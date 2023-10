Nuryalis Romero, la futbolista colonense que sueña con la selección mayor

Ani Romero se desenvuelve como lateral derecho en el fútbol. Cedida

El sueño de la juvenil Nuryalis Romero siempre ha sido pertenecer a la selección mayor de fútbol, ser una referente entre las féminas de su edad, y que el deporte evolucione en su nativa Colón.

Hoy, está en el primer peldaño de lograrlo, al ser parte del equipo nacional sub-17, que participará en febrero del próximo año, en un premundial en México.

Los inicios de Ani, como la llaman sus familiares y amigos, son tan similares a cientos de niñas, en el que el deporte es parte del ámbito familiar. Su padre y hermanas practican el softbol, tras años de hacerlo su abuela materna.

Portobeleña hasta los huesos, aunque nació en la ciudad de Colón, sus primeros pasos fueron en el béisbol de pequeñas ligas, pero su desempeño no convencía a los técnicos, por lo que se decidió cambiarla de actividad.

Nuryalis Romero (detrás de la número 20) debutó con la selección en su serie eliminatoria frente a Jamaica. Cedida

Así llegó al softbol, en el que demostró su talento y con apenas 14 años fue escogida para el equipo provincial de Colón, mientras seguía 'birriando' el deporte de sus amores.

Esta es la historia de una adolescente de 16 años, que espera con talento y buen fútbol llamar la atención de los dirigentes de su provincia, con el objeto de que el deporte se desarrolle y tenga mayor representación a nivel nacional.

El softbol fue primero

Nuryalis le siguió los pasos a su padre, el expelotero Rafael Romero, y desde muy niña jugó béisbol de pequeñas ligas, tanto en Colón como en Portobelo, de donde son sus padres.

Romero formó parte del equipo nacional de softbol sub-23. Cedida

“Su abuela la llevaba a practicar, ya que es instructora en una academia de pequeñas ligas. Sin embargo, siempre la eliminaban y nunca llegó a ser selección, así es que se metió al softbol”, refirió su abuelo, Rafael Romero, padre.

Ese deporte no era ajeno a la familia, porque una de sus hermanas y su padre lo practicaban, e inclusive su abuela materna (Nurys Rodríguez), fue miembro del equipo nacional.

Un detalle curioso es que una tía y una de sus hermanas jugaron en un nacional juvenil de softbol en 2017, pero la primera representando a Colón y la segunda a Herrera, como refuerzo.

Para Ani el asunto empezó 'en serio' hace dos años, cuando siendo una juvenil de 14 años, participó en el equipo de softbol mayor de Colón.

La versátil atleta colonense se desempeñaba como receptora en el equipo provincial de Colón. Cedida

Ese 2021, Colón ganó su tercer gallardete casi que en forma consecutiva y a Romero se le premió como la 'novata del año'.

“Era la más pequeña del Nacional, casi recién cumplidos los 14 años, pero tuve un buen desempeño y por eso fui escogida”, dijo.

A cumplir un sueño

No obstante, si bien la bola suave es uno de los deportes que más le gusta, no es el que tenía con líneas rojas en su 'diario de metas', para jugar a su máximo nivel.

“Por ahora, voy buscando una meta, un sueño y no es en el softbol. Lo dejé a un lado, para dedicarme a lo quiero y ahora no estoy jugando. Quizás más adelante, si me da el tiempo, podré volver”, indicó.

La última participación que tuvo en este deporte fue en un torneo nacional sub-23, realizado en la provincia de Los Santos.

Ani recordó que desde muy pequeña se dividía entre el béisbol, el softbol y el fútbol, pero era este último el preferido, a pesar de que “en Colón no veía futuro” porque no hay ligas, ni muchos menos dónde jugarlo.

“En Colón no hay equipos, no se apoya el fútbol femenino y una vez, se me dio la oportunidad de jugar en la capital con el Sporting de San Miguelito”, señaló.

Apuntó que en Colón hay mucho talento, como lo prueba el que haya jugadoras en la liga femenina, como es el caso de Deysiré Salazar, miembro de la selección mayor, Gabriela Guevara, Josuany Campos y Vianca Sandoval.

“Hay niñas que tienen gran talento, pero créame que allá no hay forma de cómo aprovecharlo porque no hay futuro, no hay un estadio o un lugar cómodo donde entrenar”, sostuvo.

Narró que fue en un amistoso entre el Sporting y la selección sub-17, que los técnicos pudieron observarla y poco después, fue llamada oficialmente para integrar el equipo nacional.

Estuvo con la selección en el clasificatorio de Kingston, donde solo se jugó frente a la representación de Jamaica, debido a la ausencia de los equipos de Anguila y Granada.

Serio compromiso

Panamá está entre las selecciones que en febrero próximo buscarán uno de los tres cupos en disputa para ir al mundial sub-17 de República Dominicana que, al ser sede, se quedó con la cuarta plaza a la que tiene derecho la región.

En el grupo A están, Costa Rica, México, El Salvador y Haití; y en el B, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Panamá.

Sobre el particular, la jugadora colonense señaló que: “Nos estamos preparando para eso equipos, conscientes de que no será fácil”.

“Nos tocó un grupo súper difícil y sabemos que tenemos que trabajar duro, tanto física como mentalmente, confiar en cada una de nosotras y en el técnico, para clasificar a ese mundial”, destacó.

Ani es la única jugadora colonense en el equipo, dirigido por el técnico argentino Víctor Suárez, con más de diez años involucrado en el fútbol istmeño, tanto como jugador que como director.

La lateral derecho del equipo nacional dice estar muy contenta con sus compañeras, con quienes se lleva “súper bien”, y con el profesor Suárez, quien “me aconseja, me dice las cosas como son y eso me alegra”.

Romero estudia en el décimo grado del Instituto Rufo A. Garay, de Colón, pero mientras la selección esté concentrada, recibirá clases por módulos, al igual que otras de sus compañeras.

Actualmente están hospedadas en la ciudad deportiva de Pandeportes, en el sector de Juan Díaz, por lo que las seleccionadas de la capital asisten a sus respectivos colegios.