Fútbol sin balón

Edinson Cavani SHUTTERSTOCK

Mientras tanto, esta semana, nos vamos a concentrar en las historias que el fútbol nos ofrece más allá del balón. Son historias que funcionan como reflejo y caja de resonancia de distintos fenómenos sociales. Historias que tienen que ver con solidaridad, explotación y racismo; las otras dimensiones entrelazadas al fútbol nuestro de cada día.

“Gracias Negrito”: la suspensión de Edinson Cavani

Lo hemos dicho mil veces y la verdad nunca han sido suficientes. La lucha contra el racismo es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Y por supuesto, esto incluye un espacio tan pasional, popular y volátil como el fútbol. Aunque también es cierto que en ocasiones, el celo extremo en contra del racismo es muy capaz de producir historias insólitas, en las que nos asomamos a una profunda estupidez. Esta es una de ellas.

La sanción llegó luego de un partido entre Manchester United y Southampton, en el que el urugayo Edinson Cavani anotó dos goles. Respondiendo al saludo en redes sociales de un amigo personal, Cavani escribió un escueto “Gracias Negrito” en su cuenta de Instagram. Entonces, la Federación de Fútbol (FA) consideró el mensaje como una violación al reglamento, suspendiendo al jugador por tres partidos y sumándole una multa de 100,000 libras esterlinas (US$137,800) y la obligación de realizar un cursillo de sensibilidad racial.

Cavani borró el mensaje y se disculpó. Su club planteó que el término fue utilizado en un sentido amistoso, y que en Sudamérica tenía una connotación diferente. Sin embargo, la federación definió el comentario como “insultante, abusivo, impropio y le da mala reputación al fútbol”, además de ser tomado como una “falta agravada” porque “incluyó una referencia, ya sea expresa o implícita, de color y/o raza y/o origen étnico”.

Por su parte, la Academia uruguaya de Letras condenó la sanción a Cavani definiéndola como una “grave injusticia” que “evidencia ignorancia”.

La rigidez de la federación hizo gala de una inflexible estupidez, pasando por alto los contextos geográficos y lingüísticos del comentario. Dice la Academia uruguaya: “En la variedad de español del Uruguay, por ejemplo, entre parejas y amigos, entre padres e hijos se puede oír y leer formas como gordis, gordito, negri, negrito/a. En los hechos, la persona a la que se trata con estos vocativos no tiene que tener sobrepeso o tener un color de piel oscuro para recibirlos”.

Cavani no tuvo más remedio que admitir la sanción: “Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto”.

El club con la afición más racista de Israel pasa a manos de un jeque árabe

Y ya que estamos con el tema del racismo y la exclusión, en Jerusalén un miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos acaba de convertirse en copropietario del club Beitar de Jerusalén. Esto tal vez no tendría mayor sustancia, de no ser porque tradicionalmente el Beitar tiene la afición más xenófoba de Israel, capaz de exhibir uno de los mayores niveles de intolerancia en todo el mundo.

Hamad bin Khalifa Al Nahyan, miembro de la familia real de los Emiratos, compró la mitad de las acciones del Beitar de Jerusalén, uno de los clubes históricos de Israel. Pero además de histórica, la trayectoria del Beitar Jerusalén es rica en intolerancia, siendo la única entidad de la liga que jamás ha contado en sus filas con un futbolista árabe, pese a que estos representan un 20% de la población del país.

El jeque árabe, primo del príncipe Mohammed bin Zayed –propietario del Manchester City–, se ha comprometido a invertir unos 75 millones de euros en la próxima década para recuperar antiguas glorias del Beitar.

El Beitar de Jerusalén es uno de los clubes históricos de Israel. SHUTTERSTOCK

Aunque no hay público en los estadios, las primeras señales de repulsa no se hicieron esperar cuando un pequeño grupo de aficionados irrumpió en un entrenamiento del equipo poco antes de que se oficializase la compra. No es nada extraño. El grupo más radical de la hinchada del Beitar, conocido como La Familia, practica habitualmente comportamientos violentos, incitando al odio e insultando ferozmente todo lo que signifique una amenaza contra la “pureza” de su club. Las multas y castigos contra el club, son parte de su vida cotidiana.

