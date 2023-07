Instantes antes del pitazo inicial a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia-Nueva Zelanda, en la ciudad del Auckland, se registró un tiroteo en donde mueren tres personas (entre ellos el atacante) y se reportan aproximadamente seis heridos.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:23 p.m. (hora de Nueva Zelanda) en el centro de la ciudad a pocas horas del inicio del partido entre Nueva Zelanda y Noruega en el Eden Park. De acuerdo con el departamento policial, el tiroteo fue elaborado por un joven de 24 años que poseía un brazalete electrónico. El mismo abrió fuego desde un edificio en construcción.

De los seis heridos se encuentra un policía y fueron trasladados a un centro hospitalario. Tres de ellos se mantienen en estado crítico. "Es con profundo pesar que puedo confirmar que dos personas han sido asesinadas", dijo el primer ministro neozelandés Chris Hipkins.

A pesar de esta situación, el propio Hipkins mencionó que no peligra la justa mundialista en el país y se continuará celebrando como estaba previsto. Sin embargo, aclaró que se multiplicará la presencia policial. "La opinión de las autoridades es que no hay riesgo para la seguridad nacional. No hay cambios en el nivel de amenaza para la seguridad de Nueva Zelanda. Parece que se trata de la acción de un solo individuo".

"No tengo ninguna preocupación elevada por la FIFA: éste es un país que es generalmente seguro", dijo Hipkins.

Debido a este incidente, la selección de Italia no pudo realizar su sesión de entrenamiento por seguridad. Hay que recordar que las italianas tienen su sede en la ciudad de Auckland.

La FIFA también se manifestó en cuanto a esta situación y envió un mensaje de condolencias a las familias que sufrieron la pérdida de su ser querido durante el tiroteo. "La FIFA expresa su más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas que perdieron la vida tras el incidente ocurrido esta mañana en Auckland y nuestros pensamientos y oraciones están con quienes resultaron heridos en este trágico incidente", declaró el ente en un comunicado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino también tuvo palabras y lamentó este incidente en la sede mundialista. Afirmó que se mantiene en constante comunicación con el ministro de Deporte y Recreación, Grant Robertson, para asegurar la seguridad de los equipos participantes en el Mundial.

"Agradecemos la colaboración con las autoridades de Nueva Zelanda desde el primer momento de este trágico incidente. Hemos estado en comunicación continua desde el principio, y también hemos recibido las garantías necesarias del ministro de deportes y recreación en relación con la seguridad de los equipos participantes y los aficionados en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Nueva Zelanda", afirmó Infanito.

Entre tanto, la selección de Nueva Zelanda venció 1-0 a Noruega en el partido inaugural del Mundial gracias al tanto de Hannah Wilkinson al 48' de juego.