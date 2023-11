El día en el que David Beckham temió por el futuro de Lionel Messi

El argentino Lionel Messi (izq.) junto con David Beckham (der.). Redes Sociales

No es una duda de que el Inter Miami firmó, hasta el momento, su temporada más exitosa desde su nacimiento en el 2020. Tras ser campeones en la Leagues Cup (primer título en la historia del club) y finalistas de la US Open Cup, no lograron el otro objetivo de meterse a la fase final de la Major League Soccer (MLS).

Parte de este éxito tiene mucho que ver el arribo del argentino, Lionel Messi. Es por ello que uno de los propietarios del club estadounidense, David Beckham, habló para el medio The Times y relató como fue la llegada del campeón del mundo a la escuadra de Fort Lauderdale. Incluso afirmó que tuvo cierta preocupación por la decisión final de Messi.

"Siempre supimos que habría competencia. El momento en el que me preocupé un poco fue cuando el Barcelona mostró interés en Messi. El Barça obviamente tocó la fibra sensible y como todos sabemos, Leo (Messi) nunca llegó a despedirse de la manera que merecía allí".

"Es por eso que esa fue la única vez que comencé a preocuparme de que pudiera terminar en otro lado y no en Inter Miami. Pero Jorge, José y yo hicimos todo lo posible para posteriormente recibir su llamada confirmándonos que venía al club", aseguró el exfutbolista inglés.

A pesar de haber tenido esta duda durante todo el proceso de negociación, Beckham no desistió en la contratación de Messi ya que mencionó, que siempre fue su sueño fichar al argentino en el momento que se hizo copropietario del Inter Miami junto con los hermanos Más (Jorge y José).

"Estoy seguro de que todos los propietarios dicen esto, pero, desde el primer día él (Messi) fue el jugador soñado que quería traer a Miami. Lo veo con nuestra equipación, lo veo entrenar y jugar y aún no puede creer que lo tengamos en el equipo", finalizó Beckham.

Luego de haber finalizado en el 14° puesto de la Conferencia Este de la MLS y quedarse fuera de la segunda fase del torneo, actualmente el equipo dispone de unas vacaciones hasta el próximo enero del 2024 cuando se tiene planeado iniciar con la pretemporada de cara a la nueva campaña.