Concacaf expulsa a Nicaragua de la Copa Oro 2023

Nicaragua alineó indebidamente en ocho partidos al uruguayo, Richard Rodríguez Álvez, no elegible con Nicaragua porque no contaba con la nacionalidad

Problemas para la selección de Nicaragua. El último rival que enfrentó Panamá fue expulsado de la Copa Oro 2023 por alineación indebida en hasta ocho encuentros, de los cuales algunos fueron en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023, competición que da acceso a la Copa Oro y Eliminatorias rumbo al Mundial Catar 2022.

Cristian Martínez (i) de Panamá disputa el balón con Kevin Serapio (d) de Nicaragua durante el partido amistoso días atrás entre ambas selecciones. Archivo | EFE

La selección centroamericana llegó alinear de manera ilegal al uruguayo, Richard Rodríguez Álvez, el cual no estaba en posición de ser elegible con Nicaragua.

El Comité Disciplinario de la Concacaf decidió, de acuerdo a la legislación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en el Capítulo VII del Reglamento de Aplicación a los Estatutos, en el Artículo 17 que se refiere a la adopción de una nueva nacionalidad.

"Un jugador para adoptar una nueva nacionalidad y que no haya jugado futbol internacional, conforme a lo estipulado en el articulo 15, apartado 2, sólo será elegible para jugar en el nuevo equipo representativo si cumple con una de las siguientes condiciones: a) el jugador nació en el territorio en cuestión; b) uno de Ios padres biológicos del jugador nació en el territorio de la asociación en cuestión; d) el jugador ha vivido al menos cinco años continuos después de cumplir los 18 años de edad en el territorio de la asociación en cuestión", se menciona en dicho Artículo.

Álvarez, como se había mencionado antes, nació en Toledo, Uruguay en 1992. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en su país natal, sin embargo, en el 2015 decide probar en Honduras, precisamente con el Platense. Luego de un tiempo de otras aventuras en diferentes equipos, llega a Nicaragua en el 2018 para jugar en el Real Estelí y un año más tarde obtiene la nacionalidad nicaragüense y ese mismo año debuta con la selección mayor.

A mitad del 2019, luego de su debut con Nicaragua, prueba suerte en el Deportivo Santani de Paraguay y en el 2020 regresa nuevamente a Nicaragua con el Real Estelí. La problemática recae en que Rodríguez no vivió cinco años de manera interrumpida en Nicaragua ya que como se mencionó, en el 2019 estuvo seis meses en Paraguay.

Actualmente el uruguayo juega en Costa Rica, precisamente con el Liberia. Según ha podido saber la cadena televisiva ESPN, el jugador se mostró sorprendido ante esta situación y recalcó que renuncio a la selección de Nicaragua a inicios del 2023 al tener diferencias con el actual técnico del equipo Marco Antonio Figueroa. "Le hice punto y aparte a la selección porque el técnico no me hizo ningún llamado. Al salir la lista de la Copa Oro, le puse un punto y aparte. Hace un año que de la Federación no me contactan", señaló.

Consecuencias de Nicaragua

Con esta expulsión, la Concacaf ha decidido que su lugar en el grupo A de la Copa Oro sea ocupada por Trinidad y Tobago. Mientras que Antigua y Barbados ocupará el puesto de Trinidad y Tobago en la fase de clasificación para la competición.

Sumado a ello, Nicaragua baja un peldaño en la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-2024 y desciende a la Liga B, siendo colocada en el grupo 1. Trinidad y Tobago ocupará el puesto de Nicaragua en la Liga A al ser el mejor segundo lugar de los grupos de la Liga B en la Liga de Naciones 2022-2023.

Comunicado de Nicaragua

Luego de recibir la notificación por parte de Concacaf, Nicaragua presentó un comunicado en donde confirmar la carta por parte del organismo, sin embargo, mencionan que todos los papeles están en regla y que nunca ha existido una alineación indebida. Los nicaragüenses apelarán a la sanción ya que consideran que se ganaron su derecho de participar en la competición dentro de la cancha.

"La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) presentará su posición ante el caso, se remitieron las pruebas necesarias para demostrar que en dicho escenario no se ha violentado ninguno de los artículos establecidos en los Códigos Disciplinarios y Reglamentos de la Concacaf y FIFA".

"Fenifut se apgará al reglamento establecido por los entes rectores del fútbol y agotará todas las vías legales correspondientes para apelar las sanciones. La federación está presentando de forma inmediata la apelación correspondiente.", señala el comunicado.

Mientras tanto, la selección de Nicaragua continúa preparándose para enfrentar en duelo amistoso a Uruguay y posteriormente a Paraguay.