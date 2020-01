Américo Gallego: 'Nunca he pensado en renunciar a la Selección de Panamá'

El estratega argentino Américo Rubén “Tolo” Gallego, director técnico de la Selección de Panamá, compareció ayer, miércoles 29 de enero, en conferencia de prensa por primera vez en 2020.

El compromiso de Gallego con la 'Roja' está intacto.

Gallego, quien estuvo en Argentina, su tierra natal, del 10 de diciembre del año pasado hasta el 25 de enero del presente año, comenzó explicando que se siente “en óptimas condiciones”, pese a los inconvenientes de salud que le impidieron llegar a suelo patrio el pasado 20 de este mes.

“Estoy muy bien. Tenía la presión alta, pero lo pude solucionar. Después, me hice muchos estudios y todos salieron muy bien. Quiero darles un abrazo a todos los que se preocuparon por mí. Ya estoy fuerte. Hoy me vi como el Gallego de todos los tiempos cuando dirigía”, indicó.

“Queremos hacer de este grupo un equipo competitivo, corregir ciertas cosas en los jugadores y darles confianza y fe para el futuro”,

AMÉRICO GALLEGO

TÉCNICO DE PANAMÁ

¿Pensó en renunciar?

Por otra parte, Gallego afirmó que no le pasó por la cabeza dimitir al combinado istmeño, teniendo en cuenta el mal cierre de 2019.

“No pensé en renunciar a la Selección de Panamá. No lo he pensado. Nunca he pensado en renunciar (...) en los trabajos que me contratan siempre llego hasta el final”, contestó.

Sobre los objetivos marcados en la hoja de ruta del año en curso, el preparador argentino precisó que promoverán “muchos jugadores juveniles”.

“La meta es conformar un equipo que sea respetado a donde vaya, como lo fue en el partido ante México”, subrayó.

Manifestó, además, que quiere “hacer una base para un buen equipo, un equipo competitivo. Tenemos buenos jugadores”.

Fútbol ofensivo

A priori, Gallego impondría una filosofía de más ataque en el equipo absoluto de Panamá, pues la cuota anotadora es un auténtico talón de Aquiles: “Debemos jugar 25-30 metros más adelante. Así llegará el gol. No se puede dejar que el rival dé 20 pases seguidos”.

“Queremos hacer de este grupo un equipo competitivo, corregir ciertas cosas en los jugadores y darles confianza y fe. En el entrenamiento, hace poco, nos reíamos, porque fallaron cuatro goles cantados, tenemos que trabajar en eso, que el jugador se tenga confianza de patear al arco, porque si no se tira al mazo´, no habrá goles”, recordó.

Nicaragua y Guatemala

En tanto, “Tolo” valoró los compromisos de preparación venideros frente a Nicaragua y Guatemala, el próximo 25 de febrero y 4 de marzo, respectivamente. En ambos choques, Panamá hará de visitante (Managua y Guatemala)

“Los partidos contra Nicaragua y Guatemala son positivos para seguir con el trabajo de cara a las eliminatorias mundialistas, aunque el camino es largo hacia el sueño del Mundial de Catar 2022”, consideró Gallego.

“Son muy buenos rivales (Nicaragua y Guatemala). Ya la próxima semana veremos cómo vamos a jugar esos partidos”, concluyó el preparador del cuadro rojo.

DATOS

Durante su trayectoria, Gallego se ha desempeñado como jugador en dos copas mundiales, en 1978 (campeón) y 1982.

| Inició su carrera como entrenador en 1989 y desde entonces ha sumado títulos con los equipos Club Atlético River Plate, Club Atlético Independiente, Newell's Old Boys y el Deportivo Toluca.

| El argentino, de 64 años de edad, dirige a la selección panameña desde el 6 agosto de 2019.