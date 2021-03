Jair Catuy, bajo la lupade Stempel Ilustración: Anklo

Gary Stempel no necesita presentación, su hoja de vida de entrenador está ligada a momentos cumbres que significaron logros trascendentes en la historia del fútbol panameño. Hoy, al mando de la dirección técnica del CD Universitario, es la cara visible de un proyecto futbolístico que tiene estadio propio, su equipo es líder invicto en el torneo, cuenta en sus filas con el goleador sensación y, además, tiene la expectativa de que: “Cuando las cosas se normalicen esperamos arrancar con el proyecto porque hay muchas cosas planeadas con la provincia (Coclé), que no solo es el fútbol sino también trabajo comunitario”.

Pero no lo citamos para hablar de él, sino de Jair Ibrahim Catuy Arosemena, el delantero panameño que bajo su conducción lleva cinco goles anotados en cuatro partidos y que ha “endulzado” el ojo exigente del técnico danés Thomas Christiansen, llamándole a integrar el plantel de la Selección Nacional que inicia su recorrido eliminatorio el próximo 25 de marzo ante Bermuda. ¿Qué vio Christiansen en Catuy? Aparte del mismo Christiansen, tal vez la otra voz más autorizada para responder el interrogante no sea otra que la de Stempel.

¿Cuál fue la primera impresión que le dejó Catuy el día que lo conoció?

Lo conocí el año pasado cuando fichó para la U; ya sabía de él y pedí la posibilidad de contratarlo estando con el Tauro. Analicé su juego, me parecía con un potencial grande, una zurda muy educada y, más que todo, su gran destreza de hombre de gol. Hemos visto pocos aquí después de la época dorada de delanteros como Mendieta, los Dely Valdés, Rommel, y después con Garcés, Tejada y Blas; de allí en adelante creo que no hemos tenido delanteros con esa precisión en frente de la portería. Me impresionó mucho cuando lo contratamos y sentí que podíamos trabajar con él.

Bajo su dirección y por sus conocimientos han pasado ya sea en los clubes, o en alguna categoría de la Selección, los principales delanteros que ha tenido Panamá en los últimos 30 años. Si lo comparamos con goleadores como Blas Pérez, Tejada, Garcés, etc. ¿a qué nivel de ellos se acerca?

Jair se descubrió más tarde que todos los jugadores que hemos mencionado, ya nosotros sabíamos de ellos a los 16, 17 y 18 años, eran parte de las selecciones menores, habían creado un afecto y una impresión en sus clubes o en las selecciones. Jair, en realidad, un poquito como Abdiel Ayarza, llegó tarde al escenario de las selecciones y eso no ha sido una ventaja para él.

Pero le va a beneficiar que está en su momento porque tiene el mismo olfato de gol de esos jugadores de los que hemos hablado. Enfrente de la portería solo piensa en anotar, no piensa en el pase, en otra opción, su mentalidad es: tengo la bola, estoy ante el gol, voy a marcar. Me alegro por él que haya tenido esta oportunidad (Selección), todavía es joven para aprovecharla. Si hay una diferencia entre él y los otros, es que los otros se descubrieron más temprano.

Con 29 años y debutando recientemente con la Selección (el pasado 28 de enero contra Serbia), ¿lo ve compitiendo codo a codo con Torres y Fajardo para ser titular o es más una pieza de recambio?

Por la manera en que está jugando, en que se ha mostrado, creo que puede ser titular. No tengo ninguna duda sobre esa posibilidad.

Se ha hablado que tiene un poquito de sobrepeso, lo que he visto es que ha bajado de peso, tuvo un pequeño problema de sobrepeso cuando vino a nosotros, se habló, se trabajó y se concentró en trabajar duro en su dieta, en su condición, para llegar a su tope.

“Para los juegos que vienen con los equipos del Caribe, este es un jugador que se va a necesitar, fuerte dentro del área, con un tiro potente, hace unas diagonales muy buenas, sus movimientos sin balón son muy importantes y es también muy inteligente” Gary Stempel, CD Universitario

Es un jugador con poco roce internacional y sin experiencia en clubes en el exterior, ¿eso pesa en una eliminatoria o los jugadores independientemente de donde estén, dependen del momento que atraviesan?

Para mí es el momento que atraviesan. Jair es el jugador a nivel local que está en un buen momento y por esa misma razón lo han llamado, creo que es un jugador al que el cuerpo técnico ha estudiado y analizado muy bien, como todos los que están en la convocatoria. Para los juegos que vienen con los equipos del Caribe, este es un jugador que se va a necesitar, fuerte dentro del área, con un tiro potente, hace unas diagonales muy buenas, sus movimientos sin balón son muy importantes y es también muy inteligente.

