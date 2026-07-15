Malvinas marca la previa del Mundial 2026: gobernador ilumina su residencia con los colores ingleses

La imagen de la residencia con los colores ingleses generó atención debido al contexto que rodea el encuentro, especialmente por la disputa histórica entre ambos países por la soberanía de las Islas Malvinas.

El gobernador de las Islas Malvinas, Alison Blake , iluminó su residencia oficial con los colores de la bandera de Inglaterra en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, un gesto que se produce en medio de una jornada marcada por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

El ambiente previo al partido también estuvo marcado por las declaraciones de la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, quien a través de su cuenta en la red social X calificó a los ingleses como “piratas usurpadores” y afirmó que el enfrentamiento “no es un partido más”, al relacionarlo con la causa Malvinas, Diego Maradona y la historia entre ambas naciones.

Villarruel, cuyo padre fue veterano de la Guerra de Malvinas de 1982, reiteró el reclamo argentino sobre la soberanía de las islas y expresó su respaldo a la selección argentina.

Sus declaraciones generaron reacciones en distintos sectores. La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de Argentina pidió separar el fútbol del conflicto bélico y mantener el reclamo de soberanía por vías pacíficas.

Con estos acontecimientos, la semifinal entre Argentina e Inglaterra volvió a trascender el ámbito deportivo, convirtiéndose en un escenario donde se mezclan la pasión futbolística y las referencias históricas que han marcado la relación entre ambos países.