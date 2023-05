Vinícius muestra el racismo que sufría Roberto Carlos y pregunta qué ha cambiado

El brasileño Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, sigue mostrándose activo en las redes sociales tras el último capítulo racista sufrido el pasado domingo en Mestalla, y retuiteó un vídeo que muestra el racismo que aguantó su compatriota Roberto Carlos, para preguntar qué ha cambiado hasta el presente.

"1997. El racismo en los estadios españoles existía antes mismo de que yo hubiera nacido. Qué ha cambiado hasta hoy?", escribe Vinícius.

El vídeo que retuiteó Vinícius muestra lo sufrido por Roberto Carlos en el Camp Nou, con una pancarta que le llama "macaco", el lanzamiento de objetos en un córner y gritos racistas que hizo que parase un clásico. "No he dicho que estoy descontento, si estoy molestando a alguien me voy", afirmó Roberto Carlos en aquel momento en un nuevo mensaje que extiende 'Vini'