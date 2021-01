Zidane: "Hazard necesita un buen partido"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, justificó el nivel del belga Eden Hazard en la derrota ante el Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España y aseguró que "necesita un buen partido, meter un gol o hacer algo diferente" para volver a ser el que era.

"Lo que le pasa a Eden es que necesita recuperar confianza, hacer un buen partido, meter un gol, hacer algo diferente pero poco a poco. Sabemos el jugador que es y hay que tener paciencia. Está trabajando y estamos con él", manifestó en la sala de prensa de La Rosaleda.

Zidane no cree que la afición madridista esté perdiendo la paciencia con Hazard. "La gente quiere ver su mejor versión y hay que tener paciencia con él. Estamos con ellos y él quiere sacar esto adelante. Lo de hoy no es por Eden, estamos todos y empezamos regular. Nos ha costado la primera parte y en la segunda él lo hizo bien pero no ha sido suficiente esta noche".

El técnico madridista descartó con rotundidad que no disputar la final de la Supercopa de España ante el Barcelona sea un fracaso suyo y de sus jugadores.

"No es un fracaso. El fracaso es no intentarlos y no dar todo en el campo y lo hemos dado todo. La vida es así, tenemos que seguir trabajando. Los jugadores intentan siempre ganar pero no se puede siempre. Lo intentaremos en el próximo partido", dijo.

En su análisis del partido lamentó la mala primera parte que costó dos goles de Raúl García. "El equipo lo ha intentado, empezamos mal el partido y hay que pasar página, pensar en seguir trabajando y ahora no volvernos locos".

"Hemos tenido una buena racha, buenos partidos, ganando bien y ahora es verdad que llevamos dos empates y una derrota pero tenemos que seguir trabajando y cambiar rápidamente la dinámica. No podemos hacer otra cosa, tenemos que estar centrados en lo nuestro porque lo de fuera dirán las mismas cosas y tenemos que sacar esto adelante como equipo", concluyó.