La Selección Mayor de Panamá inició con sus preparativos para medirse el próximo domingo a su similar de Bolivia en un duelo amistoso fuera de las llamadas 'fechas FIFA'. Este primer entrenamiento tuvo lugar en el estadio Luis Cascarita Tapia y se entrenaron los jugadores disponibles a la orden del técnico Thomas Christiansen.

El único jugador del plano local que no entrenó con el grupo fue el delantero del Tauro, Rolando Blackburn, quien estuvo realizando un trabajo diferenciado, pero se espera que esté disponible para los siguientes días de entrenamiento.

Para la sesión de este 22 de agosto además de la ausencia del delantero del Tauro tampoco entrenaron los jugadores que militan en el extranjero, ya que estarán arribando a suelo patrio este martes para incorporarse a la concentración del equipo y empezar a entrenar a partir de mañana.

El grupo dirigido por Christiansen empezó el entrenamiento con sus clásicos rondos y juegos de posesión en dos equipos. Seguidamente, se realizó un parado táctico del posible once inicial que jugará el próximo domingo y para finalizar la sesión del día se realizó un trabajo de reducidos.

Tras el entrenamiento, el defensor del Alianza Reyniel Perdomo atendió a los medios de comunicación presentes y comentó sus sensaciones acerca del juego contra los bolivarianos.

"El entrenador y Harold Communigs me estaban dando consejos, ayudándome en cosas que no sabía. También el profe me corrigió algunas cosas que no hacía en los juegos estando en la posición de carrilero y lo pude comprender. Antes tenía un poco de desorden táctico, pero lo que podido mejorar", declaró el defensor quien fue campeón del Torneo Maurice Revello con la Sub-23 meses atrás.

El experimentado portero Kevin Mosquera del Herrera FC también tuvo palabras tras el entrenamiento y mencionó sentirse listo en tal casó el técnico Christiansen lo coloca como titular el próximo domingo.

"Estos son partidos importantes porque es una oportunidad para nosotros. Cada uno tiene que ganarse la posición en esta selección y hacerlo de la mejor manera. Siempre que se trabaja bien, hay una recompensa".

"Este juego (vs Bolivia) será muy clave. Es una especulación (posible titularidad) muy buena. Soy el portero con más experiencia aquí, hay que trabajar, día a día, para ganarse la titularidad", señaló Mosquera.

La Selección de Panamá se volverá a ejercitar este miércoles 23 de agosto en el estadio Luis Cascarita Tapia en un horario desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. El encuentro ante Bolivia será el próximo domingo 27 de agosto en el estadio Félix Capriles en Cochabamba, Bolivia, a las 3:00 p.m. hora local.