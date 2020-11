Sainz: 'Muy raro, nunca en mi vida me había quedado a seis segundos en agua'

El español Carlos Sainz (McLaren), que este domingo arrancará decimotercero en el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Istanbul Park que la calificación había sido "muy rara" y que "nunca en" su "vida" se "había quedado a seis segundos en agua".

"La clasificación ha sido muy rara. Había muy poco 'grip' (agarre) en pista y nos hemos pasado todo el rato intentando descifrara qué neumático era el correcto. Al final me di cuenta a mitad de sección que nos habíamos equivocado con el intermedio; y cuando hemos puesto el extremo de agua iba bastante mejor", explicó Sainz, octavo en el Mundial, con 65 puntos.

"Sin embargo sólo pude dar apenas dos vueltas; y no pude progresar lo suficiente. Si hubiese podido dar una tercera seguro que hubiera ido más rápido", explicó el talentoso piloto madrileño este sábado en la pista de las afueras de Estambul al canal de televisión 'Movistar F1'.

"Pero es lo que hay. Nunca en mi vida me he quedado a seis segundos en agua", explicó Sainz después de la calificación para el Gran Premio de Turquía, con la esperanza de que las cosas mejoren en carrera.

"Desde la rueda dura nos cuesta calentar el neumático este fin de semana. Esperábamos, por tanto, que en lluvia fuese complicado; y casi se puede decir que esperábamos este resultado negativo", explicó Sainz, de 25 años, que el año próximo sustituirá al alemán Sebastian Vettel en Ferrari, equipo en el que será compañero del monegasco Charles Leclerc, que este domingo arrancará un puesto por detrás y junto a él desde la séptima fila.

"A ver si en seco podemos remontar un poco", manifestó el hijo del doble campeón mundial español -y triple ganador del Dakar- de idéntico nombre este sábado después de la sesión de calificación para el Gran Premio de Turquía.

"Ha sido una calificación muy rara y muy fuera de lo normal. No se veía nada. No sabías quién iba en su vuelta rápida y quién no", comentó Sainz tras la cronometrada principal disputada en el Istanbul Park.