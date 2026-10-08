La confesión de Tagliafico al recordar la final del Mundial 2026: ‘Nos pasaron por arriba’

Han pasado tres meses desde la final de la Copa del Mundo 2026 en la que España superó a Argentina 1-0 y aún se hacen ecos de lo vivido en Nueva York.
Uno de los protagonistas de aquella tarde fue Nicolás Tagliafico. El defensor argentino, para el sitio Clank reveló detalles de como vivió él y sus compañeros aquella final tras haber dejado a Inglaterra en uno de los partidos más emocionaste del torneo.
El jugador del Olympique Lyon fue sincero y reconoció que España fue superior a ellos en todas las facetas de juego. “Lamentablemente, tácticamente creo que nos pasaron por arriba. El cansancio, yo creo que emocional, físico y la parte mental jugaron un papel muy importante”.
El defensor tuvo la ardua tarea de intentar frenar por el carril izquierdo a Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores de la actualidad
Tagliafico no se detuvo ahí y precisó que “creo que la sensación de la final fue muy pobre comparado a todos los demás partidos, incluso muy lejos de lo que se mostró en 2022. No fuimos la selección que conocía el mundo”, añadió Tagliafico.
España partió como gran favorito aquella final, sin embargo Argentina pudo llevar el partido hasta los tiempos extras, etapa del partido que llegó el tanto de la victoria por medio de Ferran Torres al minuto 106.
Las palabras de Tagliafico van acorde a las estadísticas. España tuvo un 65% de balón sobre el 35% de Argentina, remataron hasta 20 veces (12 dentro de los tres palos) por apenas a los dos tiros hechos por los argentinos (uno afuera y otro bloqueado).
Incluso el mejor jugador para los argentinos, Lionel Messi, fue neutralizado en gran medida del compromiso.
Tagliafico aprovechó la ocasión para despejar todas las teorías conspirativas que habían en torno a la final contra España. “Creo que la gente un poco empezó a buscar esa manera de decir: ‘No fuimos la selección que conocía todo el mundo’. Entonces quedó como esa sensación de que tenemos que buscar algo para explicarlo”, finalizó el jugador de 34 años.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...