El hombre del momento se llama Valentín Castellanos

Valentín Castellanos es el nombre del momento. El delantero argentino tuvo una noche más que placentera al celebrar hasta cuatro veces junto a la afición del Girona la histórica victoria ante el club merengue.

Taty, como también es conocido Castellanos no tuvo piedad ante el club blanco y jugó lo que fue el partido de su vida. Y es que antes de enfrentarse al Real Madrid, Taty tan solo había anotado tres goles en los últimos 10 partidos de La Liga. Solo rompió las redes frente al Almería, Getafe y Elche; mientras se había ido en blanco contra el Valladolid, Barcelona, Espanyol, Rayo Vallecano, Cádiz, Athletic Bilbao y Atlético de Madrid; por lo que este partido frente a los blancos debía ser la oportunidad de oro para reencontrase con el gol y así lo fue.

El delantero, que tuvo sus primeros pasos deportivo en la Universidad de Chile y que está actualmente cedido por parte del New York City de la Major League Soccer (MLS), rompió su sequía goleadora y se coló en la lista de los únicos jugadores que le han anotado cuatro goles al Real Madrid en todas las competiciones.

Uno de ellos fue su compatriota y también delantero Diego Milito cuando militó en el Real Zaragoza. El argentino tuvo una noche placentera en la Copa del Rey y en el 2006 se llevó los reflectores en aquel partido luego de sus cuatro anotaciones frente al equipo blanco. El siguiente fue Robert Lewandowski cuando en la semifinales de ida de la UEFA Champions League 2012-2013 también le marcó un re-poker (cuatro goles en un partido) al conjunto madrileño.

Tras su impresionante demostración en el estadio Municipal de Montilivi, el delantero de 24 años fue entrevistado por la cadena televisiva de ESPN y el argentino afirmó que tuvo un especial reconocimiento por su rival, Eder Militao.

"Fui a saludar a Militao, es un jugador que me gusta, nos pegamos mucho, pero siempre con respeto. Me felicitó, le agradecí mucho sus palabras, me dijo que había sido un gran partido y que lo disfrutara", dijo Taty.

Esta no fue la primera vez que Taty le anota cuatro tantos al equipo rival. Precisamente hace un año, en abril del 2022 cuando aún militaba en la MLS, fue el encargado de liderar la goleada 6-0 al Real Salt Lake y le anotó también cuatro tantos. Aquella temporada finalizó con 13 goles y cinco asistencias antes de partir a España en junio del 2022.

Como dato interesante, Taty ha marcado goles en tres equipos diferentes que son propiedad del City Football Group. En su paso con el Montevideo City Torque celebró cinco tantos en 30 juegos. Traspasado al New York City anotó 59 goles en 134 encuentros y actualmente en el Girona ya lleva 12 anotaciones en 31 partidos.

Por parte del Girona, es el único equipo en toda la historia de La Liga que mantiene un balance positivo contra el club blanco. Históricamente se han visto las caras en seis ocasiones; tres victorias para el Girona por dos del Real Madrid y empataron en una ocasión.