Vuelve la Liga Española

Imagínate, una liga de solo 11 partidos concentrados en poco más de un mes. Son 33 puntos que lo deciden todo en tiempo récord. Todo está abierto; desde el título hasta el descenso, pasando por los clubes que buscan acomodar su lugar en las ligas europeas de la próxima temporada. El factor que produce mayor vértigo es el tiempo. Por un lado, el tiempo escaso para definir posiciones, logros y descalabros. Por otra parte, el tiempo mínimo para establecer un ritmo de juego, luego de un parón de un par de meses.

El defensa montenegrino del Atlético de Madrid Stefan Savic (Izq.) pelea por el control del balón con el delantero del Villarreal CF Francisco Alcácer, durante un partido. EFE

Jorge Valdano hablaba, en una columna reciente, sobre algunos jugadores de la liga alemana que parecían afectados por jugar sin público. Los veía más distraídos de lo habitual; quizás algo desenfocados, más cercanos del pasmo que de la acción directa y contundente. Él lo atribuía a los efectos de la falta de público, un concepto al que me opongo radicalmente. Es cierto que en las escasas fechas de la renacida liga alemana, hay jugadores llegando a destiempo, equivocándose con grosería, a veces fallando pases que tienen la dificultad de un enfrentamiento en un patio de pre-escolar. Es cierto. Pero el problema no está en la falta de público. El conflicto reside en la falta de tiempo para poner a punto a unos jugadores alejados por varias semanas de los entrenamientos colectivos, el contacto con los compañeros y los partidos de competición. Si recordamos, basta evocar cualquier partido de pretemporada, en cualquier liga del mundo, y observaremos las mismas imprecisiones, los mismos errores de cálculo, las mismas fatigas y desmayos.

Uno de los factores que hace más imprevisible el retorno de La Liga, es justamente el estado físico. Se trata de un elemento que podría igualar fuerzas disímiles, equilibrar partidos con favoritos desequilibrantes y disminuir favoritismos prohibitivos. Lo mismo sucede con los 5 cambios aprobados por la FIFA e incorporados en este segmento de la liga española. Hay quienes dicen que los equipos con menos talento se beneficiarán al poder usar más jugadores a lo largo de un partido. No dejan de tener razón. Es imposible reemplazar con éxito a un monstruo como Messi, pero Fernández, González o Gutiérrez, seguramente encontrarán sustitutos similares, que sin perder mayores dosis de talento, sepan dar mayor nivel de piernas y energía.

A continuación, un breve panorama de lo que podría acontecer, o no, en las próximas semanas.

Los de arriba

En el momento en que la pandemia planchó la competición, el F.C. Barcelona era el líder (y todavía lo es). Sin embargo, su ventaja sobre el Real Madrid es minúscula. Son apenas dos puntos que no parecen sostenidos por ninguna forma de estabilidad. Además de las ya comentadas incertidumbres de la forma física y la capacidad de ambos equipos para adaptarse a jugar con pocos días de diferencia, en estadios vacíos, está el tema de la paridad demostrada previamente a lo largo de este campeonato. Son equipos muy parejos. Pero no nos engañemos, no se trata de una paridad cualitativa, es más bien una paridad entre dos mediocridades.

Ninguno de los dos gigantes mostró suficiente solidez, ni tampoco persistencia. Por eso se hace doblemente difícil calcular sus desempeños en esta fase acelerada del torneo.

Lo que sí parece bastante claro, es que se trata de una liga entre dos. No hay un tercer aspirante al título.

Y si especular resulta muy difícil, el hecho de no saber cómo viene cada equipo, hace muchísimo más complicada la elaboración de cualquier pronóstico. Todos sabemos que el Barça depende del estado de gracia de Messi. Hace pocos días, una levísima lesión del argentino produjo rogativas y temblores entre la parroquia azulgrana.

Por su parte, el Madrid se ha movido en silencio, dirigiendo sus pasos del Bernabeu hacia un campo novedoso, el Alfredo Di'Stefano en la ciudad deportiva madridista.

De los dos colosos, es el Madrid quien cuenta con mayores opciones de recambio en su plantel. El grupo azulgrana es más corto y su éxito final dependerá de evitar lesiones incómodas que reduzcan sus opciones.

En el Barça vuelve Suárez, su mejor “fichaje” en este momento. Mientras el Madrid recupera a Hazard y a Asensio para potenciar su delantera.

Los de Europa

El conjunto del Sevilla, tercero en la tabla de posiciones, iniciará la fase final de la liga, enfrentándose en el clásico contra el Betis. No importa si hay público o no. El calor se siente desde ahora y no es casualidad que este haya sido el partido elegido para la reanudación de la liga.

La Real Sociedad está empatada en el cuarto lugar (último cupo para la Champions) con el Getafe. El juego elegante de la Real se contrapone a la intensidad efervescente del Getafe. Cualquiera de los dos podría alcanzar el deseado espacio en la Champions.

Muy cerca de ellos se agazapa el Atlético de Madrid. Equipo le sobra para estar entre los cuatro primeros. Algo parecido le pasa al Valencia, seguramente el equipo más afectado por los contagios del Covid-19. Sin embargo, en este momento del retorno, el Valencia se ve saludable y competitivo, por lo que los cupos para Champions podrían estar muy disputados.

Los de en medio

Aquí destaca la tranquilidad. Estamos hablando de equipos con pocas opciones europeas y escasos riesgos de perder la categoría. El Villarreal, el Granada, el Athletic de Bilbao, son equipos que se ven a salvo y en paz, a menos que sean víctimas de algún desastre deportivo.

Junto a ellos, Osasuna, Betis, Levante y Alavés no se ven excesivamente comprometidos. Si bien no están a salvo, tampoco parecen asomados con peligro a los abismos del descenso.

Los de abajo

Si revisamos la tabla de posiciones en este momento, los tres que estarían descendiendo serían Espanyol, Leganés y Mallorca. Muy cerca del abismo se encuentran Celta, Eibar y Valladolid. La lucha mortal será entre estos seis.

El último lugar, el Espanyol, resulta insólito. Si bien, en su larga vida no ostenta grandes logros y sus vitrinas se ven escasas de trofeos, es un equipo con una sólida presencia en la primera división. Estar en último lugar, gravemente amenazado por el descenso, resulta extraño. Lograr la salvación requerirá una energía épica. Y mucha suerte.