Gesto de Cristino Ronaldo provoca que Coca-Cola pierda cerca de $4,000 millones en la bolsa

Este lunes, Coca-Cola, uno de los patrocinadores de la Eurocopa, perdió unos $3,967 millones en la bolsa de valores, según recoge El País; esto luego de que el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, en conferencia de prensa, removiera dos refrescos de la citada marca y mostrara una botella con agua (sin etiqueta, ni marca) seguido de la frase "agua, no Coca-Cola".

En la escena de apenas 20 segundos, Ronaldo ingresa a la sala de prensa y al sentarse se impulsa para acercarse a la mesa, de donde toma los refrescos y los retira del primer plano, mostrando la botella con agua.

Como patrocinador, la empresa puede exponer sus productos.

El video se viralizó tras la culminación de la conferencia en Budapest, Hungría, coincidiendo con la apertura de la sesión en Wall Street, donde cotiza la compañía.

El País reportó que Coca-Cola pasó de tener un valor similar al del cierre del viernes $56.16 a caer hasta los $55.24, una caída del 1.6%. Al final de la jornada cerró en $55.55. La compañía paso de $242,144 millones el viernes a $238,910 millones el pasado martes.

Hasta el momento, la compañía que posiblemente tuvo un daño reputacional, no ha emitido ningún comunicado y remite los comentarios a la UEFA, como organizador de la Eurocopa.

El medio recoge que no es la primera vez que Cristiano Ronaldo hace este tipo de comentarios, ya que en una entrevista previa dijo. "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas. Él sabe que no me gusta", afirmó entonces. No obstante, el golpe para la compañía ha sido más notorio.