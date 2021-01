Juan Sergio Guzmán “Me defino en tres palabras: alegre, firme y sereno”

El club Árabe Unido obtuvo su último título en la liga panameña precisamente con Sergio Guzmán en la dirección técnica. Los colonenses mantienen la confianza como el indicado para retomar el camino. Fepafut

“Estoy aquí en Medellín (Colombia), todavía no he acordado lo del vuelo con los directivos pero estoy resolviendo esa etapa. Espero, de ser posible, estar antes del 20 de enero en Panamá”, la voz de Juan Sergio Guzmán llega con nitidez al teléfono después de haber acordado la entrevista a través de un mensaje de texto. El entrenador colombiano, a quien se le conoce popularmente como 'Jeringa' Guzmán, fue anunciado el pasado 24 de diciembre de 2020 por las redes sociales del club Árabe Unido, como el conductor principal del 'Expreso colonense', que procura conseguir un nuevo título el cual le es esquivo desde hace cuatro años (Apertura 2016). Será la tercera ocasión al mando del club, avalado por el recuerdo grato de la primera ocasión (2015-2017) cuando consiguió reinar en el fútbol nacional con un plantel que expuso un juego colectivo e individual con las características técnicas distintivas de los jugadores de esa provincia. En su segunda oportunidad estuvo un tramo corto que detuvo la pandemia al suspenderse el campeonato en marzo de 2020. El torneo que se viene lo mira con el entusiasmo futurista de quienes emprenden una nueva aventura por una ruta conocida.

¿Parece que el Árabe Unido y usted estarán casados por siempre?

Hay un dicho que dice: donde uno es feliz, puede volver. Se trataron de abrir más puertas con otros equipos, pero no se llegó a ningún acuerdo, Árabe Unido siempre ha conocido mi forma de trabajar y otra vez vuelve y juega como se dice.

¿Cree en el destino?

He tenido conversaciones con otros directivos de equipos; entre los seis clubes con los que he hablado tuve dos posibilidades de continuar aquí en Colombia y se presentó la oportunidad de ir a República Dominicana, pero llegué más rápido a un acuerdo con la gente del Árabe Unido que con ellos. Vamos a trabajar con un montón de jóvenes que también conozco.

Guzmán asume la dirección técnica junto con el preparador físico Jair Alzate, un compañero suyo en el ámbito del fútbol. @ArabeUnido

Se le asocia con ser un entrenador ganador en el conjunto colonense, pero pocos recuerdan que fue jugador del equipo en el 2008, ¿eso lo enganchó con la provincia y su fútbol?

Tuve la oportunidad de jugar Copa Libertadores, ir a Brasil, Argentina, jugar en el Sporting Cristal de Perú, entonces llegué a Panamá porque me invitó un buen amigo, Richard Parra. Con él de entrenador, el Árabe Unido iba a los torneos internacionales de la Concacaf, y además estaba en mis 38 años, era una liga distinta a todas en las que había jugado. Me dije: bueno, voy a ver cómo puedo aportar a este equipo y me fui para Colón. Regresé después a Colombia y con Águilas Doradas quedé campeón y me retiré como jugador. Luego me capacité, estuve de asistente de un gran técnico como Leonel Álvarez, mundialista. Pasé un tiempo sin trabajo, en esas resultó que 'Bolillo' Gómez estaba de entrenador de Panamá y su asistente, Edgar 'Pánzer' Carvajal, mi compadre, mi amigo, me llamó para decirme que había la posibilidad de dirigir al Árabe Unido. Con los ojos cerrados me fui porque conocía la liga, la provincia y con la grata sorpresa que tuve la posibilidad de ser tricampeón. Eso fue generando cosas en mí, el tiempo, el destino, Dios, la vida, nos pone otra vez en Colón.

Se le asocia con un carácter amable, otros entrenadores se manejan con un estilo más fuerte, ¿cuál es la clave para no mostrarse impositivo?

Me defino en tres palabras: alegre, firme y sereno. Creo que es buscar la forma que en esas tres palabras los muchachos se den cuenta que soy tranquilo, alegre y a la hora de trabajar voy a ser firme. Al tomar decisiones estoy sereno y la alegría no va a ser tanta, pero eso es lo que me ha caracterizado. Como dice un compositor panameño: Cada cabeza es un mundo, hay que saber llegar a la mente de todos estos muchachos que como futbolistas cada día están esperando palabras sabias de su técnico. Cuando se dan cuenta de que uno está a su lado para seguirles empujando, ayudando a que progresen y se vuelvan unos jugadores integrales, entonces se echan el equipo al hombro y entregan todo por uno.

Habiendo liderado un ciclo exitoso 2015-2017 con cinco finales, tres títulos y una gran actuación en la Concacaf, se va del club después de perder la final del torneo Apertura 2017 con el Chorrillo FC por 5-1, ¿era un ciclo agotado o necesitaba mirar y aprender en otro entorno?

