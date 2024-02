España, fútbol en estado de ebullición

La espuma subiendo

Se ha ido difundiendo la afirmación, cada vez más propagada, de que hay un complot arbitral destinado a favorecer la consecución del título al poderoso Real Madrid, que se podría entender también como una manifestación tendiente a restar méritos a la capacidad de su juego y las cualidades de sus jugadores para marcar una clara diferencia en el campeonato.

Incluso en aquellos partidos en que no disputa directamente, pero que involucra a alguno de los clubes rivales que le desafían su liderato en la liga, como el del pasado sábado entre el Girona y la Real Sociedad (cuyo resultado 0-0 impedía al club gerundense igualar en la punta al Madrid), se liberó en la tribuna ante una decisión arbitral cuestionada por la anulación de un gol, el cántico a coro de los aficionados: “Así, así, así gana el Madrid”.

La crispación en la tribuna y la cancha es evidente. De las principales ligas europeas de primera división, la española se proyecta como la liga en la que las decisiones arbitrales, sobre todo aquellas apoyadas en el VAR, son las más cuestionadas por arriba de la liga inglesa, la italiana, la francesa, la portuguesa, etc. Esa herramienta tecnológica que se incorporó a este deporte con el propósito de aportar transparencia y decisiones justas para todos los involucrados está en tela de juicio.

Aunque no se debe olvidar que el arbitraje en España también tiene un sobresaliente lunar, relacionado con el llamado Caso Negreira, en el cual se comprobó por años el pago del Barcelona F.C. a José María Negreira, ex árbitro y ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), para asesorarlos sobre el tema arbitral, lo cual todavía sigue rondando las investigaciones en los juzgados.

Las tensiones por la actualidad económica del club catalán y su irregular rendimiento deportivo en la presente temporada, lo tienen al borde de “un ataque de nervios”. Ello ha llevado a que su entrenador Xavi Hernández, anunciara su renuncia al término de la Liga. Se sienten también perjudicados por las decisiones arbitrales y la semana pasada su presidente, Joan Laporta, lanzó una explosiva declaración al afirmar: “La liga está adulterada”. Una referencia que se entiende va en dirección a que se favorece claramente al Real Madrid.

Según recoge la prensa española, el entrenador Xavi Hernández se sumó a la afirmación de su presidente, provocando la respuesta mordaz e irónica del entrenador merengue Carlo Ancelotti, quien respondió: “Yo soy un profesional y, como tal, no quiero bajar a este nivel. Por respeto al fútbol español, no voy a hacerlo. Así que no preguntéis más del tema. Ese nivel no es profesional”.

Como se deduce, las aguas están revueltas, hay marea alta en el fútbol español, puede haber estragos.