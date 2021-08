Messi podría costarle al Barça 137 millones en valor de marca

'Brand Finance' estima que la no continuidad de Messi podría originar una caída de un once por ciento en el valor de la marca del club blaugrana

La marcha del jugador Leo Messi podría costarle al FC Barcelona una devaluación de 137 millones de euros en concepto de valor de marca, un once por ciento del importe total en el que está valorada, hasta este momento, la marca del club blaugrana.

Según un informe de 'Brand Finance' recogido por Europa Press, de los 1.266.000.000 millones del valor de marca del FC Barcelona, casi un once por ciento (137 millones) se perderán debido a la salida de Messi de la entidad, al no poder llegar a un acuerdo para un nuevo contrato.

El FC Barcelona es actualmente la segunda marca de clubes de fútbol más valiosa del mundo, según el informe Brand Finance Football 50 2021. Con un valor de marca solo inferior al del Real Madrid, que cuenta con un valor de marca de 1.276.000.000 millones.

'Brand Finance' estima que la no continuidad de Messi podría originar una caída de ese once por ciento en el valor de la marca del club blaugrana, y además de no atrapar al eterno rival podría perder su segundo puesto y cederlo al Manchester United, cuyo valor de marca actual es de 1.130.000.000 millones.

La salida de Messi afectaría directamente en varios conceptos. Entre ellos, el de los ingresos comerciales, pues el impacto global de la marca personal de Messi lo convierte en un foco muy atractivo para los patrocinadores corporativos.

Messi tiene más de 240 millones de seguidores en Instagram, más del doble que los de la cuenta oficial del FC Barcelona (99,5). Así, el valor de marca en riesgo solo vinculado a los ingresos comerciales se estima alrededor de 77 millones de euros.

En cuanto a la actuación en el campo y valor del 'matchday', la marca cree que Messi tuvo un "impacto colosal" para atraer a una cantidad "significativa" de seguidores al club, con sus más de 30 goles por temporada desde 2008 o 35 títulos conquistados. En este apartado, Messi podría costarle al Barcelona hasta 17 millones en valor de marca.

Por último, la venta de camisetas y merchandising. Según los informes, las ventas de camisetas de Messi generaron más de 200 millones de euros, de los cuales el club recauda alrededor del 15 por ciento. Así que su salida también puede ocasionar pérdidas en los ingresos de Nike si las ventas de comercialización del Barcelona disminuyen, valoradas en unos 43 millones de euros en valor de marca.