa Mundial Femenina de la FIFA. Nacho recordó estos momentos con mucha alegría y nostalgia.

“Cada vez que hablo del Mundial se me eriza la piel. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. A pesar de los resultados, era una semilla que queríamos poner, sabíamos que no obtendríamos el fruto de inmediato. Fuimos conscientes de que nos iba a costar, mentalmente el grupo estaba preparado y se puso en evidencia en el partido contra Francia”.

“Ellas mostraron tener corazón y no sentirse víctimas. No me gusta decir que de los errores o derrotas se aprende, porque eso puede hacerte caer en una zona de confort”, afirmó.

El mundo entero se volcó hacia las panameñas durante el partido contra Francia, en el último partido de la fase de grupo. Miles de aficionados en el Sydney Football Stadium se volcaron a favor de la selección panameña, mostrando su apoyo en cada una de las jugadas y alentándolas contra las francesas.

Este hecho, para “Nacho”, significó un momento “especial”, ya que el técnico mexicano se había enterado de su paternidad días antes del juego.

“Fue el primer gol que pude celebrar con mi mujer y mi hija. Fue un momento muy especial para todos. Lo pude compartir con las jugadoras; esa sensación de felicidad, pero también de alivio de que todo había valido la pena. Atrás del gol de Marta Cox hay muchas jugadoras que han pasado por diferentes procesos”.

“Lo que sucedió en Australia fue un reflejo de lo que es el fútbol panameño y de lo que puede dar. Ahora nuestra expectativa y la del mundo es diferente hacia nosotros. La misma afición se ha vuelto más exigente con nosotros y obviamente no podemos bajar el ritmo, a pesar de tener momentos deportivos no tan buenos”, mencionó el estratega.

Gracias a que Panamá tuvo la oportunidad de jugar en esta justa mundialista, para el mexicano la jugadora panameña pudo “descubrir cuáles son sus aspiraciones, que no es suficiente con lo que estaba haciendo, no es suficiente con el talento. Entendió lo que es jugar a nivel internacional, hay que trabajar mucho desde casa, y tener en cuenta los valores de nutrición e hidratación. Son pequeños detalles, pero que cuando uno va afuera hacen la diferencia”.