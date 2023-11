La futbolista Jennifer Hermoso celebrando un gol con sus compañeras. EFE

Recientemente, la futbolista Jennifer Hermoso volvió a disputar un partido con la Selección de España tras todo lo ocurrido con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

En declaraciones para la revista GQ la campeona del mundo reveló que fue difícil volver a vestir la camiseta de la selección luego de que la estratega, Montse Tomé, la incluyera en su segunda convocatoria desde que tomara el puesto en sustitución de Jorge Vilda.

"Fue un día bastante duro, volvía después de todo lo ocurrido. Tampoco había visto a mis compañeras ni me había puesto la ropa de la selección ni la camiseta con la estrella".

"Salí de casa tranquila, luego tuve algún bajón, pero en general trato de estar contenta. Para una futbolista, no hay nada más bonito que poder jugar para su país", afirmó la jugadora del Pachuca mexicano.

Además, de estas declaraciones, también aseguró que le hubiera gustado que los futbolistas le hubieran dado en su momento un poco más de su apoyo tras lo ocurrido en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda.

"Entiendo que cada uno piense como piense y a mí también me encantaría poder centrarme solo en mi deporte, pero cuando ves situaciones injustas, tienes que estar de un lado o de otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente: el apoyo de ellos no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho", lanzó Hermoso.

Por último, a pesar de haber llegado a ser campeona del mundo, ganar varios títulos a nivel colectivo con el FC Barcelona y tener una buena trayectoria con el Pachuca; desea que se le recuerde como "alguien que ha intentado que muchas mentalidades cambien" al momento de retirarse.

"Quiero que se me recuerde como una persona que ha querido dejar a España en lo más alto, pero, sobre todo como alguien que ha intentado que muchas mentalidades cambien. Por suerte o por desgracia, está esta historia, pero voy a aprender a aprovecharla positivamente para pelear por lo que creo que es bueno para la sociedad. Estos meses, con todo lo ocurrido, la mente se me ha ido un poco del camino del fútbol", señaló la jugadora de 33 años.