El problema de la barra no es solo con los árabes. En el Beitar jugaron dos chechenos y cuando uno de ellos marcó su primer gol, pudo observar la insólita imagen de los propios hinchas del Beitar abandonando masivamente el estadio en señal de protesta y repudio.

Hay quienes tienen fe en que la llegada del jeque al Beitar pueda significar un cambio en la cultura racista del club. El hecho central, sin embargo, es económico. El Beitar necesita una potente inyección financiera y no puede detenerse a pensar demasiado en su origen. Pero, por si acaso, antes de realizar la operación, el club de Jerusalén se aseguró la bendición y el apoyo de un conocido rabino ultraortodoxo israelí.

La lucha contra su propia hinchada es un tema clave en el Beitar. Comienza una etapa nueva e insólita. La intención de Al Nahyan es que el Beitar sea “un ejemplo de que judíos y musulmanes pueden trabajar juntos”. Eso, en este caso, está por verse.

Drumchapel United: solidaridad en medio de la covid-19

Este no es un club grande o podrido en millones. Es un club modesto, solidario, comprometido hasta los huesos con su comunidad. Pertenece a una de las zonas más desfavorecidas de Glasgow, con uno de los peores niveles de esperanza de vida en toda Escocia. Es decir que se supone que un habitante de esta zona debería vivir varios años menos que las personas que viven a la vuelta de la esquina.

Bajo la operación del club se encuentran 31 equipos, masculinos y femeninos, que van desde menores de nueve a mayores a mayores de 35 años. Posee además una gran cantidad de entrenadores voluntarios. Esto quiere decir que un gran porcentaje de la población está involucrado con el club, ya sea jugando, entrenando, apoyando a los equipos o siendo parte de los eventos para recaudar fondos.

El año que recién terminó fue insólito también para Drumchapel United. Debido a la covid-19 los múltiples equipos que pertenecen al club, dejaron de practicar el fútbol. Fue como prohibir a esos niños, jóvenes y adultos practicar la solidaridad, la recreación, la convivencia. Durante la ausencia de fútbol, los entrenadores mantuvieron un contacto constante virtual con los jóvenes jugadores. La idea esencial era continuar el apoyo a través del deporte, manteniéndolos enfocados y con el compromiso intacto. Se realizaron planes de salud mental y bienestar, al igual que un sistema de apoyo para aquellos más vulnerables en la comunidad. Toda esta solidaridad voluntaria generó una respuesta muy positiva y demostró la enorme eficacia del fútbol comunitario para la transmisión de valores fundamentales y su presencia como vehículo esencial de la pertenencia social.

Otro autogol de Bolsonaro

Gran parte de la numerosa hinchada del Santos recibió la llegada de 2021 llena de furia. Para celebrar la llegada del año nuevo, el popular equipo paulista realizó un partido benéfico en el que, entre otras celebridades, participó el intransigente y autocrático presidente brasileño, en su permanente búsqueda de admiración y aplauso. Y para terminar la faena, a Bolsonaro no se le ocurrió mejor idea que colocarse la camiseta número 10, aquella que inmortalizó Pelé en la numerosa tribu santista. Luego de finalizado el partido, Bolsonaro aprovechó para improvisar una breve conferencia de prensa en la que se autofelicitó por su brillante manejo de la pandemia (Brasil es el segundo país en el mundo con mayor número de muertes). Como era de esperarse, algunos jugadores del Santos se hicieron selfies con Bolsonaro, irritando aún mucho más a su propia hinchada que ya en 2018 durante una visita del entonces candidato a la presidencia brasileña, había manifestado que “las posiciones ideológicas de Bolsonaro son incompatibles con el pluralismo social, racial, étnico y cultural de la afición de Santos”.

Lo cierto es que Bolsonaro no escatima esfuerzos en utilizar las plataformas del fútbol mientras busca la manera de mejorar su deshilvanada y empobrecida imagen. Cuando el Palmeiras ganó el título en Brasil, el presidente se proclamó hincha de ese equipo, asistiendo a su coronación. Así, en sucesivas ocasiones, ha sugerido pertenecer a este o aquel club, buscando sumar apoyos con su repulsiva demagogia.

Lo que resulta más dudoso es que alguien crea sus falacias.