Mike Stump reveló la lista de convocados para la Copa Mundial sub-17 de la FIFA en Indonesia

La selección de Panamá ya se encuentra en Indonesia para la justa mundialista. Fepafut

Todo listo para que la Selección de Panamá debute en la Copa Mundial sub-17 de la FIFA Indonesia 2023. Tras una ausencia de tres mundiales consecutivos (2015, 2017 y 2019) 'la rojita' tendrá la oportunidad nuevamente de despuntar en el torneo juvenil de selecciones.

Para esta ocasión, el técnico de esta selección sub-17, Mike Stump, hizo el llamado de 21 jugadores que estarán en Indonesia representando al combinado nacional con un entretenido video al estilo de pegatinas y un álbum para llenar. En esta selección predomina la presencia de jugadores que juegan en la liga local, sin embargo resaltan en la lista tres futbolistas que militan en clubes extranjeros.

¡EL ÁLBUM DE LA SUB-17 🇵🇦!



Mike Stump, DT de la selección #PanamáSub17 🇵🇦, anuncia la convocatoria oficial de los 21 jugadores que estarán defendiendo la camiseta nacional en el @FIFAWorldCup 🏆 Sub-17 en Indonesia 🇮🇩.



Nota ➡️ https://t.co/9NGKdyNWUi#TodosSomosPanamá 💪🏾 pic.twitter.com/Owyf42HxOT — FEPAFUT (@fepafut) November 1, 2023

Tales son los casos de los hermanos Martín y Frederick Krug, quienes militan en los clubes de España, Levante UD y Patacona CF respectivamente. También está Aldair Marta que pertenece al SVSA 06B de la MLS Next de Estados Unidos.

Recientemente, un grupo de 24 jugadores estuvo en Turquía realizando un campamento para ultimar los detalles previo al Mundial. En aquel stage se midieron en amistoso contra Senegal (derrota), Uzbekistán (empate) y Rusia (empate).

Los 21 convocados para la Copa Mundial sub-17 de la FIFA Indonesia 2023:

Porteros: Manuel Romero (Árabe Unido), Said David (Umecit), y Alberto Ruiz (Tauro).

Defensas: Juriel Nereida (Árabe Unido), Martín Krug (Levante UD/España), Giancarlos García (Árabe Unido), Juan Hall (Academy Champions), Érick Díaz (Tauro), Juan Jiménez (Plaza Amador), Joshua Pierre (Plaza Amador) y Kahir Tovares (Udelas).

Mediocampistas: Anel Ryce (Plaza Amador), Aldair Marta (SVSA 06B MLS Next/Estados Unidos), Éric Moreno (Universitario), Oldemar Castillo (Sporting San Miguelito), Jael Pierre (Plaza Amador) y Ernesto Gómez (Universitario).

Delanteros: Kevin Walder (Plaza Amador), Frederick Krug (Patacona CF/España), Luis Gaitán (San Francisco FC) y Héctor Ríos (Universitario).

Desde el nacimiento de este torneo juvenil en 1985, Panamá tan solo ha clasificado en dos ocasiones. La primera vez en el 2011 en México cuando llegaron hasta los octavos de final y fueron eliminados contra la selección de casa 2-0. Mientras que en el 2013 nuevamente Panamá dijo presente en la justa mundialista en Emiratos Árabes Unidos, pero no lograron superar la fase de grupos. Se enfrentaron a Marruecos, Uzbekistán y Croacia.

La selección sub-17 tiene entre sus planes disputar un último amistoso el próximo 4 de noviembre en tierras de Indonesia contra un club local aún por confirmar.

En esta edición Panamá debutará frente a Marruecos el próximo 10 de noviembre a las 4:00 a.m. (hora local panameña). El segundo encuentro será contra Indonesia el 13 de noviembre a las 7:00 a.m. (hora local panameña) y para cerrar la fase de grupos se verán las caras contra Ecuador el 16 de noviembre a las 7:00 a.m. (hora local panameña).