Christiansen mira como una revancha el partido frente a Costa Rica

El entrenador de la selección de fútbol mayor de Panamá el hispano-danés Thomas Christiansen manifestó este jueves, en conferencia de prensa, que el partido frente a Costa Rica por la Liga de Naciones de Concacaf tiene un matiz de revancha por lo sucedido en la pasada eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022.

"No habrá mucha diferencia de la Costa Rica que vimos en la eliminatoria. Ellos no vendrán a regalar nada, ni nosotros tampoco, aunque vamos un poco dolidos porque ese puesto que ellos se han llevado era de nosotros", indicó el timonel de la roja centroamericana.

Agregó que eso le deja al partido un pequeño matiz de revancha y "eso servirá para que los jugadores salgan motivados" a buscar un resultado positivo, en el duelo del 2 de junio, a realizarse en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, al este de la capital panameña.

"Yo siempre salgo a ganar los partidos, aunque queda alguna sensación de decepción por no meternos a la repesca o directo al Mundial... eso duele un poco", señaló Christiansen.

Apuntó que hay un objetivo claro de cara a este torneo y es meterse en la semifinal y pensar en ganarlo.

"Es un torneo que lo tomaremos en serio, de los resultados dependerá nuestra participación en la Copa Oro. Queremos llegar a la semifinal y competir por ganar", acotó.

Christiansen le dio el mismo valor del duelo ante el cuadro tico, a los partidos en que enfrentará al seleccionado de Martinica, el 9 de junio próximo, en condición de local, y el 12 de junio de visitante.

"Yo siempre he dicho que hay que respetar a los rivales", manifestó.

Resaltó el grupo de jugadores que llamó para este primer partido y adelantó que para los próximos juegos habrán algunas incorporaciones, en su mayoría serían jugadores sub-21, que en estos momentos se alistan para enfrentar el torneo Maurice Revello, en Francia.

Sobre su continuidad frente a la selección panameña más allá de diciembre, cuando finaliza su contrato, el entrenador reiteró que no se quiere ir sin dejar una legado en el fútbol panameño y entre risas manifestó que para seguir... "solo falta una firma".

"Yo no me quiero ir en esta situación, yo me quiero ir metiendo a la selección al Mundial, logrando los objetivos, un legado e ir mejorando el fútbol panameño", puntualizó.