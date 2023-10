Estrellas deportivas se unen al grupo inversor de la escudería Alpine

Estrellas que serán el nuevo grupo inversor de la escudería de Alpine. BWT Alpine F1 Team

La escudería de la Fórmula 1 (F1), Alpine F1 Team dio a conocer a su nuevo grupo inversor junto con el consorcio Otro Capital. Esta última reveló la participación de hasta seis estrellas deportivas, quienes contribuyeron a la compra de casi 200 millones de dólares.

Juan Mata, campeón del Mundo en el 2010 y futbolista del Vissel Kobe; Trent Alexander-Arnold, futbolista del Liverpool; Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs; Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs; Rory Mcllroy, golfista, y Anthony Joshua, boxeador, son el nuevo grupo inversor de la escudería con sede en Reino Unido.

"Estoy encantado de unirme al grupo de Otro Capital como inversor en Alpine. Nuestro objetivo compartido como grupo inversor es ayudar a contribuir a su éxito continuado en la parrilla, en un momento en el que la F1 se enfrenta a un crecimiento increíble como deporte".

"Como futbolista, entiendo la importancia del trabajo en equipo, la innovación y la determinación para lograr objetivos", expresó el actual jugador del Liverpool.

Kelce también tuvo palabras sobre este importante anuncio y se mostró feliz de poder compartir un enorme proyecto con su compañero de equipo. "Estoy encantado de liderar un grupo inversor y unir fuerzas con Patrick y el equipo de Otro Capital en esta emocionante empresa con Alpine F".

"Se trata de poder contribuir a un deporte que exige precisión, trabajo en equipo y una búsqueda incesante del éxito. Espero con ansias este nuevo capítulo y no puedo esperar a ver lo que logramos juntos", señaló el ala cerrada de la National Football League.

Mahomes añadió que siempre ha sido un fanático de todos los deportes y no podía dejar pasar esta oportunidad. "Siempre he tenido pasión por todos los deportes. La oportunidad de liderar un grupo inversor con Travis en Alpine F1 junto con Otro Capital era una que no podía dejar pasar".

En la actual temporada de la F1, la escudería Alpine se mantiene en la sexta posición del mundial de constructores (90 puntos) y tiene tras el volante a los pilotos Pierre Gasly y a Esteban Ocon.