El gobernador de las Islas Malvinas, <b>Alison Blake</b>, iluminó su residencia oficial con los colores de la bandera de Inglaterra en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, un gesto que se produce en medio de una jornada marcada por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.La imagen de la residencia con los colores ingleses generó atención debido al contexto que rodea el encuentro, especialmente por la disputa histórica entre ambos países por la soberanía de las Islas Malvinas.