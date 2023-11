El futbolista Kevin Walder. FIFA

La "rojita" está a menos de 24 horas para su estreno en la Copa Mundial sub-17 de la FIFA en Indonesia. Esta será apenas la tercera aparición del combinado juvenil panameño en la justa mundialista de la categoría luego de participar en las ediciones del 2011 y 2013.

Es por ello que la ilusión es máxima para cada uno de los integrantes del seleccionado panameño, incluyendo al delantero Kevin Walder, del Plaza Amador. El jugador fue entrevistado recientemente por la FIFA y aseguró que el camino no ha sido fácil, pero que está preparado para el reto que tiene él y el equipo por delante.

"El grupo está tranquilo, sabemos que es un Mundial, estamos ansiosos porque falta poco para el debut. Pero estamos concentrados, paso a paso, sabemos que tenemos que hacer las cosas bien en la previa para llegar y hacer las cosas bien en el Mundial. Si tengo que destacar una virtud es el corazón, el gran corazón que tiene este equipo. Es una virtud que tiene el panameño y es lo que hace que nosotros tengamos las ganas de salir adelante".

"Sabemos que es un grupo bien fuerte, por algo están en el mundial. Los países que están en el mundial es por algo, es un grupo bien competitivo. Fuimos a Ecuador, competimos contra ellos. Vimos a Marruecos, tiene buenos jugadores. Y está el local Indonesia es un grupo que es a muerte. Vamos, paso a paso, con Dios por delante, no tenemos que apurarnos", afirmó Walder.

El delantero, surgido de El Chorrillo, estuvo en el equipo del barrio hasta los 15 años y fue cuando se enroló con el Plaza Amador. "Inicié a los siete años, en el barrio de El Chorrillo, un barrio futbolero donde muchos futbolistas han salido adelante. Empecé en El Chorrillo, a los siete años, di mis primeros pasos. Cuando cumplí 15 años me fui al Plaza Amador y ahí todo fue de lo mejor".

"Me dieron la oportunidad, antes de venir acá debuté en la primera división. Jugué en la segunda con solo 16 años, pude anotar seis goles. Y ahora gracias a Dios todo ha ido bien", expresó el jugador panameño.

Walder se mostró muy nostálgico al momento de hablar sobre los momentos en los que jugaba en el barrio y aseguró que hay mucho talento por explotar en esas calles.

"En nuestros barrios es pasión, entras al barrio y están jugando por todos lados de la calle. Me acuerdo cuando era pequeño, la cancha estaba llena, me metía y poníamos dos conos, jugábamos. Esa es la energía de los barrios. el fútbol es todo. Es una oportunidad porque muchas veces en los barrios se pierde la gente en la violencia y eso es lo que menos queremos como futbolistas. Es eso, una oportunidad".

El juvenil, de 16 años, tuvo una destacada participación en el Campeonato sub-17 de la Concacaf este año. Gracias a su cuatro goles pudo ayudar a que Panamá se clasificara a su tercer Mundial de la categoría de la historia. Esta cifra goleadora la logró con tan solo 14 remates al arco durante el torneo, además dio una asistencia. Estos números le valieron para estar en el once ideal del campeonato sub-17 con una fuerte presencia de mexicanos y estadounidenses.

"Primero fue claro, gloria a Dios, gracias a él, por lo que está haciendo conmigo. Mis compañeros me dieron esa confianza y la rompí porque ya tenía claro lo que quería: darlo todo por mi país, por mi familia. Ahora tenemos que enfocarnos en el Mundial, sabemos que es diferente y tenemos que sacar la cara por mi país", dijo Walder.

Por último, el delantero relató que tiene como objetivo poder comprarle una casa a su mamá en su futuro. "Mi sueño es cumplirle el sueño a mi abuelita, que está en los cielos, que me dijo que le compara la casa a mi mamá. Comprarle la casa a mi mamá es uno de mis sueños".

"Cuando era pequeño, a los nueve años, era bueno, gracias a Dios siempre he sido bueno. Y antes de jugar había gente, y yo decía que no iba a jugar, mi abuela vendía chocolates y naranjas, y yo decía que no jugaba si no le compraban primero a mi abuela. Ahí sentí ese amor, nos ayudábamos entre los dos. Se que está en un mejor lugar, pero me inspira y me acuerdo de ella. Me da alegría, motivación, fue una guerrera y dejó un nieto con una fuerza increíble. Otro es salir del país, jugar fuera del país y demostrar de qué estoy hecho", finalizó el delantero panameño.

La selección sub-17 debutará este viernes 10 de noviembre contra el combinado de Marruecos a las 4:00 a.m. (hora local panameña) en el estadio Gelora Bung Tomo, Indonesia.