Kroos: "No es un secreto que el Real Madrid quiere fichar a Mbappé, es un jugador muy top"

E difícil saber qué pasará, porque todo depende de la situación de su contrato, pero no me sorprende que el Madrid lo intente fichar.

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos reveló este jueves que "no es un secreto" que el club blanco "quiere fichar a Kylian Mbappé", un jugador "muy top", al mismo tiempo que recalcó que quiere "terminar" su carrera en el equipo madrileño.

"(Mbappé) es difícil saber qué pasará, porque todo depende de la situación de su contrato, pero no me sorprende que el Madrid lo intente fichar. Es un jugador top, no es un secreto que el Madrid lo quiere. En mis 8 años aquí se ha hablado de muchos nombres y solo han llegado un 20%. Quieren a Mbappé, es un jugador muy top, pero eso no es nuevo", aseguró el alemán en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

El jugador blanco no quiso entrar a valorar el próximo duelo ante el PSG, equipo del delantero francés, en Liga de Campeones, aunque si habló de su relación con Sergio Ramos, ex del Real Madrid y ahora en el club parisino. "No solo es una capitán, tengo muy buena relación con él, va a ser un poco raro (enfrentarse a él), pero esto es el fútbol", admitió.

"LAS PALABRAS SOBRE EL BARÇA DE XAVI NO FUERON UNA FALTA DE RESPETO"

Así, Kroos insistió en que "lo más importante" en el corto plazo es el partido de Copa del Rey ante el Athletic Club, aunque aprovechó para criticar el calendario, con jugadores concentrados con sus selecciones. "Es difícil entender con el tiempo que hay, partidos de la selección y luego un partido muy importante para nosotros en Bilbao", indicó.

Por otro lado, abordó la polémica sobre sus declaraciones asegurando que no ha visto muchos partidos del Barça de Xavi Hernández. "No fue una falta de respeto, lo quería aclarar, están mejorando, fue un partido muy importante y nos lo pusieron muy difícil, tienen calidad todavía", señaló respecto a las semifinales de la Supercopa de España.

Sobre el rendimiento de la plantilla, en concreto en el centro del campo, opinó sobre la falta de rotaciones. "A algunos les viene bien partido de descanso a otros no, de momento puedo decir que estoy bien, pero no sé cómo estaré en mayo. Hablamos con el míster, pero soy fan de seguir mientras aguantas, aunque algún partido de descanso viene bien", reconoció.

"Ancelotti es el más importante del club, tener que hablar con cada uno de nosotros es el trabajo más difícil, maneja a todo el equipo, y si todo sale bien es por el entrenador", destacó sobre el técnico italiano.

Como también elogió al belga Eden Hazard. "Yo creo en él, tiene que hacer todo para volver a ser el que siempre ha sido, puede ayudarnos mucho", añadió.

Finalmente, Kroos, que termina contrato en verano de 2023, recalcó que terminar su carrera en el Real Madrid. "Estamos bien mi familia y yo y aún queda año y medio", concluyó.