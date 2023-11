Ousmane Dembélé: 'Fue más París lo que me hizo cambiar de opinión que simplemente dejar Barcelona'

El delantero francés Ousmane Dembélé (i.) durante un partido con el PSG EFE

Uno de los fichajes menos esperados durante el pasado mercado de verano, por fin dio su versión sobre lo ocurrido para que tomara la decisión de emprender una nueva aventura. Ousmane Dembélé decidió dejar el FC Barcelona por el PSG, por una suma aproximada a los $50 millones.

En entrevista con L'Equipe, el delantero francés tocó varios puntos. Entre ellos, como fue que el PSG lo terminó convenciendo de unirse al nuevo proyecto del equipo francés, comandado por el técnico Luis Enrique.

“El PSG y el presidente Nasser al-Khelaïfi estaban interesados desde hacía tiempo. Ya cuando estuve en Dortmund (2016-2017) empezamos a tener los primeros contactos. En aquel momento mi objetivo era jugar en el Barcelona. También hubo contactos en 2019 y luego este verano. El presidente volvió a demostrar que tenía muchas ganas de ficharme. Luego hablé con el entrenador y Luis Campos. Inmediatamente me gustó el proyecto”.

“(En Barcelona) Fueron incluso mis dos mejores años, con un entrenador (Xavi Hernández) que confiaba en mí. Pero yo quería fichar por el PSG. Fue más París lo que me hizo cambiar de opinión que simplemente dejar Barcelona”, señaló Dembélé al medio francés.

El delantero fue sincero y creyó que el destino ya tenía planeado que los caminos entre él como el del equipo parisino se iban a cruzar en algún momento. “Creo, de todos modos, que estaba un poco escrito que algún día ficharía por el PSG. Tengo muchos amigos, seguidores del club, que siempre intentaron convencerme para que viniera. Básicamente me dije que me iba a quedar en Barcelona. Fueron los contactos con París los que me hicieron querer irme”, afirmó Dembélé.

Uno de los objetivos que siempre ha tenido el PSG es conquistar de una vez por todas la UEFA Champions League. Ante esto, el nuevo delantero del equipo aseguró que no es una “obsesión” levantar la 'orejona', y tampoco está entre sus principales objetivos ganar la competición europea.

“No estamos obsesionados con la Champions. No es solo eso y no es el principal objetivo del equipo. Antes de venir aquí pensaba más que solo hablaban de la Champions, pero en el club no estamos centrados solo en eso”, lanzó.

Vale la pena recordar que el PSG perdió la final de la Champions League en la temporada 2019-2020 frente al Bayern Múnich 1-0 con un gol de su excanterano Kingsley Coman.

Por último, el francés de 26 años admitió que está por debajo de su nivel con relación a los goles y que debe subir un poco más su rendimiento de cara a portería.

“Tengo que dar un poquito más. Cuantos más partidos pasen, mejor estaré. Sí, los entiendo (las críticas), pero no juzgo mis actuaciones por un gol marcado. Puedes marcar un gol y quedar mal en el partido. Puedes no marcar y ser muy bueno. Pero en 2023 lo que cuenta son las estadísticas”, afirmó.