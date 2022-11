Los mexicanos van del optimismo a la decepción ya vivida en otros mundiales

Los hinchas que asistieron al festival del Mundial Qatar 2022 de la FIFA en Ciudad de México pasaron del optimismo que suponía empatar sin goles con Argentina al descanso del partido jugao en Lusail a la decepción con la derrota por 2-0 al cabo del tiempo reglamentario.

"México ha tenido posibilidades de ganar, estoy optimista. Con un empate me voy feliz. Creo que hoy es el día en el que no perderemos ante Argentina en un Mundial porque no nos han llegado y están cubriendo bien a Messi", dijo a EFE David Hernández, en el descanso del partido.

Hasta antes del primer gol argentino, convertido por Messi en el minuto 64 los mexicanos vivían una fiesta en la explanada del Monumento a la Revolución, en donde se instaló una pantalla gigante que atrajo a más de 10.000 personas, en su mayoría luciendo la camiseta del Tri.

Cánticos como el clásico "'el Chucky' Lozano", dedicado a la figura de Nápoles Hirving Lozano, el "sí se puede" y un grupo de barristas con sus tambores animaron el optimismo mexicano, que tuvo una explosión al minuto 45 con un tiro libre de Alexis Vega que atajó el guardameta argentino Emiliano Martínez.

El Monumento a la Revolución era una fiesta, con los mexicanos hermanados.

"Le viene bien a México enfrentarse a estos equipos si queremos aspirar a seguir adelante. Que sigan con el mismo compromiso, la intensidad con la que jugaron el primer partido ante Polonia", dijo a EFE el portero mexicano José de Jesús Corona, invitado al festival, y que en los Juego Olímpicos de Londres 2012 fue titular de la selección que ganó la medalla de oro.

Tras los primeros 45 minutos, México seguía el plan que Corona consideró el más óptimo: una intensidad y orden táctico que neutralizaron a la Argentina de Messi.

En el festival, los hinchas mexicanos se mezclaron con algunos brasileños, que portaban orgullosos la verdeamarela en señal de que este sábado "el odio a Argentina" los unía con sus "hermanos mexicanos", como dijo a EFE Alex Calgary.

Pero el optimismo se desmoronó con el segundo golazo argentino firmado por el centrocampista de 21 años Enzo Fernández en el minuto 87.

Gran parte de los hinchas mexicanos abandonaran el festival. Volvía la decepción de mundiales anteriores.

El resultado deja a México al borde de la eliminación de Qatar, ya que en su último partido de la fase de grupos, el próximo miércoles ante Arabia Saudí, debe ganar y esperar al resultado entre el líder Polonia y su escolta Argentina.

"Me voy triste. Si se tenía que perder se tenía que hacer con garra y hoy no pasó. Tenemos esperanza, pero si no tiramos a gol, no hay forma de pasar a la siguiente fase", lamentó Rodrigo Gómez, asesor de ventas de una compañía de automóviles.