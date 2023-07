Arda Güler ya posa con los colores del Real Madrid

El turco Arda Güler. J. P. Gandul | EFE

Con tan solo 18 años, Arda Güler fue presentado oficialmente como jugador del Real Madrid luego de que varios clubes como el FC Barcelona hayan intentado el fichaje de la promesa turca.

Durante su acto de presentación, Güler dijo a los medios que en el instante que le aseguraron minutos esta temporada con el club blanco, todas las demás ofertas perdieron valor. "Ha habido muchos clubes que han presentado su interés y con algunos mantuvimos contactos, pero cuando entró el Real Madrid y me dijo que iba a poder jugar, el resto de las ofertas perdieron valor. Este es el mejor club del mundo y no hizo falta que me dijeran nada más para convencerme", fueron las primeras palabras de Güler como jugador blanco.

A pesar de ser turco, durante su presentación no se mostró nervioso e incluso se atrevió a dar algunas respuestas en inglés, mostrando su madurez a una temprana edad. "Me han asegurado que voy a jugar y se acabó. Salir cedido no está en mis planes" dijo el turco en varias ocasiones.

Arda Güler utilizará el dorsal 24 con el Real Madrid. Real Madrid CF

Güler es un jugador que se puede desempeñar en varias posiciones en la mitad de la cancha, sin embargo, afirmó que se siente más cómodo jugando por derecha. "En el centro del campo es donde mejor me encuentro. Pero no es importante porque me quiero ganar la posición. Quiero ser un jugador ofensivo y crear situaciones de gol. La posición la determina el míster. Juego bien en el centro y también en la banda derecha".

Antes de que llegara Güler a la capital española, los últimos jugadores con raíces turcas en pisar el estadio Santiago Bernabéu fueron Mesut Özil, Hamit Altintop y Nuri Sahin. Tanto Özil como Güler compartieron vestidores mientras que ambos fueron jugadores del Fenerbahce en la temporada 2021-2022.

El talentoso de 18 años confirmó que mantiene una buena relación con Özil y que este le habría dado consejo a lo largo de su corta carrera. "Él me dijo que el Real Madrid es el club más importante del mundo. Tenemos una relación de hermanos y siempre me ha hablado muy bien del club y me ha dado buenos consejos".

Es importante decir que nunca en la historia del Real Madrid, un jugador nacido en tierras turcas ha jugado para el club madrileño, pero si con doble nacionalidad como los casos de Özi, Altintop y Sahin.