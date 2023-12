Nacho Quintana: ‘Vine aquí a poner a Panamá en el lugar donde merece’

Ignacio 'Nacho' Quintana, seleccionador de la Selección femenina de Panamá. José Abel Herrera | La Estrella de Panamá

Año histórico para la Selección Femenina de Panamá. La reciente clasificación a la primera edición de la Copa Oro W y la disputa de la Copa Mundial Femenina de la FIFA colocó al seleccionado panameño dentro del mapa.

Si bien es cierto que gran parte del crédito se la llevan las jugadoras por su desempeño dentro de las canchas, uno de los grandes artífices de esos dos logros es el seleccionador Ignacio Nacho Quintana.

El mexicano, que no había tenido una experiencia como seleccionador anteriormente, tomó este reto con mucha ilusión y pudo cumplir con los objetivos de poner a Panamá dentro de dos grandes torneos, como lo son un Mundial y la Copa Oro W.

En entrevista con La Estrella de Panamá, el estratega nos comentó sus sensaciones sobre todo lo acontecido en este 2023, la experiencia de Panamá en su primer Mundial y los retos que se tiene el próximo año, entre ellos realizar un buen papel en febrero del 2024 cuando de inicio la Copa Oro W.

“Vine aquí para poner a Panamá en el lugar que se merece. Yo acarreaba muchos pensamientos, no solo ir y jugar contra grandes rivales, sino también querer ser parte de los grandes. Esto nos puede llegar a costar partidos, pero es parte del crecimiento y desarrollo. El equipo está listo para el reto. El Mundial no ayudó a ver que capacidad de competencia tenemos y es hora de mostrarlo, que Panamá puede estar dentro de los mejores 12 del continente”.

Para la próxima edición de la Copa Oro W, que dará comienzo el próximo 20 de febrero del 2024, la selección de Panamá enfrentará a las selecciones de Colombia y Brasil.

Vale la pena destacar que las panameñas ya se han enfrentado a esos dos grandes rivales este año. Jugaron dos veces contra las colombianas en duelos amistosos (una derrota y un empate) y sufrieron la goleada de 4-0 contra las brasileñas en tierras australianas. Con respecto a ese desempeño el técnico mexicano señaló que las panameñas ya tienen una experiencia previa contra grandes selecciones, por lo que podrían salir mejor mentalmente al campo.

“Ahora mismo las jugadoras pueden tener una referencia, tienen una experiencia previa de jugar contra las selecciones de Colombia y Brasil. Yo creo que nuestras jugadoras saldrán con esa sed de revancha también. Si bien es cierto que no tuvimos un resultado positivo contra los dos, todo dependerá de las nuestras que afronten este reto con el carácter que estos partidos merecen”, afirmó Quintana.

En esta misma línea, el estratega señaló que ya tiene un plan de acción y una guía de lo que será la preparación de las jugadoras de cara a estos importantes juegos el próximo mes de febrero. “Desde que se logró la clasificación semanas atrás, empezamos con la planificación del torneo”, dijo.

Quintana aprovechó la ocasión para dar a conocer que cuatro jugadoras panameñas están en el radar de varios equipos del extranjero.

Experiencia mundialista

El 2023 para la selección femenina quedará enmarcado por su primera participación en una Copa Mundial Femenina de la FIFA. Nacho recordó estos momentos con mucha alegría y nostalgia.

“Cada vez que hablo del Mundial se me eriza la piel. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. A pesar de los resultados, era una semilla que queríamos poner, sabíamos que no obtendríamos el fruto de inmediato. Fuimos conscientes que nos iba a costar, mentalmente el grupo estaba preparado y se puso en evidencia en el partido contra Francia”.

El director técnico, Nacho Quintana durante una conferencia de prensa de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en Australia. Fepafut

“Ellas mostraron tener corazón y no sentirse víctimas. No me gusta decir que de los errores o derrotas se aprender porque eso puede hacerte caer en una zona de confort”, afirmó.

El mundo entero se volcó hacia las panameñas durante el partido contra Francia en el último partido de la fase de grupos. Miles de aficionados dentro del Sydney Football Stadium se volcaron a favor de la selección panameña, mostrando su apoyo en cada una de las jugadas y alentándolas contra las francesas.

Este hecho, para Nacho, significó un momento “especial”, ya que el técnico mexicano se había enterado de su paternidad días antes del juego.

“Fue el primer gol que pude celebrar con mi mujer y mi hija. Fue un momento muy especial para todos. Lo pude compartir con las jugadoras, esas sensaciones de felicidad, pero también de un alivio de que todo había valido la pena. Atrás del gol de Marta Cox están muchas jugadoras que han pasado por diferentes procesos”.

“Lo que sucedió en Australia fue un reflejo de lo que es el fútbol panameño y de lo que puede dar. Ahora nuestra expectativa y la del mundo es diferencia hacia nosotros. La misma afición se ha vuelto más exigente hacia nosotros y obviamente no podemos bajar el ritmo, a pesar de no pasar momentos deportivos no tan buenos”, mencionó el estratega.

Gracias a que Panamá tuvo la oportunidad de jugar en esta justa mundialista, para el mexicano, la jugadora panameña pudo “descubrir cuales son sus aspiraciones, que no es suficiente con lo que estaba haciendo, no es suficiente con el talento. Entendió lo que es jugar a nivel internacional, hay que trabajar mucho desde casa, los valores de nutrición e hidratación. Son pequeños detalles, pero que cuando uno va afuera hacen la diferencia”.

Continuidad con la selección

Luego de regresar de la justa mundialista, Nacho renovó su relación contractual con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) hasta el 2027.

El técnico mexicano decidió estampar su firma en el nuevo contrato ya que le tiene “mucho cariño al país”.

“Me motivo en lo personal el cariño que he recibido de la gente, creo que todavía tengo mucho que dar a la selección. Cuando llegue aquí recibí algunas críticas, decían que yo no tenía la experiencia y que no había dirigido a un grupo así. Es la verdad, pero cuando encontramos que tanto la Fepafut, como yo queríamos crecer, nos entendimos y quiero mantenerme con esas ambiciones”, sentenció Quintana.

Actualmente, la selección femenina se encuentra en la búsqueda de varios partidos amistosos para inicios del próximo año como preparación para la primera edición de la Copa Oro W.

Panamá jugará sus partidos de fase de grupos en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, Estados Unidos. Debutará contra Colombia el miércoles 21 de febrero, luego jugará frente al ganador entre Haití y Puerto Rico el 24 de febrero y cerrará esta fase contra Brasil el 27 de febrero.