Luis Rubiales declarará ante la Audiencia Nacional

Continúa el "caso Rubiales". El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado al ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, este próximo viernes 15 de septiembre para que de sus declaraciones como persona investigada por el beso a la futbolista Jennifer Hermoso.

La Fiscalía busca culpar a Rubiales por el delito de agresión sexual y coacciones. El propio magistrado ha dictado un a providencia en la que emplaza a Rubiales para compadecer ante el Juzgado Central de Instrucción número 1.

Según la Fiscalía, Rubiales incurrió en la agresión sexual al momento que beso sin consentimiento a Hermoso y le agarró la cabeza con ambas manos. El ente gubernamental ordenó la recopilación de los videos previo y durante la celebración de la selección femenina española en los vestidores y en el autobús.

Hay que recordar que Rubiales presentó su dimisión como presidente del RFEF el pasado domingo, luego de haber sido suspendido de manera provisional por 90 días por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

"He transmitido al Presidente en funciones, Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido. Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo", expresó Rubiales en su comunicado.