Son distintas situaciones, el equipo no era el mismo, algunos habían migrado para otras ligas, había que empezar a reformarlo, a tomar otro tipo de decisiones y lo finiquitó esa final tan desastrosa contra Chorrillo FC. Decidí que era el momento de terminar, había un antecedente muy bueno, debía tomar un respiro, buscar hacerme un espacio en mi tierra y vaya que lo encontré. Son situaciones que a la postre se van sumando, mi familia lejos, etc., y te llevan a tomar no sé si la mejor decisión, alguien dijo que para verdades: el tiempo; pero bueno me oxigené y regresé otra vez en septiembre de 2019. Amalgamé un equipo con jugadores jóvenes y estuvimos a un punto de clasificar a la semifinal, no alcanzó porque cuando llegué el equipo tenía muy pocos puntos sumados en lo que iba del torneo. El año pasado cuando se suspendió por la pandemia (marzo 2020) estábamos entre los primeros, los muchachos entrando en ese modo de volver a ganar.

Sin buenos jugadores que interpreten en el campo el plan de ejecución de un técnico es complicado alcanzar metas. Usted tuvo una generación con jugadores destacados: Bárcenas, Lloyd, Cooper, 'El pibe' González, Barahona, Small, Addles, Niño, Caesar, Arroyo, etc., ¿esta temporada tiene una base para aspirar a estar entre los protagonistas?

Ojalá uno pudiera llegar a los equipos decidir y decir: bueno allá tengo un volante mixto perfecto, el mejor arquero, el delantero goleador de la Liga, etc. y con toda esa individualidad armar el equipo. Cuando llegué al Árabe Unido como técnico estos muchachos ya tenían un trabajo de base, no voy a decir que fui quien los programó y les dijo que iban a salir a otras ligas, a la Selección, ir un Mundial, fue un trabajo de muchas personas y constante, día a día. Ahora tengo jugadores que no están en la palestra como decimos, pero que van a despuntar, tienen trabajo, se dejan llevar, algunos muy jóvenes de la selección sub-20, como Jean Navarro y Chistopher Cragwell. A Efraín Bristán, téngalo presente porque es un goleador. Gilberto Hernández también ha estado en microciclos de Selección. Chamell Asprilla es un muchachito que pasó por España y ha aprendido mucho. Alejandro Yearwood, no lo puedo dejar de mencionar, está convocado para estos dos partidos de la selección absoluta. El de mayor edad es Rodolfo Ford, estuvo por Perú, es un delantero rápido y goleador. Estamos evaluando llevar algunos refuerzos de acá (Colombia), se permiten tres extranjeros y andamos en eso. Hay un equipo en construcción. Cuando me vine por la pandemia, se fueron jugadores de peso como Roberto Chen, Velarde, Heraldez, Peñalba, Cooper, entre otros; jugadores que nos dieron mucho y en su momento hicieron del Árabe Unido lo que es: un equipo grande. Esta versión 2021 tiene que empezar a remar para reafirmarlo.

El Apertura 2021 se presenta interesante también por la confrontación de entrenadores, Julio Dely Valdés, su hermano Jorge, el uruguayo Eduardo Méndez, el español Isaac Jové, el venezolano Julio Infante, Stempel, Garcés, Soto, Perlo, etc., ¿va a ser un torneo con exposición de conocimientos y estilos muy diversos?

Todos son técnicos que han tenido su recorrido y que por algo están en estos equipos, qué bueno que los directivos entren más en conciencia que la Liga la podemos ayudar a avanzar y, a partir de allí, seguro que va a haber un torneo muy competitivo. Es bueno ver que en los banquillos hay técnicos de jerarquía porque presagia un torneo de mucha intensidad.

¿Le ilusiona este proyecto?

Claro, si no me ilusionara no estaría haciendo las maletas para volver a Colón. Siento como los directivos, ese deseo de que el equipo vuelva por sus fueros, a lo que su hinchada se ha acostumbrado a tener, un equipo ganador y siempre en torneos internacionales, vamos por eso.

En todo este tiempo en Colombia supongo que no le ha perdido la huella al fútbol panameño, ¿me equivoco?

Ah... total, he estado al tanto. Cuando se dio el hecho de que no podía viajar por esta pandemia e iban a hacer ese torneo corto que realizaron al final del año y los directivos decidieron que se quedara Julio Medina III, que es el técnico de la sub-20, desde acá hablaba mucho con él y procuramos estar siempre en contacto. Vi los partidos que alcanzaron a pasar por la televisión, nos reuníamos de vez en cuando en la distancia y compartíamos opiniones sobre los partidos que jugaban, los que venían y los jugadores, entonces no le he perdido la movida a la Liga Panameña de Fútbol.