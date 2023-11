La futbolista española Olga Carmona. FIFA

Pareciese que fuese ayer, pero hace exactamente 101 días cuando la selección de España se coronó como campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, en Australia-Nueva Zelanda.

En una encuentro no apto para cardiacos Inglaterra y España llegaron a su primera final de una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Además, ambas selecciones llegaron a este encuentro con todas las ilusiones se poner su primera estrella en el escudo. Como se muestra en la historia, gracias a un solitario gol de Olga Carmona, España se llevó el campeonato y puso a España en el libro de los récords.

Para conmemorar este importante acontecimiento en el que, quizás, haya sido el mejor Mundial femenino que se hayan organizado, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) entrevistó a la autora del único gol en la final para revivir aquella gloria.

"Es todo un orgullo que las próximas generaciones ya se tengan que fijar en nosotras. Vamos a ser eternas. Ya hemos empezado a escribir la historia del fútbol femenino en España y ha sido ganando un Mundial", empezó relatando la actual jugadora del Real Madrid Femenino que ya se puede sentar en el trono junto a otras grandes futbolistas como lo fueron Michelle Anne Akers, Brandi Chastain, Nia Künzer, Carli Lloyd o Megan Rapinoe; todas ellas campeonas del mundo.

Ante 75.784 aficionados en Sydney, Australia; Carmona, con un sutil disparo desde la banda izquierda, puso de pie a todo el estadio y celebrar su gol antes las inglesas. Este fue un hecho que históricamente no se había visto, hasta que la camada de Carmona, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas o Jenni Hermoso; maravillaron a todo un planeta con su buen fútbol.

Carmona firmando un balón a los fanáticos tras un entrenamiento. FIFA

"Cuando vamos con la selección estamos llenando estadios, algo que antes no pasaba. Obviamente, hemos notado que la gente se ha enganchado con esta selección y con estas jugadoras. Es algo muy positivo para nuestro fútbol femenino".

"En este tiempo hemos visto como la gente se ha acercado mucho más a la selección y hemos atraído a mucho público. Ha ayudado a que hayamos asimilado el hito que hemos conseguido", afirmó Carmona.

Así como lo asegura la propia futbolista, antes de su estallido a la fama en Australia, no estaba acostumbrada a dar tantos autógrafos o ser fácilmente reconocida en las calles de Madrid. Ahora la situación es distinta. Muchas personas la reconocer, piden fotos con ella, solicitan que firmes sus camisetas durante los partidos y esto es una posición a la que Carmona aún se está acostumbrando.

"Al principio me impactaba un poco que me reconocieran por la calle, pero ya lo llevo con naturalidad. Es bonito que los niños te reconozcan. Es fruto de que se están haciendo bien las cosas. Me acuerdo de la pequeña Olga que comenzó a jugar en la tierra", expresó la defensora de tan solo 23 años.

Como en la gran mayoría de las historias, siempre hay un lado oscuro por contar. Carmona durante la entrevista con el máximo ente deportivo aseguró que en sus inicios dentro del deporte nunca tuvo una referencia deportiva femenina ya que simplemente no existía alguna y tuvo, en cambio, a futbolistas masculinos como referentes.

"Por desgracia no tuve referentes femeninos, solo masculinos, y por eso siempre digo que las niñas que vienen van a contar con la suerte de tenerlos. En lo personal me supone mucha exigencia, aunque por supuesto que lo que me está pasando es un orgullo. No quiero que se me recuerde solo por ese gol en la final, que también, si no que quiero seguir construyendo y seguir formando parte de esta selección y conseguir muchos más éxitos", afirmó.

El camino hacia la victoria

Ser campeona del mundo no es poca cosa o un desafío fácil de obtener. Para lograr a la meta de este largo camino, existe una serie de personas que junto con las futbolistas logran llegar hasta el final del camino. Carmona quiso acordarse de todas aquella personas que las ayudaron a llevarse el trofeo, entre ellas su madre.

"Cuando consigues un éxito tan importante te acuerdas de todas esas personas que han aportado ese granito de arena para ayudarte a ser campeona del mundo. (Su madre) ha sido siempre mi principal influencia".

"Con ella he tenido siempre una relación muy especial, la tengo siempre presente y le dedico todos los goles que marco. Le estoy eternamente agradecida, como a mi familia, pero mi madre es el motor de mi vida y se lo debo todo", señaló. Vale la pena destacar que Carmona tiene un tatuaje en su muñeca de dos personas juntas con el signo de infinito, esto en representación de su unión con su madre.

España es actualmente una potencia en el fútbol femenino y lo demuestra así sus números. Actualmente son las actuales campeonas del mundo en las tres categorías; sub-17 (2022), sub-20 (2022) y mayor (2023). Carmona también se refirió a este éxito en enfatizó que aún se pueden dar mayores cambios en este rápido crecimiento que han tenido.

"Percibo que en España todavía se le puede dar mucha más visibilidad al fútbol femenino. En ese sentido, hay países en los que se está trabajando bastante bien y son un espejo dónde mirarse", afirmó la española.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda pasó a la historia, ya que fue la justa mundialista donde se reportaron uno de los mayores ingresos económicos y de fanáticos. En cuanto a la fanaticada un total de 1,978,274 espectadores asistieron a los 64 partidos y se reportaron hasta $570 millones en beneficios.