Defíname con su óptica estas cualidades: ¿Potencia?

No he visto en Panamá a un zurdo que le pegue al balón tan fuerte en muchos años. Casualmente el día de partido con el CAI (12 de marzo), estaba hablando con Alberto Blanco, mi asistente técnico, y le dije pensando en el gol que anotó de tiro libre ante el San Francisco y los que cobra en las prácticas, que al último jugador que yo vi con una zurda tan potente fue a Víctor Herrera Piggott, que no era centro delantero pero cobraba los tiros libres. Tenía una zurda potente y desde hace rato no veía a un jugador así; zurdos hemos visto bastantes, pero que puedan pegarle con esa potencia hace rato que no lo he visto en la LPF y tampoco con la selección.

¿Juego aéreo?

Para nosotros es un jugador que trabaja más el primer poste que el segundo poste, estamos trabajando en eso; no es un jugador de la altura de un Tejada, Blas, Garcés, pero si es un jugador que se está mejorando en el juego aéreo. Va a empezar a anotar más goles por arriba. Tiene los recursos.

¿Capacidad de desmarque?

También hemos visto ese cambio de las fases sin balón, cuando estamos defensivos haciendo el pressing alto; es un jugador que entiende la importancia de trabajar sin balón para el equipo, de tratar de ganar el balón temprano alto y es un estilo nuestro de juego que también está mejorando y aplicando. Nos ha enseñado que está dispuesto a hacer esos sacrificios.

¿Técnica recursiva cuando la pelota no le queda en su pie izquierdo?

Es obvio que es un zurdo, pero a la vez, cuando la gente me pregunta eso, yo les digo: sí... y James. Messi es zurdo, pero nadie lo para. Catuy es un zurdo y me alegro porque es un zurdo muy bueno. Él sabe la importancia de trabajar los dos perfiles, que un delantero en su posición que no juega de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia adelante, necesita tener los dos perfiles bien. Le estamos dando seguimiento al tiro a la puerta con la derecha, control con la derecha, giros con la derecha, son cositas que se trabajan y estamos en ello.

¿Atención a las instrucciones tácticas?

Muy preciso, inteligente, se aplica, está comprometido, es una persona muy fácil para entrenar, no es un jugador sobre el que tienes que estar encima constantemente para que haga esto y esto; después de la primera y segunda instrucción ya entiende lo que tiene que hacer.

¿Relación jugador-compañeros?

Encaja bien con los extranjeros y los locales, es un muchacho de Capira con la tendencia de los jugadores del interior del país: muy respetuosos, comprometidos, un gran jugador y buen compañero. No es capitán con la insignia, pero es capitán en personalidad, que también es muy importante, siempre me ha gustado ese tipo de jugadores que son líderes sin la banda de capitán puesta.

Jair Catuy nació en Capira, Panamá, el 28 de enero de 1992. A sus 29 años busca afianzarse en la Selección Nacional. CDUniversitario

¿Manejo de la presión del partido?, ¿con los árbitros?, ¿carácter explosivo?

Es una persona que no se mete con el equipo rival, no se mete con el árbitro ni con la fanaticada rival, cien por ciento enfocado en lo que se tiene que hacer, no se deja desviar o desconcentrar de otros elementos o rivales que te tratan de quitar la calma; un jugador muy tranquilo. Tiene un carácter fuerte, pero sabe cómo controlar sus emociones.

Estoy muy contento con él, de que en esta etapa de su carrera lo hayan valorado. Es una elección muy importante para la Selección porque es un muchacho que se lo merece, por todo el trabajo duro que ha hecho en estos años y sus cualidades.

Una pregunta aparte, ¿su evaluación sobre la Selección Nacional y la eliminatoria que encara?

La primera cosa que debemos tomar en cuenta es que para un técnico nuevo, este ha sido un período muy difícil por la pandemia. Entender que tratar de armar un nuevo equipo, hacer un nuevo proceso y viniendo de otra cultura futbolística, nunca va a ser fácil. Trabajar con los jugadores panameños, yo soy testigo de eso, es algo para lo que se necesita una personalidad muy flexible, un entendimiento de la idiosincrasia de los panameños y lo que he visto del técnico me ha gustado, me gusta esta convocatoria, muy completa, balanceada, con jugadores interesantes; para mí, tenían que estar los llamados. Me gusta la educación, la parte científica que ha introducido en el juego para modernizar nuestro fútbol, eso es importante. Nos va costar entender, aplicarlo, por eso hablo de la importancia de tener paciencia; estamos en muy buen camino, los cambios son necesarios y no se van a dar del día a la noche.