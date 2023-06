Lionel Messi ficha por el Inter Miami

Completamente oficial. Lionel Messi jugará para el Inter Miami y no para el FC Barcelona o el Al Hilal de Arabia Saudita. En una entrevista con el Mundo Deportivo y Sport, el argentino confirmó que jugará para el equipo de David Beckahm.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera", dijo el argentino en la entrevista para los medios.

Hasta última hora, Messi, decidió esperar al Barcelona, sin embargo, como se había mencionado en anteriores ediciones en este medio, el argentino no quería sufrir lo que sufrió hace dos años cuando estuvo a punto de renovar con el club catalán, pero terminó firmando con el PSG.

"Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer".

"Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça", fueron las palabras de Messi.

El Barcelona había comentado que el 99% de la decisión estaba en manos del argentino, ante esto, Messi declaró para Mundo Deportivo y Sport que la decisión no solo era de él sino también dependía mucho de lo que dijera La Liga.

"Escuchaba un poco de todo lo que se decía, lo que iba saliendo, lo que dijo Xavi... pero era un poco lo que decía recién. La Liga había dado el OK pero tampoco es real que la decisión sea mía porque faltan muchas cosas y es un verano largo en el cual no quiero volver a pasar por lo que ya pasé", dijo.

"Preferí tomar la decisión antes para terminar ya con esto y estar tranquilo y pensar en las vacaciones y en mi futuro, ya planeando lo que sé que va a ser posible", comentó.

Durante la entrevista, el delantero argentino también confirmó que no tuvo muchas palabras con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta y tuvo una comunicación más directa con el técnico Xavi Hernández sobre su posible vuelta al club. "En realidad, con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. También hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación".

De esta manera Messi emprenderá una nueva aventura en la liga estadounidense con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).