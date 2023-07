Unidad de grupo, la clave de la selección panameña, asegura Schiandra González

‘Hay equipos que no creían en ellos y ya han sorprendido, en esa misma línea estamos nosotras’, dijo González. Tomado de Instagram

Cuando faltan solo tres días para su debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la jugadora panameña Schiandra González aseguró este viernes 21 de julio que la unidad del grupo es el pilar principal del equipo de Panamá y reveló que esperan dar la sorpresa como lo han hecho otras selecciones.

“La unidad fue la clave de todo, desde cuando estuvimos en la repesca todas nos unimos y hablamos, creo que desde ese momento se sentía un ambiente mundialista y gracias a eso conseguimos el sueño que es estar aquí hoy”, afirmó la jugadora, oriunda de la provincia panameña de Chiriquí.

Panamá, ubicado en el grupo F del Mundial, espera su turno para debutar el 24 de julio frente a Brasil. Se prepara para salir de la mejor manera y poder dar un inesperado golpe a la mesa, como han hecho otros equipos en el torneo.

“Hay equipos que no creían en ellos y ya han sorprendido, en esa misma línea estamos nosotras, dar una sorpresa también, como he dicho antes estamos acá para competir, no solo para participar”, indicó.

Después de cumplir el compromiso contra las brasileñas, el 29 de julio próximo irán ante Jamaica y el 2 de agosto se medirán a Francia.

Schiandra, que es una de las jugadoras claves del mediocampo panameño, dijo que el entrenador Ignacio Nacho Quintana le pide concentración en cada entrenamiento y a la hora de salir a la cancha.

“A mí me pide mucha concentración, que dé lo mejor de mí en cada entrenamiento o partido”, aseveró.

Comentó la jugadora que el entrenador confía en cada una de ellas y les pide "siempre creer en uno mismo".

"Nos apoya muchísimo para creer en nosotras mismas", remarcó.

Destacó la preparación del equipo panameño y que en estos momentos solo se ajusta al invierno de Australia y ajustar un poco en lo técnico táctico para ese juego de debut.