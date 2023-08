Luis Rubiales pide disculpas por su polémico beso con Jennifer Hermoso

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. EFE

La Selección femenina de España se coronó hace ya 24 horas como campeonas del mundo en Australia. Sin embargo, dentro de las celebraciones ocurrió un hecho muy polémico, ya que durante la entrega de medallas, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), Luis Rubiales, le dio un beso en los labios a Jennifer Hermoso.

Tras este hecho, el presidente salió a dar declaraciones para reconocer que se ha equivocado y pidió disculpas públicamente. "Me he equivocado. Tenemos una magnífica relación entre ambos y con las demás jugadoras. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo", dijo Rubiales para los medios oficiales de la Rfef.

Mientras que por parte de la propia futbolista Hermoso, declaró para la Rfef que fue un "gesto mutuo, espontáneo de amistad y gratitud", quitándole importancia a este hecho.

El polémico beso entre Jennifer Hermoso y Luis Rubiales. RTVE

"El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento". "No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", señaló.

La madre de la futbolista Hermoso, Marisol Fuentes también habló sobre este hecho y zanjó todo tipo de polémicas y pidió concentrarse en lo conseguido por España y no por la polémica de su hija y Rubiales.

"Hay que mirar que son campeonas del mundo, lo demás no tiene importancia", comentó la madre de Hermoso para el canal televisivo TVE.

Del otro lado de la moneda, el ministro de Cultura y Deportes de España, Miquel Iceta, no comparte lo que ocurrió y calificó de "inaceptable" el beso de Rubiales a Hermoso. "Vivimos un momento de igualdad, de derechos y de respeto hacia las mujeres. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla. Tal y como lo he visto, creo que hay que decirlo: todos merecemos un respeto", dijo Iceta para el programa de Radio Nacional España, 'Las mañanas de RNE'.